Krypto News: ADA, SOL, SHIB & MATIC fallen um 20 % - droht jetzt der Mega-Crash?

Der digitale Währungsmarkt erlebt den nächsten Flash-Crash. Nachdem bereits Anfang der Woche nach der SEC-Klage gegen Binance der Bitcoin zwischenzeitlich um mehr als 5 % fiel und viele kleinere Coins sogar zweistellige Kursverluste verzeichnet hatten, kehrte zunächst etwas Ruhe ein. Krypto-Analysten lobten die Resilienz des digitalen Währungsmarkts. Die nächsten SEC-Regulierungsschritte waren schnell eingepreist. Doch mit ein wenig Verzögerung kommt heute massiver Verkaufsdruck auf.

Dieser trifft vornehmlich PoS-Kryptowährungen, die die SEC in ihren Klagen gegen Coinbase und Binance als „Securities“ einstufte. So sind es etwas verwunderlich insbesondere hoch kapitalisierte Kryptos, wie Cardano (ADA), Shiba Inu (SHIB), Polygon (MATIC) oder Solana (SOL), die über 20 % an Wert verlieren.

Entsteht hier eine gigantische Kaufchance oder hat die SEC die digitalen Assets zurück in den Bärenmarkt katapultiert?

Anleger kaufen aktuell diese Kryptowährung im Crash

Kryptowährungen crashen: Das ist der Grund

Der breite Markt notiert nach aggregierten Daten von CoinMarketCap aktuell rund 4,4 % im Minus. Der Bitcoin und Ethereum kommen hier mit Kursverlusten von rund 2,5 % noch relativ gut weg. Dennoch steigt auch hier die Gefahr. Denn wichtige charttechnische Unterstützungen wie der 200 MA im Wochen-Chart beim Bitcoin wurden unterboten. Insofern könnte der bearische Verkaufsdruck auch eine Trendwende begründen und eine bearische Marktphase einläuten. Doch nicht so schnell – denn auch Anfang der Woche konnten die Bitcoin-Bullen nach der Binance-Klage den Dip unter den wichtigen langfristigen Support kaufen und diesen zurückerobern.

Besonders stark fielen in den letzten 24 Stunden jedoch eben nicht BTC oder ETH, sondern Kryptowährungen wie SOL, MATIC oder ADA. Diese wurden explizit von der SEC in den Klagen gegen Coinbase und Binance aufgeführt. Die US-Börsenaufsicht mit Gary Gensler stuft diese Coins als „Securities“ ein. Problematisch wirkt das Ganze insoweit, dass die SEC massiven Verkaufsdruck und Verwerfungen am digitalen Währungsmarkt auslöst, obgleich es keinerlei Rechtssicherheit gibt.

Less than two days later, they have announced that they are delisting Cardano $ADA, Solana $SOL & Polygon $MATIC. All based on nothing but accusations by the SEC. What happened to due process? https://t.co/Jnh4zrq2G9 pic.twitter.com/CngDi4ciF3 — Coin Bureau (@coinbureau) June 9, 2023

Und letztendlich ist es in einem Rechtsstaat Aufgabe von Legislative und Judikative einen Rechtsrahmen zu schaffen und über deren Einhaltung zu urteilen, während die Exekutive (die SEC) nachvollziehbar und im Rahmen des geltenden Rechts agieren muss. Zweifel scheinen angebracht, ob Gary Gensler und die SEC in 2023 diesem Anspruch gerecht werden können.

Denn mit dem Neobroker Robinhood leitete am gestrigen Abend die Entscheidung, drei Coins aus dem Angebot zu nehmen (ADA, MATIC und SOL) den Abverkauf ein.

JUST IN: Robinhood to delist Cardano, Polygon, and Solana. — Watcher.Guru (@WatcherGuru) June 9, 2023

Vorsicht: (Noch) keine Bodenbildung und Trendwende

Dennoch sollten Anleger jetzt nicht ins fallende Messer greifen, sondern eine Bodenbildung abwarten. Denn in den frühen Morgenstunden hätte man Polygon (MATIC) beispielsweise bereits mit rund 13 % Verlusten für spannend erachten können. Der Verkaufsdruck nahm jedoch nicht ab, der Kurs bröckelte langsam weg. Dann kam weitere Dynamik auf und MATIC crashte um weitere 10 %. Eine Bodenbildung oder technische Umkehrsignale sind somit zwingend für einen Einstieg bei den einzelnen Kryptowährungen vonnöten.

Robinhood delisting $ADA, $MATIC and $SOL could put significant sell pressure on these tokens.



RH holds ~$1.3b in alts.



According to rough calculations by @_FabianHD, ~$583m of this may be held in ADA, MATIC & SOL.



Users who still hold will be forced to sell on June 27. — Miles Deutscher (@milesdeutscher) June 10, 2023

Anders kann dies aussehen, wenn Krypto-Anleger langfristig an das Potenzial der digitalen Assets glauben und den eigenen Investmentcase unverändert betrachten. Denn letztendlich gibt es mit ADA, MATIC oder SOL heute die gleichen Krypto-Projekte wie gestern – nur eben mit einem Rabatt von über 20 %.

Crypto crash 2023 coming soon, like we discussed, when everyone want out, that’s when you want in…be patient you all, not leaving us hanging, once we get a direction, will give us an update — BlueCrypto (@BlueCrypto_) June 10, 2023

Wall Street Memes: Hier investieren Anleger aktuell trotz Krypto-Crash

Meme-Coins bleiben im Jahr 2023 eines der attraktivsten Marktsegmente. Mit Wall Street Memes positioniert sich ein neuer Meme-Coin, der über eine Million Follower in den verschiedenen sozialen Netzwerken hat. In den letzten zwei Wochen flossen fast 6 Millionen $ in WSM. Auch nach der Binance-Klage zeigten sich Investoren unbeeindruckt. Wie jeden Tag wurden rund 400.000 $ investiert. Der neue Meme-Coin offenbart eine relative Stärke und korreliert bis dato gering mit dem Gesamtmarkt.

Wall Street Memes baut auf den viralen Hype um die GameStop-Aktie und WallStreetBets auf. Hier verbünden sich Privatanleger, um es den großen Hedgefonds und der Finanzelite schwer zu machen. Diese Vision dürfte im Jahr 2023 attraktiver denn je sein. Denn aktuell ist es vornehmlich die Willkür der SEC, die den Kryptomarkt in seine Fittiche nimmt. Nun scheint es denkbar, dass Wall Street Memes ein neues Narrativ entwickelt. Mit 100 % aller Token für die Krypto-Community scheint der Meme-Coin wie gemacht für diese Marktphase.

