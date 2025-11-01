DAX23.958 -0,7%Est505.662 -0,7%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,89 +2,9%Nas23.725 +0,6%Bitcoin95.156 +0,7%Euro1,1543 +0,1%Öl65,07 +0,5%Gold4.002 -0,9%
Lohnende Hedera-Investition?

Hedera: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

01.11.25 19:43 Uhr
So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Investment verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,1991 USD -0,0020 USD -1,01%
Charts|News

Hedera war gestern vor 1 Jahr 0,046298 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investierten, hätten nun 2.159,91 Hedera im Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 31.10.2025 auf 0,2012 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 434,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 334,48 Prozent zugenommen.

Am 04.11.2024 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Akif CUBUK / Shutterstock.com