Bitcoinkurse & Co. aktuell: So steht es um die Kurse der Digitalwährungen

Der Bitcoin -Kurs ist am Sonntag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 41.708,54 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 41.738,40 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs erhöhte sich auf 549,88 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 547,71 Dollar gelegen hatte.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 2.595,12 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 2.537,81 US-Dollar.

Mit dem Litecoin-Kurs ging es auf 147,55 US-Dollar bergauf. Der Kurs hatte am Vortag noch bei 145,07 US-Dollar gestanden.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,7637 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,7462 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs verteuerte sich auf 1,370 US-Dollar. Am Vortag war die Kryptowährung noch 1,325 US-Dollar wert gewesen.

Der Monero-Kurs verteuert sich heute auf 246,71 US-Dollar, während er am Vortag bei 240,27 Dollar gehandelt wurde.

Der IOTA-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein IOTA 0,9850 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 0,9279 US-Dollar.

Der Verge-Kurs läuft bei 0,0244 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Der Kurs der Digitalwährung Stellar wurde am Sonntag wenig bewegt bei 0,2918 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,2865 US-Dollar gestanden.

Der Kurs der Digitalwährung NEM wurde am Sonntag wenig bewegt bei 0,1814 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,1761 US-Dollar gestanden.

Der Dash-Kurs erhöhte sich auf 168,94 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 164,42 Dollar gelegen hatte.

Der NEO-Kurs verteuert sich heute auf 44,45 US-Dollar, während er am Vortag bei 46,82 Dollar gehandelt wurde.

Bildquellen: Pasuwan / Shutterstock.com, TierneyMJ / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net