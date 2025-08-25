Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

Anlage: Erfolg oder Verlust?

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Internet Computer gebracht.

Am 22.08.2024 notierte Internet Computer bei 8,041 USD. Bei einem ICP-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,36 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 22.08.2025 gerechnet (5,530 USD), wäre das Investment nun 687,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,23 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 4,553 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net