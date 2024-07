Krypto News: 5 Dinge, die jetzt wichtig sind - ETH, BTC, XRP, ILV & PCE

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Das Wochenende verläuft verhalten bullisch. In den letzten 24 Stunden steigt Bitcoin um rund 1 Prozent, die Wochengewinne belaufen sich hier auf rund 12 Prozent. Andere Altcoins wie Solana steigen sogar um 20 Prozent in diesem Zeitraum. Damit könnte die kommende Handelswoche erneut stark verlaufen. Doch welche Dinge werden jetzt wichtig? Mit ETH, BTC, XRP, ILV und dem PCE gibt es in den kommenden Tagen einige Dinge, bei denen wichtige Veränderungen und/oder Events anstehen.

ETH: ETFs vor Handelsstart

Am 23. Juli 2024 starten aller Voraussicht nach die ersten Ethereum-ETFs. Dieser Schritt markiert einen bedeutenden Moment für das Ethereum-Ökosystem, da die US-Börsenaufsichtsbehörde SEC ihre Genehmigung erteilt hat. Mit den neuen ETFs wird erwartet, dass erhebliche Kapitalströme in den Ethereum-Markt fließen, was frische Liquidität und potenziell einen Bullenmarkt ermöglichen könnte. Privatanleger und institutionelle Investoren könnten gleichermaßen angezogen werden, von einem regulatorisch sicheren und intuitiven Einstieg in den Ethereum-Markt. Der Start des Bitcoin-ETFs führte zu einem Zufluss von über 15 Milliarden US-Dollar, jetzt könnte Ethereum folgen.

BTC: Trump spricht auf Bitcoin-Konferenz

Am 27. Juli 2024 wird Trump auf der Bitcoin2024-Konferenz sprechen. Dabei könnte er sich erneut positiv über Bitcoin äußern oder sogar eine US-Strategiereserve für Bitcoin ankündigen. Dies könnte den Kurs erheblich beeinflussen. Da Trump bei den Präsidentschaftswahlen im November große Chancen auf einen Sieg hat, könnte er auf der Konferenz seine Pläne für Bitcoin weiter erläutern und damit für Fantasie im Markt sogen. Trumps Unterstützung könnte das Vertrauen in Bitcoin stärken und neue Investoren anziehen. Denn der nächsten Bullenmarkt scheint auch von einer politischen Neubewertung unterstützt.

Speakers at the Bitcoin 2024 Conference in Nashville



– Donald Trump

– Robert F. Kennedy Jr.

– Cathie Wood

– Michael Saylor

– Edward Snowden

– Vivek Ramaswamy



BULLISH! pic.twitter.com/ox1UBJQKsZ — Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) July 16, 2024

XRP: Einigung mit der SEC voraus?

Trotz eines Überschreitens des Widerstands bei 0,56 US-Dollar bleibt das Fundament von XRP fragil. Der Rechtsstreit mit der SEC könnte jedoch für weitere Kursimpulse sorgen, nachdem das erstinstanzliche Verfahren zugunsten von Ripple Labs ausfiel. Gerüchte über eine mögliche Einigung in diesem Fall könnten nächste Woche bekannt gegeben werden. Solch ein Ergebnis könnte das Vertrauen in XRP stärken und zu weiteren Kurssteigerungen führen. Investoren beobachten gespannt die Entwicklungen. Zugleich bietet sich bei XRP aktuell ein Einstieg mit enger Absicherung am besagten Support-Level an.

ILV: Blockbuster-Start beim Krypto-Game

Am 25. Juli startet Illuvium, ein lang erwartetes Web3-Spiel, das sich seit Jahren in der Entwicklung befindet. Illuvium kombiniert Blockchain-Technologie mit Gaming, um eine einzigartige Spielerfahrung zu bieten. Mit diesem Start könnte Illuvium einen neuen Standard für Web3-Spiele setzen und die Integration von Kryptowährungen in die Gaming-Welt weiter vorantreiben. Denn 2024 könnte das Jahr der Gaming-Blockbuster werden, die wirklich mit intensiver Arbeit die Web3-Adoption beschleunigen. Spieler und Investoren erwarten, dass Illuvium sowohl in der Krypto- als auch in der Gaming-Community großen Anklang finden wird. Der Launch könnte damit natürlich Impulse für den $ILV-Token bringen, da das Interesse und die Nutzung des Spiels potenzielle Katalysatoren sind.

5 DAYS TILL LAUNCH @illuviumio

In 5 days I loose my job, my girlfriend, my friends, my life anddd…



I'm okay with that. #web3 gaming moves forward and will give you ownership of your assets.



July 25th UTC 1800 2024 Illuvium is LIVE! $ILV pic.twitter.com/1uWxwIMxmQ — Sam Withers (@djsamwithers) July 20, 2024

PCE Inflation: Was macht die Fed?

Am Freitag wird weiterhin der PCE-Inflationsbericht veröffentlicht, der wichtige Hinweise für die Geldpolitik der Federal Reserve liefert und somit auch für den Kryptomarkt von Bedeutung ist. Ökonomen erwarten, dass der PCE-Preisindex im Juni erneut um 0,1 Prozent gestiegen ist, was die jährliche Kerninflation auf den niedrigsten Wert dieses Jahres senken könnte – unter das 2-Prozent-Ziel der Fed. Der Verbraucherpreisindex sank im Juni erstmals seit vier Jahren, was die Hoffnung auf eine geldpolitische Wende im September stärkt. Fed-Chef Jerome Powell sagte kürzlich, dass die Inflationswerte des zweiten Quartals das Vertrauen in eine nachhaltige Rückkehr zur Zielinflation erhöhen.

