So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co. heute am Kryptomarkt

Der Bitcoin-Kurs ist am Samstag geklettert. Am Mittag stieg der Bitcoin auf 42.809,86 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 42.803,58 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs notiert bei 520,11 US-Dollar. Am Vortag stand der Bitcoin Cash noch bei 513,09 Dollar.

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag stärker. Aktuell ist ein Ethereum 2.946,76 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 2.927,80 US-Dollar.

Der Litecoin-Kurs verteuert sich gegenüber dem Vortag auf 154,72 US-Dollar. Hier standen noch 152,03 Dollar an der Kurstafel.

Heute zog der Ripple-Kurs auf 0,9485 US-Dollar an. Damit kletterte der Ripple-Kurs über den Stand vom Vortag von 0,9430 US-Dollar.

Der Cardano-Kurs ist angestiegen. So gewann der Cardano-Kurs auf 2,355 US-Dollarzu, nachdem er am Vortag bei 2,275 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Monero ist am Samstag 241,34 US-Dollar wert. So stieg der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 233,23 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA-Kurs notiert am Samstag bei 1,268 US-Dollar. Am Vortag war die IOTA 1,265 US-Dollar wert gewesen. Damit setzt der IOTA seine Seitwärtsbewegung fort.

Der Kurs der Digitalwährung Verge wurde am Samstag wenig bewegt bei 0,0200 US-Dollar ausgewiesen. Am Vortag war er bereits bei 0,0199 US-Dollar gestanden.

Der Stellar-Kurs stagniert am Samstag. So notierte der Stellar-Kurs bei 0,2813 Dollar, nachdem er am Vortag bei 0,2813 US-Dollar gehandelt worden war.

Heute pendelte der NEM-Kurs um die 0,1491 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der NEM-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der NEM 0,1490 US-Dollar kostete.

Der Dash-Kurs rangiert bei 170,04 US-Dollar. Am Vortag stand der Dash noch bei 165,46 Dollar.

Der NEO-Kurs zeigt sich am Samstag bei 39,80 US-Dollar. Damit kletterte der NEO-Kurs über den Stand vom Vortag von 39,75 US-Dollar.

