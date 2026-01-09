Krypto-Ausblick 2026: Franklin Templeton setzt auf Bitcoin und Ethereum
11.01.26 02:41 Uhr
Nach einem volatilen Jahr 2025 dürften Anleger laut Franklin Templeton in 2026 wieder auf Krypto setzen. Grund sind die Weiterentwicklung von Kryptowährungen zu einer finanziellen Infrastruktur.Weiter zum vollständigen Artikel bei finanzen.ch