Krypto News: Es gibt immer mehr Bitcoin-Wale - bullisch für den Kurs?

Inmitten der jüngsten Kurskorrekturen und Unsicherheiten am Kryptomarkt sorgt ein Trend für Aufregung unter Anlegern: Die Zahl der Bitcoin-Wale nimmt gerade deutlich zu. Das könnte ein starkes bullisches Signal für den weiteren Kursverlauf sein, denn große Investoren steigen meist nicht ohne Grund ein. Was könnte das also für Bitcoin und Co bedeuten?

Bitcoin-Wale nutzten die Korrektur zum Akkumulieren

Der Bitcoin-Kurs hat in den letzten Monaten eine deutliche Talfahrt hingelegt und ist von einem Allzeithoch bei über 109.000 $ Mitte Januar 2025 zuletzt auf Tiefststände von unter 80.000 $ eingebrochen. Während dieser deutlich bärischen Wertentwicklung gab es jedoch auch positive Entwicklungen am Markt: So scheint sich die Zahl der Krypto-Wallets, welche zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoins halten, in den letzten vier Monaten, während der Bitcoin-Kurs gefallen ist, stark gesteigert zu haben.

Bitcoin-Wale, die zwischen 1.000 und 10.000 Bitcoins halten, haben in dieser Zeit um über 50 Entitäten zugenommen, was einem generellen Anstieg der Bitcoin-Wale dieser Größenordnung um 2,6 % entspricht. Viele große Investoren scheinen hier also die Gelegenheit gewittert zu haben, Bitcoin zu einem attraktiven Kurs zu kaufen, und sind dementsprechend eingestiegen.

BULLISH: Bitcoin whale wallets holding 1K–10K $BTC have hit a 4-month high, rising 2.6% in five weeks as prices range between $81K and $84K — a subtle sign of renewed confidence. pic.twitter.com/rusKfQDYdM — Cointelegraph (@Cointelegraph) April 1, 2025

Eine solche Entwicklung kann durchaus als positives Zeichen gewertet werden, da es sich hierbei häufig um die größten Investoren handelt, die über das meiste Insiderwissen verfügen und sich dementsprechend strategisch klug positionieren. Hätte es in den letzten Monaten auch seitens der Bitcoin-Wale einen massiven Abverkauf gegeben, hätte dies die These gestützt, dass der Bullenmarkt erst einmal vorbei ist und Bitcoin weiter in Richtung 50.000 $ abstürzen könnte.

Da sich die Wale hier jedoch zumindest teilweise konträr zum Markttrend verhalten haben, ist davon auszugehen, dass die meisten antizipieren, dass es im weiteren Jahresverlauf 2025 noch eine weitere Rallye geben wird.

Könnte der Bullenmarkt nun also bald weitergehen?

Für ein solches Szenario gibt es tatsächlich gleich mehrere mögliche Gründe. So ist die wirtschaftliche Situation weltweit derzeit durch Donald Trumps Zollpolitik sehr angespannt. Schon allein eine Entspannung dieser Lage hätte wahrscheinlich einen Aufschwung aller Märkte, inklusive des Kryptomarktes, zur Folge.

Außerdem fährt die FED in den USA nach wie vor einen sehr harten Leitzinskurs, und der Leitzins befindet sich weiterhin auf einem sehr hohen Niveau. Falls es Donald Trump gelingen sollte, sich gegenüber dem FED-Vorsitzenden Jerome Powell durchzusetzen und die Fed bald wieder mit Leitzinssenkungen beginnt, hätte auch das höchstwahrscheinlich einen Marktaufschwung zur Folge.

JUST IN: TOM LEE TELLS CNBC #BITCOIN HEADED TO "$150,000 OR HIGHER" AS FED CUTS RATES



$80,000 IS TIME TO "STACK" pic.twitter.com/CMamFOF9tv — The Bitcoin Historian (@pete_rizzo_) March 31, 2025

Zudem positioniert sich Donald Trump klar als pro-Krypto-Präsident und hat bereits eine nationale Krypto-Reserve auf den Weg gebracht. Dadurch ist es wahrscheinlich, dass es im weiteren Jahresverlauf bereits zu Investitionen in Kryptowährungen seitens der US-Regierung kommen wird. Auch das hätte natürlich einen gesteigerten Kaufdruck sowie eine starke Signalwirkung zur Folge und könnte eine weitere Rallye im Jahresverlauf begünstigen.

Kurstechnisch befindet sich BTC heute bereits wieder bei über 84.000 $ und konnte im Verlauf der letzten 24 Stunden um 3,6 % zulegen. Falls es ihm nun auch gelingt, die 85.000 $ zu überschreiten, wäre das nächste wichtige Ziel, die letzten Höchststände um 88.600 $ zu übertreffen und damit wieder ein höheres Hoch im Chart zu etablieren, um die negative Chartstruktur zu durchbrechen. Gelingt das, könnte bereits im April eine Fortsetzung der Erholung und eine Recovery-Rallye in Richtung 100.000 $ einsetzen.

BTCBULL-Holder setzen auf eine Bitcoin-Rallye über 150.000 $

Von einem solchen Aufschwung könnten dann vor allem auch Krypto-Projekte profitieren, die auf einen Bitcoin-Kursanstieg setzen. Ein spannendes Beispiel für ein solches Projekt stellt derzeit unter anderem Bitcoin Bull dar. Das ist ein Bitcoin-Meme-Projekt, mit dem Anleger auf eine Wertsteigerung von Bitcoin setzen können sollen.

Es gibt hier einen Airdrop-Mechanismus, welcher genau dann BTC-Airdrops an BTCBULL-Holder ausschüttet, wenn Bitcoin erstmals die 150.000-$-Marke geknackt hat. Weitere Airdrops soll es dann bei der Überschreitung weiterer signifikanter Kursniveaus wie 200.000 $, 250.000 $ und darüber hinaus geben. Somit könnten Anleger hier also gleich doppelt von einer Wertsteigerung von Bitcoin profitieren.

Quellle: Btcbulltoken.com

BTCBULL soll zudem durch einen Token-Burn-Mechanismus gestützt werden. So sollen ab dem Überschreiten von 125.000 $ pro Bitcoin alle weiteren 25.000 $ Kursanstieg Token-Burns auslösen, die den Supply von BTCBULL verringern und somit den Kurs langfristig stabilisieren sollen.

Der eigene Coin von Bitcoin Bull kann derzeit noch über die offizielle Webseite und das dort befindliche Presale-Widget zu einem rabattierten Festpreis gekauft werden. Das ermöglicht es Anlegern, heute also noch zu einem Kurs von 0,00244 $ einzusteigen und sich damit einen frühestmöglichen und möglicherweise auch günstigen Einstieg zu sichern.

Auf diesem Weg kamen innerhalb der letzten Wochen bereits über 4,33 Millionen $ an Investitionen von interessierten Anlegern zusammen. Spannend ist zudem auch, dass die im Presale erworbenen Coins direkt im Anschluss für eine jährliche Rendite von bis zu 97 % gestakt werden können.

