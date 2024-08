Krypto News: Bester Altcoin? SOL vor Kursexplosion

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen tendieren in den letzten 24 Stunden etwas fester. Bitcoin notiert fast unverändert, während Ethereum ungefähr um 2 Prozent zulegt. Stärke wird abermals bei Solana offensichtlich. Denn SOL ist damit die stärkste Top 10 Krypto in diesem Zeitraum. Dennoch konnte SOL bis dato erst die Wochenverluste verringern und kann hier nicht wirklich überzeugen. In der aktuellen Marktphase sehen wir bei vielen Kryptowährungen Tendenzen einer Konsolidierung, so auch bei der fünfwertvollsten Kryptowährung Solana, die aktuell mit 67 Milliarden US-Dollar bewertet wird.

Bullische Konsolidierung: SOL als bester Altcoin 2024?

Nun verweist auch der folgende Analyst auf eine spannende Gelegenheit bei Solana. Denn SOL befinde sich seiner Meinung nach in einer vielversprechenden Position. So werde im 4-Stunden-Chart bei genauerer Betrachtung eine Konsolidierung offensichtlich, die im intakten Aufwärtstrend verläuft. Zuletzt gab es immer wieder parabolische Kursbewegungen, insbesondere in 2023.

Auch 2024 startete Solana stark und musste nach dem Verlaufshoch im Frühjahr 2024 dem kurzfristig heiß gelaufenen Kurs Tribut zollen. Doch auch die aktuelle Konsolidierung dürfe sich bullisch auflösen und biete somit eine Einstiegschance.

Probably the best looking consolidation of all altcoins.$SOL is set to explode. pic.twitter.com/yXh3KW589r — Mister Crypto (@misterrcrypto) August 18, 2024

Krypto-Tipp: STARS explodiert über 500.000 $ – Meme-Coin mit Staking-Innovation

Wer auf kleinere Presales und neue Coins setzen möchte, könnte auch im August 2024 einen Blick auf den folgenden STARS Token werfen. Denn Crypto All-Stars ist ein vielversprechendes Krypto-Projekt, das die Meme-Coins durch ein innovatives Staking-Modell verändern möchte. Bereits im Presale konnte das Projekt mit über 500.000 US-Dollar eine vielversprechende Summe einwerben, was das große Interesse der Krypto-Community an diesem Projekt verdeutlicht. Doch das Hauptziel von Crypto All-Stars geht weit über die Einführung eines neuen Tokens hinaus. Vielmehr möchte das Projekt eine umfassende Plattform etablieren, die verschiedene beliebte Meme-Coins wie Dogecoin, Pepe und Shiba Inu miteinander verknüpft.

Im Mittelpunkt von Crypto All-Stars steht der sogenannte MemeVault. Dies ist eine Plattform, die das Staking von Meme-Coins auf eine völlig neue Ebene hebt. Anders als herkömmliche Staking-Plattformen, die sich oft nur auf einen einzigen Token beschränken, ermöglicht der MemeVault das gleichzeitige Staking mehrerer Meme-Coins. Diese einzigartige Multi-Token- und Multi-Chain-Integration steht für Crypto All-Stars.

Das Team beschreibt das Projekt wie folgt:

„Das MemeVault-Ökosystem stellt eine bahnbrechende Innovation dar, die die Interaktion mit Meme-Münzen auf der Blockchain verändern wird. Im Kern ist MemeVault darauf ausgelegt, die vielfältige Welt der Meme-Münzen unter einer einzigen, zusammenhängenden Plattform zu vereinen. Dieses Ökosystem basiert auf den fortschrittlichen und kampferprobten Multi-Token-Fähigkeiten des ERC-1155-Standards, der den nahtlosen Umgang mit mehreren Token innerhalb eines einzigen Vertrags ermöglicht.“

Zum Start unterstützt der MemeVault bereits elf verschiedene Meme-Coins, was das breite Angebot des Projekts unterstreicht. Die Entwickler wollen das Angebot kontinuierlich erweitern, um noch mehr Nutzer anzusprechen und die Attraktivität der Plattform zu steigern.

Ein Highlight des Projekts ist die geplante Belohnungsrate, die bei 2801,44 STARS-Tokens pro ETH-Block über einen Zeitraum von zwei Jahren liegt. Diese hohe Belohnungsrate bietet zusätzliche Anreize für Anleger. In den nächsten 48 Stunden steigt der Preis für STARS das nächste Mal – der Kauf ist direkt über die Website möglich mit einem Token-Swap von ETH/USDT/BNB gegen STARS.

