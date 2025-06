Bitcoin, Ethereum, Litecoin & Co.: Wie sich die Kryptokurse am Mittwochmittag entwickeln

04.06.25 12:43 Uhr

Digitalwährungen im Fokus: So bewegen sich Bitcoin & Co. am Mittag

Wer­bung

Bitcoin erhöhte sich um 12:25 um 0,37 Prozent auf 105.845,16 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 105.453,56 US-Dollar gelegen hatte. Keine großen Ausschläge auch beim finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1. Das Produkt bündelt die größten Kryptowährungen in einem Investment und notiert bei 0,1 Prozent. Bei einem Kurs von 14,18 EUR beträgt die Performance seit Auflage 53,8 Prozent. Daneben wertet Bitcoin Cash um 12:26 auf. Es geht 2,16 Prozent auf 409,53 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 400,88 US-Dollar stand. Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 2.642,17 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (2.591,92 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 1,94 Prozent. Währenddessen wird Litecoin bei 90,92 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,49 Prozent im Vergleich zum Vortag (89,58 US-Dollar). Daneben wertet Ripple um 12:26 auf. Es geht 0,57 Prozent auf 2,259 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 2,247 US-Dollar stand. Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,6846 US-Dollar) geht es um 2,20 Prozent auf 0,6997 US-Dollar nach oben. Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 0,67 Prozent auf 347,41 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 345,11 US-Dollar wert. Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:26 werden 0,1880 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0063 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 12:26 bei 0,0063 US-Dollar. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,2729 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 12:26 bei 0,2748 US-Dollar. In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Mittwochmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0077 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0088 US-Dollar. Indessen verstärkt sich der Dash-Kurs um 1,09 Prozent auf 22,50 US-Dollar. Am Vortag notierte Dash bei 22,26 US-Dollar. Daneben wertet NEO um 12:26 auf. Es geht 0,19 Prozent auf 6,188 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 6,177 US-Dollar stand. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

Bildquellen: wael alreweie / Shutterstock.com