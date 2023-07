Krypto-Marktbericht

Aktueller Marktbericht zu Bitcoinkurs, Tetherkurs, Etherkurs und Ripplekurs - Bitcoin Cash unter Druck

01.07.23 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Nachmittag

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 27.338,0375 CHF 57,4903 CHF 0,21% Charts|News BTC/EUR 27.989,1781 EUR 58,8596 EUR 0,21% Charts|News BTC/GBP 24.046,1276 GBP 0,9604 GBP 0,00% Charts|News BTC/JPY 4.410.038,7545 JPY 9.274,0510 JPY 0,21% Charts|News BTC/USD 30.554,2035 USD 64,2537 USD 0,21% Charts|News ETH/CHF 1.717,8163 CHF -13,3258 CHF -0,77% Charts|News ETH/EUR 1.758,7314 EUR -13,6431 EUR -0,77% Charts|News ETH/GBP 1.510,9654 GBP -14,8691 GBP -0,97% Charts|News ETH/JPY 277.109,7385 JPY -2.149,6455 JPY -0,77% Charts|News ETH/USD 1.919,9077 USD -14,8935 USD -0,77% Charts|News LTC/CHF 93,8843 CHF -2,6975 CHF -2,79% Charts|News LTC/EUR 96,1205 EUR -2,7618 EUR -2,79% Charts|News LTC/GBP 82,5792 GBP -2,5483 GBP -2,99% Charts|News LTC/JPY 15.144,9584 JPY -435,1531 JPY -2,79% Charts|News LTC/USD 104,9293 USD -3,0149 USD -2,79% Charts|News BCH/CHF 257,9462 CHF -15,7814 CHF -5,77% Charts|News BCH/EUR 264,0900 EUR -16,1572 EUR -5,77% Charts|News BCH/GBP 226,8856 GBP -14,3788 GBP -5,96% Charts|News BCH/JPY 41.610,6174 JPY -2.545,7729 JPY -5,77% Charts|News BCH/USD 288,2921 USD -17,6380 USD -5,77% Charts|News XRP/CHF 0,4223 CHF -0,0021 CHF -0,49% Charts|News XRP/EUR 0,4323 EUR -0,0021 EUR -0,49% Charts|News XRP/GBP 0,3714 GBP -0,0026 GBP -0,70% Charts|News XRP/JPY 68,1193 JPY -0,3366 JPY -0,49% Charts|News

Der Bitcoin-Kurs ist am Nachmittag gestiegen. So gewann Bitcoin um 17:10 0,37 Prozent auf 30.602,53 US-Dollar hinzu. Gestern lag der Kurs bei 30.489,95 US-Dollar. Währenddessen zeigt sich Bitcoin Cash im Minus. Im Vergleich zum Vortag (305,93 US-Dollar) geht es um -6,34 Prozent auf 286,55 US-Dollar nach unten. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.922,78 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.934,80 US-Dollar) ist das ein Verlust von -0,62 Prozent. Derweil geht es für den Litecoin-Kurs bergab. Litecoin sinkt -2,45 Prozent auf 105,30 US-Dollar, nach 107,94 US-Dollar am Vortag. Zeitgleich kommt der Ripple-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4743 US-Dollar am Vortag, tendiert Ripple um 17:10 bei 0,4730 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2871 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 17:10 bei 0,2906 US-Dollar. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:10 gibt Monero um -0,04 Prozent auf 168,26 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 168,32 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1823 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,1847 US-Dollar. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0025 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1108 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1081 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0289 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0303 US-Dollar beziffert. Daneben präsentiert sich Dash mit einem Aufschlag. Um 17:10 notiert der Dash-Kurs 0,55 Prozent stärker bei 37,91 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 37,70 US-Dollar. Währenddessen wird NEO bei 10,08 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (9,560 US-Dollar). Redaktion finanzen.net

