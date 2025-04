Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Freitagvormittag

Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Freitagvormittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs ist am Vormittag gefallen. Um 09:41 fiel der Bitcoin-Kurs um -0,38 Prozent auf 84.569,17 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 84.894,17 US-Dollar gehandelt worden war.

Mit dem Bitcoin Cash-Kurs geht es indes nach unten. Bitcoin Cash verliert -0,86 Prozent auf 330,30 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 333,16 US-Dollar an der Tafel standen.

Wer­bung

Über 500+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 1.583,29 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 1.582,36 US-Dollar wert.

Daneben präsentiert sich Litecoin mit einem Aufschlag. Um 09:41 notiert der Litecoin-Kurs 0,83 Prozent stärker bei 75,50 US-Dollar. Am Vortag stand der Kurs bei 74,88 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -0,29 Prozent auf 2,061 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,067 US-Dollar wert.

Indessen verringert sich der Cardano-Kurs um -0,35 Prozent auf 0,6145 US-Dollar. Am Vortag notierte Cardano bei 0,6166 US-Dollar.

Währenddessen wird Monero bei 216,61 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,12 Prozent im Vergleich zum Vortag (216,88 US-Dollar).

Zudem bewegt sich IOTA seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1592 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der IOTA-Kurs bei 0,1565 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Verge seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,0044 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Verge-Kurs bei 0,0043 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Freitagvormittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2407 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2394 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0176 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 09:40 auf 0,0171 US-Dollar beziffert.

Zudem legt Dash zu. Um 0,50 Prozent verstärkt sich der Dash-Kurs um 09:41 auf 20,53 US-Dollar, nachdem Dash am Vortag noch 20,43 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit verbucht der NEO-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,06 Prozent auf 5,522 US-Dollar. Am Tag zuvor war NEO 5,464 US-Dollar wert.

Redaktion finanzen.net