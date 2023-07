Krypto-Marktbericht

So entwickeln sich Bitcoin & Co. am Sonntagnachmittag

02.07.23 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Sonntagnachmittag

Werbung

Werte in diesem Artikel Devisen BTC/CHF 27.078,3978 CHF -291,6176 CHF -1,07% Charts|News BTC/EUR 27.707,9500 EUR -313,9678 EUR -1,12% Charts|News BTC/GBP 23.817,7525 GBP -256,5025 GBP -1,07% Charts|News BTC/JPY 4.368.157,1411 JPY -47.040,1447 JPY -1,07% Charts|News BTC/USD 30.264,0187 USD -325,9248 USD -1,07% Charts|News ETH/CHF 1.696,3419 CHF -25,8070 CHF -1,50% Charts|News ETH/EUR 1.735,7806 EUR -27,3867 EUR -1,55% Charts|News ETH/GBP 1.492,0769 GBP -22,6995 GBP -1,50% Charts|News ETH/JPY 273.645,7369 JPY -4.162,9254 JPY -1,50% Charts|News ETH/USD 1.895,9070 USD -28,8431 USD -1,50% Charts|News LTC/CHF 98,5401 CHF 2,6674 CHF 2,78% Charts|News LTC/EUR 100,8311 EUR 2,6749 EUR 2,73% Charts|News LTC/GBP 86,6744 GBP 2,3462 GBP 2,78% Charts|News LTC/JPY 15.896,0186 JPY 430,2967 JPY 2,78% Charts|News LTC/USD 110,1328 USD 2,9812 USD 2,78% Charts|News BCH/CHF 262,4124 CHF 2,2840 CHF 0,88% Charts|News BCH/EUR 268,5133 EUR 2,1891 EUR 0,82% Charts|News BCH/GBP 230,8140 GBP 2,0089 GBP 0,88% Charts|News BCH/JPY 42.331,1120 JPY 368,4584 JPY 0,88% Charts|News BCH/USD 293,2838 USD 2,5527 USD 0,88% Charts|News XRP/CHF 0,4328 CHF 0,0091 CHF 2,15% Charts|News XRP/EUR 0,4429 EUR 0,0091 EUR 2,10% Charts|News XRP/GBP 0,3807 GBP 0,0080 GBP 2,15% Charts|News XRP/JPY 69,8217 JPY 1,4724 JPY 2,15% Charts|News

Bitcoin erhöhte sich um 17:10 um 0,01 Prozent auf 30.593,06 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 30.589,94 US-Dollar gelegen hatte. Währenddessen legt der Bitcoin Cash-Kurs um 2,22 Prozent auf 297,19 US-Dollar zu. Gestern war Bitcoin Cash noch 290,73 US-Dollar wert. Werbung Cardano und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie von steigenden wie fallenden Krypto-Kursen profitieren - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5 Daneben wertet Ethereum um 17:10 auf. Es geht 0,05 Prozent auf 1.925,67 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1.924,75 US-Dollar stand. Währenddessen wird Litecoin bei 110,93 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 3,52 Prozent im Vergleich zum Vortag (107,15 US-Dollar). Derweil geht es für den Ripple-Kurs bergauf. Ripple steigt 3,33 Prozent auf 0,4893 US-Dollar, nach 0,4735 US-Dollar am Vortag. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Cardano kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,2924 US-Dollar lag, wird der Cardano-Kurs um 17:10 auf 0,2911 US-Dollar beziffert. In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Verluste in Höhe von -1,46 Prozent auf 164,64 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 167,08 US-Dollar wert. Währenddessen wird IOTA bei 0,1829 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -1,81 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,1863 US-Dollar). Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0033 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1073 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,1073 US-Dollar. Zeitgleich kommt der NEM-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0301 US-Dollar am Vortag, tendiert NEM um 17:10 bei 0,0292 US-Dollar. Währenddessen wird Dash bei 37,81 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (38,04 US-Dollar). Derweil notiert der NEO-Kurs bei 9,599 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (9,893 US-Dollar) ist das ein Verlust von -2,97 Prozent. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com