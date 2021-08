So entwickeln sich heute Bitcoin & Co.

Der Bitcoin-Kurs ist am Dienstag gefallen. Am Mittag fiel der Bitcoin auf 38.518,30 US-Dollar, nachdem er am Vortag noch bei 39.218,24 US-Dollar gehandelt worden war.

Der Bitcoin Cash-Kurs reduzierte sich der Bitcoin Cash-Kurs auf 530,87 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 544,20 US-Dollar gelegen hatte.

Anzeige

Sie möchten in Bitcoin investieren? Wir erklären Ihnen die Möglichkeiten

Hier können Sie ganz einfach Bitcoin kaufen und verkaufen

Der Ethereum-Kurs zeigt sich gegenüber dem Vortag leichter. Aktuell ist ein Ethereum 2.490,93 US-Dollar wert. Gestern stand der Kurs noch bei 2.612,42 US-Dollar.

Der Kurs der Digitalwährung Litecoin ist am Dienstag auf 138,11 US-Dollar abgesunken. Am Vortag wurde der Kurs der Digitalwährung auf 141,61 US-Dollar beziffert.

Der Ripple-Kurs verteuert sich heute auf 0,7158 US-Dollar, während er am Vortag bei 0,7430 Dollar gestanden hatte.

Der Cardano-Kurs reduzierte sich auf 1,297 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 1,311 US-Dollar notiert hatte.

Der Monero ist am Dienstag 230,56 US-Dollar wert. So fiel der Monero-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 231,93 US-Dollar gelegen hatte.

Der IOTA wird bei 0,8863 US-Dollar leichter gehandelt. Am Vortag notierte der Kurs bei 0,9003 Dollar.

Der Verge-Kurs läuft bei 0,0229 US-Dollar gegenüber dem Vortagesniveau seitwärts.

Heute pendelte der Stellar-Kurs um die 0,2701 US-Dollar-Marke. Damit bewegte sich der Stellar-Kurs auf etwa dem gleichen Niveau wie am Vortag, als der Stellar 0,2747 US-Dollar kostete.

Der NEM zeigt sich bei 0,1611 Dollar im Minus. Am Vorabend lag der Kurs der Digitalwährung noch bei 0,1698 Dollar.

Der Dash-Kurs reduzierte sich auf 155,77 US-Dollar, nachdem er sich am Vortag bei 161,49 US-Dollar präsentiert hatte.

Der NEO ist Dienstag 42,06 US-Dollar wert. So fiel der NEO-Kurs gegenüber dem Vortag als er noch bei 43,67 US-Dollar gehandelt worden war.

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com

Redaktion finanzen.net