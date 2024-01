Krypto-Marktbericht

So bewegen sich Bitcoin & Co. heute

27.01.24 12:43 Uhr

So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag um 12:26 mit roten Vorzeichen. Zuletzt verlor Bitcoin -0,29 Prozent auf 41.752,33 US-Dollar, nachdem am Vortag noch 41.874,34 US-Dollar an der Tafel gestanden hatten. Zeitgleich verringert sich der Bitcoin Cash-Kurs um -0,91 Prozent auf 239,64 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 241,84 US-Dollar. In der Zwischenzeit verbucht der Ethereum-Kurs Verluste in Höhe von -0,21 Prozent auf 2.264,51 US-Dollar. Am Tag zuvor war Ethereum 2.269,20 US-Dollar wert. Zudem gibt Litecoin am Samstagmittag nach. Um -0,02 Prozent auf 66,96 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Litecoin-Kurs bei 66,97 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Samstagmittag lag der Ripple-Kurs bei 0,5291 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,5315 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,4848 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 12:25 bei 0,4803 US-Dollar. Derweil notiert der Monero-Kurs bei 160,04 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (159,39 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,41 Prozent. Währenddessen zeigt sich IOTA im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,2481 US-Dollar) geht es um -2,58 Prozent auf 0,2417 US-Dollar nach unten. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0032 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 12:25 wurde ein Kurs von 0,1162 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1157 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0394 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0406 US-Dollar. Zeitgleich verringert sich der Dash-Kurs um -0,07 Prozent auf 27,66 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 27,68 US-Dollar. Währenddessen wird NEO bei 10,96 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,63 Prozent im Vergleich zum Vortag (10,89 US-Dollar). Redaktion finanzen.net

