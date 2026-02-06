Krypto News: Neue Woche, neuer Shutdown? Polymarket-Daten schocken

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die USA stehen schon wieder vor einer fiskalpolitischen Klippe: Für das Department of Homeland Security (DHS) läuft die Übergangsfinanzierung am 13. Februar aus – und damit steigt das Risiko, dass es rund um den 14. Februar erneut zu einer (teilweisen) Stilllegung von Behörden kommt. In der Krypto-Community wird das Thema zunehmend als kurzfristiger Belastungsfaktor diskutiert, weil politische Blockaden oft genau dann auf die Märkte durchschlagen, wenn Liquidität und Risikobereitschaft ohnehin fragil sind.

Polymarket signalisiert neues Funding-Drama in Washington

Auf Polymarket notiert die Wahrscheinlichkeit für „Another US government shutdown by February 14?“ aktuell bei 65 %, gegenüber dem Start der Woche deutlich höher. Der Verlauf im Screenshot zeigt einen schnellen Anstieg von deutlich niedrigeren Niveaus bis in den Bereich um 60–70 %, begleitet von einem Handelsvolumen von rund 860.000 US-Dollar. Das ist kein Beweis, aber ein sichtbares Stimmungsbarometer: Marktteilnehmer preisen eine erneute Zuspitzung ein – offenbar, weil die Lage politisch erneut verfahren wirkt. Hintergrund ist, dass ein jüngstes Haushaltsgesetz zwar einen gerade beendeten, kurzen Shutdown stoppte, die DHS-Finanzierung jedoch nur bis zum 13. Februar verlängerte, um Zeit für weitere Verhandlungen (vor allem über Auflagen für Immigration/ICE) zu gewinnen.

Dass die Quote in wenigen Tagen so deutlich anzog, lässt sich daher vor allem als Signal interpretieren, dass Trader einen erneuten Verhandlungsunfall für realistisch halten – selbst wenn am Ende oft kurzfristige Übergangslösungen entstehen.

Warum politische Blockaden Liquidität und Risikoappetit treffen

Ein drohender Shutdown trifft Kryptomärkte selten über einen einzelnen Kanal, sondern über eine Mischung aus Unsicherheit, Timing und Liquiditätsbedingungen.

Erstens steigt bei fiskalpolitischem Streit die Risikoaversion: Anleger reduzieren typischerweise gehebelte Positionen, Spreads werden breiter, und kurzfristig dominieren „Risk-off“-Moves – ein Umfeld, in dem volatile Assets wie Bitcoin und Altcoins häufig stärker schwanken.

Zweitens können operative Effekte wirken: Teile der Verwaltung arbeiten nur eingeschränkt, was Kommunikation, Ausschreibungen oder einzelne Daten- und Prozessketten verlangsamen kann.

Drittens ist Liquidität das entscheidende Stichwort: In den USA hängt viel an der Frage, wie viel Cash im System ist und wie planbar die Geldmarktbedingungen bleiben.

In so einem Umfeld kann ein erneuter Shutdown-Showdown kurzfristig wie ein Katalysator wirken: nicht, weil „Geld einfriert“ im wörtlichen Sinn, sondern weil Unsicherheit die Bereitschaft senkt, Risiko zu finanzieren. Dies gilt umso mehr, als dass die Stimmung bei Bitcoin und Co. massiv angeschlagen ist. So zeigt der Fear and Greed Index einen Wert von 9.

