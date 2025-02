Hongkong akzeptiert Bitcoin und Ethereum als Vermögensnachweis für die Investitionsimmigration

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Regierung des asiatischen Finanzzentrums Hongkong hat Bitcoin (BTC) und Ethereum (ETH) offiziell als gültige Nachweise für Vermögenswerte im Rahmen seines Investitionsimmigrationsprogramms anerkannt. Dies ist eine große Entscheidung, da sie es Krypto-Investoren ermöglicht, ihre Krypto-Assets als Teil der Anforderungen für die Beantragung einer Aufenthaltserlaubnis zu verwenden. Das Investitionsimmigrationsprogramm in Hongkong richtet sich an wohlhabende Einzelpersonen, die bereit sind, in den Wirtschaftsstandort zu investieren und dort dauerhaft zu leben.

Das Investitionsimmigrationsprogramm in Hongkong

Das Investitionsimmigrationsprogramm in Hongkong verlangt von den Antragstellern, dass sie Vermögenswerte im Wert von mindestens 30 Millionen Hongkong-Dollar (rund 3,8 Millionen US-Dollar) nachweisen können. Diese Anforderungen haben sich in der Vergangenheit hauptsächlich auf traditionelle Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen und Immobilien konzentriert. Seit der Entscheidung, Bitcoin und Ethereum als Vermögensnachweis zu akzeptieren, können Antragsteller nun auch ihre Krypto-Bestände als gültige Quelle für den Nachweis ihrer finanziellen Mittel verwenden. Diese Regelung könnte vor allem für digitale Nomaden und Krypto-Investoren von Interesse sein, die in Hongkong leben oder investieren möchten.

Ein wichtiger Bestandteil dieser neuen Regelung ist die Art und Weise, wie Krypto-Assets nachgewiesen werden müssen. Die Behörden haben strikte Sicherheitsanforderungen festgelegt, um sicherzustellen, dass die Coins authentisch und sicher sind. Antragsteller müssen ihre Kryptos entweder in Cold Wallets (Offline-Wallets) aufbewahren oder sie bei einer großen und anerkannten Krypto-Börse lagern. Zu den akzeptierten Börsen gehören etablierte Plattformen wie Binance. Diese Anforderungen sollen sicherstellen, dass die Krypto-Assets nicht manipuliert oder verloren gehen, und ermöglichen es den Behörden, den Besitz der entsprechenden Coins zu verifizieren.

Warum diese Entscheidung wichtig ist

Die Entscheidung, Bitcoin und Ethereum als gültige Vermögensnachweise anzuerkennen, zeigt eine klare Entwicklung in der Haltung Hongkongs gegenüber Kryptowährungen. Hongkong strebt zunehmend an, ein führendes Zentrum für Krypto zu werden. Die Stadt hat in der Vergangenheit bereits Maßnahmen ergriffen, um Krypto-Unternehmen zu fördern und eine innovative Finanztechnologie-Szene zu schaffen. Diese neue Regelung könnte auch andere Länder dazu ermutigen, ihre Haltung gegenüber Kryptowährungen zu überdenken und zu prüfen, wie Kryptos in nationale Finanz- und Immigrationssysteme integriert werden können.

Die Entscheidung könnte auch weitreichende Auswirkungen auf die Krypto-Wirtschaft selbst haben. Wenn mehr Länder ähnliche Regelungen einführen, könnte dies das Vertrauen in Kryptowährungen stärken und zu einer breiteren Akzeptanz führen. Investoren, die in Kryptowährungen investieren, könnten sich von der Möglichkeit angesprochen fühlen, diese Assets in einem weiteren wichtigen globalen Finanzzentrum wie Hongkong zu verwenden. Besonders für Krypto-Investoren, die ihre Kryptowährungen in traditionellen Finanzsystemen nachweisen möchten, stellt das eine erhebliche Erleichterung dar.

Deshalb erhält Solana jetzt noch mehr Aufmerksamkeit als Bitcoin

Solana hat in letzter Zeit verstärkt Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Das ist vor allem auf die Einführung von Solaxy zurückzuführen, der ersten Layer-2-Lösung für das Solana-Netzwerk. Solaxy zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz von Solana weiter zu verbessern, indem es Transaktionen zunächst off-chain verarbeitet und anschließend auf der Mainchain abwickelt. Diese Methode soll die Netzwerküberlastung reduzieren und die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen.

Der native Token von Solaxy, SOLX, spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Er wird für Transaktionsgebühren verwendet, ermöglicht das Staking und bietet Governance-Rechte, sodass Inhaber Einfluss auf zukünftige Entwicklungen nehmen können.

Die Einführung von Solaxy könnte das Solana-Netzwerk enorm stärken und seine Position im Wettbewerb mit anderen Blockchains wie Ethereum verbessern. Durch die Verbesserung der Skalierbarkeit und die Reduzierung von Netzwerküberlastungen könnte Solana für Entwickler und Nutzer gleichermaßen attraktiver werden. Zuletzt hatte Donald Trump seine eigene Kryptowährung auf Solana gelauncht, wo es ebenfalls zu Netzwerkproblemen kam. Solaxy wird solche Probleme in Zukunft verhindern, ähnlich wie Arbitrum oder Optimism bei Ethereum.

