Krypto News: Analyst erwartet Konsolidierungsphase bis Q4, danach Kursexplosion

Seit Monaten werden Anleger nun schon hingehalten. Während es noch gar nicht so lange her ist, dass man überall gehört hat, dass der Bitcoin-Kurs nach dem Halving explodieren wird und Kursziele von hunderttausenden Dollar ausgesprochen wurden, ist der Kurs in Wahrheit eingebrochen, nachdem das Halving durchgeführt wurde. Heute notiert Bitcoin bei 61.000 Dollar und damit deutlich unter dem Allzeithoch, das im März dieses Jahres erreicht wurde. Das könnte auch noch eine Zeit lang so bleiben.

Konsolidierung in Q3, Kursexplosion in Q4?

Wer die Entwicklung am Kryptomarkt schon länger verfolgt, könnte das Gefühl bekommen, dass Analysten den erwarteten Bullrun von Monat zu Monat verschieben. Der Experte Elja, der auf X fast 700.000 Follower hat, geht nun davon aus, dass auch im September noch nicht viel passieren wird.

$BTC Bull Flag Formation



Still expecting consolidation between $49K-$66K till Q3



Q4 could be the big breakout time pic.twitter.com/2ZpgeUqLPt — Elja (@Eljaboom) August 10, 2024

Seiner Meinung nach wird sich die Chartformation, die als Bullenflagge (Bull Flag) bekannt ist, noch weiter ausprägen. In dieser Zeit soll sich der Bitcoin-Kurs zwischen 49.000 und 66.000 Dollar bewegen. Anschließend geht er von einer Kursexplosion aus.

Mehrere Unsicherheitsfaktoren

Es ist kein Wunder, dass die bullishen Prognosen immer weiter in die Zukunft verschoben werden. In letzter Zeit ist auch einiges passiert, das in dieser Form nicht unbedingt vorhersehbar war und die technische Analyse natürlich aushebelt, da die aktuelle Nachrichtenlage deutlich mehr Auswirkungen auf die Märkte hat als die Chartsituation.

Die angespannte Lage zwischen dem Iran und Israel, die erste Zinserhöhung der Bank of Japan nach 17 Jahren, ein schwacher Arbeitsmarkt in den USA und enttäuschende Quartalszahlen weltweit führender Unternehmen. Rezessionsängste machen sich breit. Zu allem Überfluss könnte nun auch Kamala Harris gegen Donald Trump bei der US-Präsidentschaftswahl gewinnen, was eine Rallye im November wohl auch wieder beenden würde.

Auch wenn zur Zeit einiges darauf hindeutet, dass noch eine schwierige Zeit am Kryptomarkt bevorstehen könnte, sind die langfristigen Prognosen weiterhin bullish. Die Spot Bitcoin ETFs dürften ihre Wirkung noch eine ganze Weile entfalten und auch in Zukunft noch Milliarden in den Kryptomarkt spülen. Mit jedem Jahr werden Kryptowährungen bekannter und die Massenadaption schreitet voran, sodass ein Kursziel von 100.000 Dollar wohl nur eine Frage der Zeit ist. Auch die meisten Altcoins würden davon profitieren, wobei Anleger derzeit vermehrt auf Pepe Unchained setzen.

Jetzt mehr über Pepe Unchained erfahren.

Pepe Unchained geht durch die Decke

Pepe Unchained ist ein neuer Coin, der noch im Vorverkauf erhältlich ist und noch gar nicht an den Kryptobörsen gehandelt wird. Das Besondere ist, dass es sich dabei nicht nur um einen weiteren Meme Coin handelt, sondern eine eigene Blockchain mit dem Coin gelauncht wird, die eine Erweiterung für Ethereum darstellt. Die sogenannte Layer 2 Chain von Pepe Unchained ermöglicht Transaktionen deutlich schneller und günstiger, sodass hier in Zukunft zahlreiche Projekte von anderen Entwicklern gelauncht werden und ein ganz neues Ökosystem entstehen könnte. Die $PEPU-Token würden dabei eine zentrale Rolle spielen.

(Pepe Unchained Vorverkauf – Quelle: Pepe Unchained Website)

Pepe Unchained verfügt außerdem über eine Staking-Funktion, die es Anlegern ermöglicht, eine Rendite zu erwirtschaften, wenn sie ihre Token staken. Die APY wird dabei dynamisch mit der Größe des Staking Pools berechnet und ist daher vor allem am Anfang noch besonders hoch. Derzeit liegt die APY (jährliche Rendite) noch bei 239 %, weshalb die meisten Käufer ihre Token bereits gestakt haben. Dadurch wird das begrenzte Angebot zusätzlich verknappt, weshalb Analysten vermuten, dass der $PEPU-Kurs nach dem Listing an den Kryptobörsen schnell um ein Vielfaches steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

