Kryptokurse am Samstagnachmittag

11.05.24 17:23 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagnachmittag am Kryptomarkt

Am Nachmittag verteuert sich der Bitcoin-Kurs um 0,30 Prozent. Damit ist Bitcoin um 17:11 60.965,72 US-Dollar wert, nach 60.785,39 US-Dollar am Vortag. Nach 427,05 US-Dollar am Vortag ist der Bitcoin Cash-Kurs am Samstagnachmittag um 0,91 Prozent auf 430,92 US-Dollar gestiegen. Daneben steigt Ethereum um 0,02 Prozent auf 2.910,97 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 2.910,32 US-Dollar. In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 17:11 steht ein Plus von 1,01 Prozent auf 81,07 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 80,26 US-Dollar. Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 0,60 Prozent auf 0,5055 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 0,5025 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Cardano-Kurs Verluste in Höhe von -1,09 Prozent auf 0,4436 US-Dollar. Am Tag zuvor war Cardano 0,4485 US-Dollar wert. Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um -2,23 Prozent auf 129,88 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 132,85 US-Dollar gemeldet wurde. Zeitgleich kommt der IOTA-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2132 US-Dollar am Vortag, tendiert IOTA um 17:10 bei 0,2130 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0057 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 17:10 bei 0,0057 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Stellar kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,1064 US-Dollar lag, wird der Stellar-Kurs um 17:10 auf 0,1065 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0372 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:10 auf 0,0373 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Dash-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:11 werden 29,16 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem legt NEO zu. Um 0,97 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 17:10 auf 15,14 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 14,99 US-Dollar wert war. Redaktion finanzen.net

