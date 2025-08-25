DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.608 -1,0%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F NVIDIA 918422 Commerzbank CBK100 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Palantir A2QA4J Volkswagen (VW) vz. 766403 BASF BASF11 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 Deutsche Telekom 555750 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow klettert nach Powell-Rede auf Rekordhoch -- DAX geht fester ins Wochenende -- NVIDIA stoppt Zulieferer für H2O-KI-Chip in China -- Zoom, DroneShield, BYD, Novo Nordisk, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Vormittag um die Kurse der Commodities
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Vormittag
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Anlage: Erfolg oder Verlust?

Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet

23.08.25 11:03 Uhr
Internet Computer: So viel Verlust hätte eine Investition von vor 1 Jahr bedeutet | finanzen.net

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Internet Computer gebracht.

Werte in diesem Artikel
Devisen
ICP/USD (Internet Computer-US-Dollar)
5,3650 USD -0,1652 USD -2,99%
Charts|News

Am 22.08.2024 notierte Internet Computer bei 8,041 USD. Bei einem ICP-Investment von 1.000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 124,36 Internet Computer. Mit dem ICP-USD-Kurs vom 22.08.2025 gerechnet (5,530 USD), wäre das Investment nun 687,75 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 31,23 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von ICP liegt derzeit bei 4,553 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Am 06.12.2024 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 15,31 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: FellowNeko / Shutterstock.com