Krypto News: Memecoins laut CoinGecko bester Narrativ

Eine neue Studie der Kryptodatenwebsite CoinGecko hat das offenbart, was viele auf dem Kryptomarkt schon erwartet haben. Denn bei den Memecoins handelte es sich in diesem Jahr um den lukrativsten Kryptosektor von allen. Dies erklärt auch die hohe Nachfrage seitens der Entwickler und Investoren. Zudem haben sich die Berichte von Tradern gemehrt, welche in wenigen Tagen oder Monaten mit verhältnismäßig geringen Beträgen zu Millionären geworden sind. Viele erhoffen sich lottoähnliche Gewinne mit relativ wenig Mühe und Einsatz. Aber worauf sollten Investoren achten und wie gut haben die Memecoins im Vergleich zu anderen Sektoren wirklich abgeschnitten? Erfahren Sie es jetzt!

Memecoins sind 33-mal profitabler als Layer-2

Die Kryptodatenwebsite CoinGecko hat in ihrem neusten Bericht die Kursentwicklungen der unterschiedlichen Kryptosektoren miteinander verglichen. Dabei kam heraus, dass es sich bei den Memecoins um den mit Abstand profitabelsten Sektor in diesem Jahr gehandelt hat.

Durchschnittlich kamen die Memetoken auf einen Anstieg von 1.312,6 %. Bemerkenswert ist, dass die Kursgewinne der Memecoins 4,6-mal größer sind als die des nächsten Sektors, welches die RWA (Real World Assets) sind. Zudem sind Memetoken 33,3-mal profitabler als Layer-2s.

Bei der Analyse wurden für jeden Sektor die führenden 10 Coins nach Marktkapitalisierung ausgewählt. Von denen der Memecoins wurden jedoch drei erst im März gestartet, zu ihnen gehören Brett, BOOK OF MEME und cat in a dogs world.

Insbesondere die neueren Memecoins sind stark gestiegen. So verzeichnete Brett einen Gewinn von über 7.727 % und der neue dritte Platz der Memetoken dogwifhat 2.721 %. Aufgrund dieser steilen Entwicklungen konnten die Memecoins auch viele neue Investoren begeistern.



Krypto-Narrative mit den größten Gewinnen in Q1 | Quelle: CoinGecko

Im Vergleich dazu kommen die RWA-Coins nur auf einen Anstieg von durchschnittlich 286 %, obwohl sie durch die Engagements der großen Banken wie BlackRock, JPMorgan und Goldman Sachs teilweise besonders stark zulegen konnten. Zuletzt haben die RWA-Token sogar die KI-Coins überholt.

Auf dem dritten Platz befinden sich somit die Kryptowährungen, welche sich im Sektor der künstlichen Intelligenzen positionieren. Sie konnten im ersten Quartal dieses Jahres durchschnittliche Anstiege von 222 % verzeichnen.

Der Optimismus in diesem Kryptosektor ist vor allem auf ChatGPT von OpenAI und andere künstlichen Intelligenzen zurückzuführen, die am Aktien- und Kryptomarkt eine Goldrauschstimmung ausgelöst haben.

Danach kommt DeFi mit durchschnittlich 99 % und DePIN mit 81 %. Wesentlich unprofitabler entwickeln sich die Layer-1s mit 69,95 %, GameFi mit 64,35 % und die Layer-2s mit 39,47 %. Zurückzuführen sind diese Kursanstiege jedoch auch darauf, dass neue Projekte in der Regel zu Beginn wesentlich stärker wachsen.



Neuste Memecoins bieten das größte Potenzial

Der Kryptomarkt stürzt sich immer auf neuartige Projekte, beispielsweise dann, wenn die erste DEX oder etwas anderes auf einer neuen vielversprechenden Chain erscheint. Ein Beispiel sind auch die Inscriptions, mit denen erstmalig Ordinals NFTs und BRC-20-Token auf Bitcoin ermöglicht wurden.

Die meisten Memecoins haben nur eine sehr geringe Halbwertzeit und steigen vor allem zu Beginn am stärksten. Jedoch gibt es auch einige böswillige Akteure, welche den aufregenden und für einige schnell sehr lukrativen Nervenkitzel der anderen durch Betrug ausnutzen wollen.

Deswegen wird auch bei den hochspekulativen Memecoins die Auswahl eines möglichst seriösen und vielversprechenden Kandidaten ebenso wichtig, ebenso wenn es immer wieder Gegenbeispiele gibt.

So können kurzfristige Strategien für erfahrene Trader sehr profitabel sein, Investoren suchen hingegen eher nach langfristigen Vermögensanlagen. Für Letztere sollten hingegen höhere Qualitätskriterien bei der Auswahl der richtigen Memecoins angelegt werden.



Festhalten lässt sich jedoch, dass sich selbst bei den unseriösen, aber nicht betrügerischen Memetoken in der Regel ein möglichst frühzeitiger Einstieg am meisten gelohnt hätte, da man so auf dem Hochpunkt verkaufen kann, wenn man ihn denn ausfindig macht.

Aber auch ein etwas sicherer Kursgewinn von 100 % wäre für konservativere Trader eine vielversprechende Möglichkeit, um sich die Rendite bedeutend aufzubessern. Jedoch sollte dabei auf ausreichend Liquidität im Markt und Due Diligence geachtet werden, damit es bei einem Ausstieg aufgrund von Slippage nicht zu starken Kursverlusten kommt.

Es gibt auch viele Memecoins ohne Website und Social-Media-Profile, die kurzzeitig stark steigen können. Jedoch sollten Anleger wie bereits erwähnt eher auf qualitativere Memetoken achten, die idealerweise von Profis auf ihrem Gebiet gestartet wurden. Somit können Anfängerfehler vermieden und Chancen gesteigert werden.

Auch wenn Dogecoin und Dogwifhat ohne wirklichen Nutzen zu den führenden Memecoins gehören, sind dennoch eher Varianten wie Shiba Inu, Floki, Wall Street Memes, Sponge, Scotty the AI oder auch Smog empfehlenswert. Denn sie erzeugen durch ihre Angebote eine natürliche Nachfrage, die sich wiederum positiv auf den Kurs auswirkt.



Diese Memecoins bieten ein enormes Potenzial

Unter der Masse von Memecoins können sich nur die Wenigsten von ihnen behaupten. Daher haben wir im Folgenden eine Auswahl mit einigen der Besten von ihnen getroffen:

Smog

Der Memecoin Smog hat seinen Fokus auf die in diesem Sektor wichtigsten Aspekte gelegt: Community-Aufbau und Viralität. Angefangen mit seinen gamifizierten und somit stärker motivierenden Gemeinschaftsaufgaben, welche ein zentrales Element der Krypto-Gemeinschaft „The Dragon’s Court“ darstellen. Durch sie rückt Smog in den Krypto-Rankings, auf den dezentralen Kryptobörsen und in den Social-Media-Trends leichter an die Spitze. Gleichzeitig profitieren die Unterstützer von attraktiven Belohnungen.

Dabei setzt Smog in einem mit Hunde-Memecoins überfluteten Markt auf einen einzigartigen Drachen, um sich somit von der grauen Masse besser absetzen zu können. Schnell konnte das Projekt über 114.000 Tokeninhaber überzeugen und mehr als 7,5 Mio. Community-Aufgaben von ihnen erfüllen lassen. Interessierte können sich über die Website einen Rabatt in Höhe von 10 % sowie eine Staking-Rendite von 42 % pro Jahr sichern.



Dogecoin20

Die vielen Schwachstellen des veralteten Dogecoins wurden von dem Team hinter DOGE20 gut erkannt und eine optimierte Variante entwickelt. Zuerst einmal wurden die inflationären Tokenomics mit dem Verwässerungseffekt durch eine wertstabilere feste Tokenanzahl ersetzt. Ebenso profitieren Anleger nicht nur von dem Kurssteigerungspotenzial, sondern zudem von einer Staking-Rendite von 63 %, die langfristiges Halten und den Kurs fördert.

Bemerkenswert ist auch, dass mittels eines besonders umweltfreundlichen Proof-of-Stake-Verfahrens im Vergleich zu DOGE 99,43 % des Stroms pro Transaktion gespart werden kann. Dies macht Dogecoin20 zu einem besseren ESG-Investment und stellt das Projekt solider gegenüber einem möglichen Verbot von Proof-of-Stake auf, nach dem Vorbild von Schweden. Schnell konnte es über 10 Mio. USD mit dem Presale einwerben und wird in 16 Tagen mit Kaufdruck gelistet.



Slothana

Slothana soll von dem professionellen Team von Smog erfunden worden sein. Dies könnte auch der Grund für die extreme Nachfrage nach dem Coin im Presale sein. Denn täglich wurden Coins im Wert von rund 1 Mio. USD verkauft, sodass der Vorverkauf schon auf Mittel in Höhe von über 7,22 Mio. USD kommt.

Überdies hat es sich das neuste Erfolgsrezept der sehr begehrten Solana-Memecoins zunutze gemacht. So konnten einige Coins aufgrund ihrer fairen Presales mit denselben Preisen für alle lediglich mit einer Walletadresse auf einer Website Millionenbeträge erzielen. Angetreten ist Slothana mit der Vision 420 USD in 420 Mio. USD zu verwandeln, um dies zu ermöglichen, sucht das Faultier Gleichgesinnte, die keine Lust auf Arbeit haben.



