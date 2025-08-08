DAX24.163 -0,1%ESt505.348 +0,3%Top 10 Crypto16,25 +2,7%Dow44.176 +0,5%Nas21.450 +1,0%Bitcoin100.166 ±-0,0%Euro1,1637 ±0,0%Öl66,32 -0,1%Gold3.398 ±0,0%
Frühe Investition

Hedera: Wie viel Gewinn eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

09.08.25 19:43 Uhr
So viel hätten Anleger mit einem frühen Hedera-Einstieg verdienen können.

Werte in diesem Artikel
Devisen
HBAR/USD (Hedera-US-Dollar)
0,2660 USD 0,0039 USD 1,51%
Charts|News

Vor 1 Jahr wurde Hedera bei 0,056183 USD gehandelt. Bei einer Investition von 100 USD in HBAR vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1.779,89 Hedera. Da sich der Kurs von HBAR-USD gestern auf 0,2620 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 466,35 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 366,35 Prozent gesteigert.

Am 04.11.2024 fiel HBAR auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,0424 USD. Bei 0,3748 USD erreichte Hedera am 17.01.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

