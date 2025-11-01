Hedera: Wie viel eine Investition von vor 1 Jahr abgeworfen hätte

Lohnende Hedera-Investition?

So viel hätten Investoren mit einem frühen Hedera-Investment verdienen können.

Hedera war gestern vor 1 Jahr 0,046298 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in HBAR investierten, hätten nun 2.159,91 Hedera im Portfolio. Da sich der Wert von Hedera am 31.10.2025 auf 0,2012 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 434,48 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 334,48 Prozent zugenommen.

Am 04.11.2024 erreichte HBAR sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,042446 USD. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net