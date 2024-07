Hoppy Kurs Prognose: Neuer Frosch-Memecoin springt um 1.634.065 % auf ATH

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine bemerkenswerte Entwicklung hat ein neuer Vertreter aus dem Bereich der Frosch-Memecoins hingelegt, welcher schon seit einigen Tagen für Aufsehen gesorgt hat. Seit seinem Start Mitte März konnte er um sensationelle 1.634.065 % steigen und hat erst heute ein neues Allzeithoch ausgebildet. Ist dies nun der ideale Zeitpunkt für einen Kauf und wie stark könnte der Frosch-Memetoken noch steigen? Erfahren Sie jetzt dies und einiges mehr in der Hoppy Kurs Prognose.

Was genau ist der Memecoin Hoppy?

Bei Hoppy handelt es sich um einen Frosch-Memecoin, der in der letzten Zeit vermehrt die Aufmerksamkeit des Kryptosektors auf sich gezogen hat. Er wurde laut Aussagen der Website mit der Mission gestartet, dass er das Memetoken-Universum erobert und seine Großartigkeit zeigt.

Genau genommen wird er von einem anthropomorphen Frosch-Charakter repräsentiert. Dieser ist in Anlehnung an das Comicbuch „The Night Riders“ entstanden, das wie auch Pepe und Brett von dem Illustrator Matt Furie gestaltet wurde.

https://x.com/hoppycoinERC20/status/1808727687957016680

Gewählt wurde der Charakter, da er in vielen Memes verwendet wurde und einen ikonischen Status hat. Nun soll er eine Bewegung begründen, welche die Menschen vereint und jeden glücklich macht.

Die Roadmap fällt entsprechend spärlich aus, wobei nur Spaß, Reichweitenaufbau und Community-Wachstum geplant sind. Auf diese Weise will Hoppy den Memecoin-Markt erobern. Ob dies jedoch ausreichen wird, muss sich noch zeigen.

Hoppy Kurs Prognose: Chartanalyse

Erstmalig gelistet wurde Hoppy am 10. März mit einem Preis von 0,00000001282 USD. Erst heutet hat er ein neues Allzeithoch von 0,0002095 USD ausgebildet, sodass er seinen ersten Investoren einen Kursanstieg in Höhe von 1.634.065 % beschert hat. Somit hätten frühe Anleger ein Investment von 100 USD in 1.634.165 USD verwandeln können.

Allein heute konnte der Memecoin Hoppy laut DEXSCREENER um 37,69 % steigen und somit die Top-Memetoken anführen. Mit dieser Entwicklung hat es Hoppy zudem wieder in die Trends von CMC, DEXTools und DEXSCREENER geschafft.

Angetrieben wurde er zuletzt von den beiden Listungen an der Kryptobörse BingX und CoinEX, welche am 5. Juli stattgefunden haben. Erst ein Tag zuvor erfolgte eine weitere Notierung an der Kryptobörse Bitrue, am 3. Juli eine auf BitMart sowie am 2. Juli auf CoinW und HiBT.

Hoppy kommt mittlerweile auf über 10.600 Tokeninhaber. Jedoch verzeichnet der Memecoin erst 4.498 Transaktionen. Ein Vorteil liegt darin, dass sich bereits alle Token im Umlauf befinden und somit eine Verwässerung ausgeschlossen werden kann.

Der Steigungswinkel von Hoppy konnte sich zuletzt immer weiter steigern. Nun wurde eine sich expandierende Dreiecksformation ausgebildet, welche ihren Höhepunkt an der 261,8er-Fibonacci-Erweiterung bei 0,0002074 USD und dem 161,8er-Fibonacci-Level bei 0,0002047 USD gefunden hat. Daraufhin kam es zu Gewinnmitnahmen, die den Kurs von 0,0002086 USD auf 0,0001827 USD um 12,42 % zum Einstürzen brachte.

Dennoch handelt es sich bei Hoppy bisher noch um einen relativ wenig gehandelten Memecoin, der während der vergangenen 24 Stunden nur auf ein Volumen von 14,83 Mio. USD kommt. Derzeit ist das Handelsvolumen wieder nahe dem Allzeithoch von 17,24 Mio. USD, welches erst am 2. Juli verzeichnet wurde.

Auch wenn Hoppy schon einige stärkere Korrekturen von 36 bis 86 % erleiden musste, ist der langfristige Aufwärtstrend bisher noch nicht gebrochen worden. Stattdessen haben das Momentum und das On-Chain-Handelsvolumen zuletzt sogar zugenommen, was auf eine mögliche Trendfortsetzung hindeutet.

Dafür muss allerdings zunächst der Cluster aus oberer Trendkanallinie und den beiden Fibonacci-Erweiterung überwunden werden. Das nächste Kursziel befindet sich dann im Bereich von 0,0002712 USD.

Aber auch im Vergleich zu Bitcoin hat sich Floppy über die vergangenen 2 Monate hervorragend entwickelt. Bemerkenswert ist auch die negative Korrelation mit Bitcoin, sodass Hoppy sogar in schwachen Phasen von BTC steigen konnte.

Hoppy Kurs Prognose: Kursziele

Sollte die Viralität aufrechterhalten werden können, werden weitere Kursexplosionen begünstigt. Die Daten von Santiment deuten jedoch auf eine Abnahme der aktiven Twitter-Nutzer hin. Während es Ende Juni noch 805 waren, lag das letzte Hoch bei 465 und derzeit sind es sogar nur 138.

Mit einer Marktkapitalisierung in Höhe von 78,37 Mio. USD kommt Hoppy derzeit auf Platz 34 der größten Memecoins. Ob die Viralität aufrechterhalten bleiben kann, ist jedoch äußert fragwürdig.

Vergleichbar ist er mit dem Base-Memecoin Brett und mit dem Ethereum-Memetoken Pepe, die auf Bewertungen von bis zu 1,89 und 7,02 Mrd. USD gekommen sind. Beide gehören ebenfalls zu der Nische der Matt-Furie-Memecoins, wobei keiner von ihnen in einem Zusammenhang mit dem Originalkünstler steht.

Sollte Hoppy diese Marktkapitalisierungen erreichen, dann könnten Investoren vom jetzigen Niveau aus einer Rendite von 23.118 % bis 88.557 % erzielen. Weitere 1.634.065 %, wie zuvor, würde jedoch vom jetzigen Niveau aus einer Marktkapitalisierung von 1,28 Bil. USD entsprechen – ein bisher von regulären Memecoins nicht erreichtes Niveau.

Ebenso hat der Kryptomarkt erst kürzliche eine starke Korrektur hingelegt. Zwar hat Hoppy bisher eine hohe Resilienz bewiesen, jedoch könnte sich dies auch schnell ändern, wenn das Interesse an dem Memecoin weiter nachlässt.

Eine interessante Alternative stellen Memecoin-Presales dar, weil bis zur ersten Listung keine Kursverluste, jedoch Buchgewinne durch Preiserhöhungen und Staking-Rendite möglich sind. Daher haben einige von ihnen in der letzten Zeit eine große Beliebtheit erfahren.

Pepe Unchained bringt den Frosch Pepe auf seine eigene Layer-2

Frosch-Memecoins haben während der Korrektur des Kryptomarktes zeitweise höhere Kursgewinne erzielt. Dies weist auf eine mögliche Diversifikationsstrategie der Memetoken-Investoren hin. Denn bisher machen die Hunde-Memecoins einen extrem hohen Anteil von 70,67 % des gesamten Sektors aus.

Der neue Pepe Unchained könnte hingegen die Performanz des nutzlosen Pepe übertreffen, welcher auf eine Marktkapitalisierung von derzeit 4,11 Mrd. USD kommt. Jedoch wurde dieser in der Vergangenheit immer wieder von den Überlastungsproblemen seiner zugrundeliegenden Layer-1 Ethereum negativ beeinflusst.

Dies hatte zur Folge, dass die Gebühren explodieren und sich die Dauer für eine Transaktion stark in die Länge zieht. All dies beeinträchtigt wiederum die Nutzererfahrung. Aber auch bei Solana kam es aufgrund der hohen Nachfrage nach Memecoins zu Überlastungsproblemen, bei denen temporär 75 % aller Transaktionen abgebrochen wurden.

Deshalb wurde nun die neue Memecoin-Skalierungslösung von Pepe Unchained ins Leben gerufen. Sie verspricht eine hundertmal höhere Geschwindigkeit als Ethereum und deutlich geringere Gebühren. Hinzu kommen großzügigere Staking-Belohnungen, ein dedizierter Block-Explorer und sofortige Überbrückungsfunktionen.

Ebenso gibt es Hinweise auf den Ausbau des Ökosystems auf der Website. Hinzu kommen Andeutungen eines Launch-Services, welcher einige der größten Schwachstellen des Memecoin-Marktes lösen könnte, wenn diese transparent, sicher, fair, schnell, einfach und günstig realisierbar sind. Dies könnte auf ein großes Interesse von Memecoin-Fans stoßen.

Die Memetoken kommen auf beeindruckende 46,71 Mrd. USD und ein Handelsvolumen während der vergangenen 24 Stunden von 4,97 Mrd. USD. Beachtlich sind auch ihre durchschnittlichen Kursanstiege im ersten Halbjahr von 1.834 % und das DEX-Volumen von bis zu 67 % in diesem Jahr.

Wie auch andere Ökosysteme wie Solana zuvor von der hohen Aktivität und Nachfrage im Memecoin-Bereich profitiert haben, könnte es auch bei Pepe Unchained der Fall sein, wenn er wie Immutable X im Bereich Gaming die führende Memecoin-Skalierungslösung wird und einen Teil des großen Marktes absorbiert.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.