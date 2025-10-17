DAX23.771 -2,1%Est505.577 -1,3%MSCI World4.281 -0,3%Top 10 Crypto14,17 -5,0%Nas22.563 -0,5%Bitcoin89.625 -3,0%Euro1,1695 ±0,0%Öl60,70 -0,5%Gold4.332 +0,1%
17.10.25 12:43 Uhr
Schwerer Schlag für den Kryptomarkt: Kräftige Verluste bei Bitcoin & Co. | finanzen.net

Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Mittag

Der Bitcoin-Kurs wertet am Freitagmittag um -4,04 Prozent auf 103.736,40 US-Dollar ab. Am Vortag stand Bitcoin bei 108.099,25 US-Dollar.

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont - er verliert heute 5,4 Prozent auf 14,12 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 53,2 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Sinkflug. Um 12:25 gibt Litecoin um -7,70 Prozent auf 84,62 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 91,68 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben fällt Ethereum um -5,12 Prozent auf 3.692,48 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 3.891,64 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um -9,07 Prozent auf 458,22 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 503,92 US-Dollar wert.

Währenddessen verliert der Ripple-Kurs um -5,46 Prozent auf 2,199 US-Dollar. Gestern war Ripple noch 2,326 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit geht es für Dash bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -6,15 Prozent auf 39,63 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Dash-Kurs noch bei 42,22 US-Dollar.

Zudem gibt Monero nach. Um -4,74 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 12:26 auf 287,05 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 301,34 US-Dollar wert war.

Währenddessen verliert der NEO-Kurs um -5,11 Prozent auf 4,809 US-Dollar. Gestern war NEO noch 5,068 US-Dollar wert.

Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1387 US-Dollar) geht es um -5,75 Prozent auf 0,1307 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für Cardano bergab. Um 12:26 steht ein Minus von -7,62 Prozent auf 0,5955 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Cardano-Kurs noch bei 0,6446 US-Dollar.

Indessen verringert sich der Stellar-Kurs um -6,39 Prozent auf 0,2918 US-Dollar. Am Vortag notierte Stellar bei 0,3117 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0012 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0055 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Redaktion finanzen.net

