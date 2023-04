Krypto News: Neues Twitter-Logo - Dogecoin mit massivem Pump

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Bei Redaktionsschluss dieses Beitrags gab es eine Performance von über 20 % in der letzten Stunde für den Dogecoin. Abermals zeigt sich Elon Musk unmittelbar für massive Kursbewegungen verantwortlich, nachdem seine Anwälte aktuell vor Gericht gerade den Twitter-CEO gegen manipulative Kursbewegungen verteidigen. Nun zeigen erste Accounts ein neues Logo auf Twitter – den DOGE-Kopf. Daraufhin pumpte der Dogecoin massiv.

JUST IN: Twitter updates its website logo to Dogecoin #DOGE. pic.twitter.com/6WIV6rUPFU — Watcher.Guru (@WatcherGuru) April 3, 2023

Dogecoin Kurs explodiert um 20 % – 0,10 $ im Fokus

Der Dogecoin Kurs schwankt aktuell stark. Kaum eine Sekunde vergeht, indem nicht mehrere Prozent Veränderung ersichtlich sind. Aktuell notiert der Dogecoin 23 % im Plus, wenn man die letzte Stunde betrachtet. Damit ergeben sich auf Tagessicht noch Kurszuwächse von 18 % – schließlich musste der Dogecoin vorher doch deutlich abgeben. Auf Wochensicht konnte der Dogecoin nun über 30 % an Kurs gewinnen und verdient deutlich Momentum. Der Pump ging nach Daten von CoinMarketCap bis dato noch nicht mit einem ansteigenden Volumen einher. Denn dieses ließ im Vergleich zum Wochenende sogar um rund 12 % nach und betrug nur noch eine Milliarde $. Dies dürfte sich jedoch schnell ändern. Denn im 4-Stunden-Chart sehen wir einen starken Zuwachs von Volumen.

Nun nähert sich der Dogecoin Kurs unweigerlich der Kursmarke von 0,10 $. Sollte die psychologisch wichtige Kursgrenze überschritten werden, könnte das Momentum weiterhin bullisch bleiben. Auch dank Elon Musk gehört der DOGE zu den spannendsten Coins am heutigen Handelstag.

Doch jeder weiß – Dementi hinsichtlich einer fundamentalen Adoption und der Integration in Twitter könnten kurzfristig ebenfalls Flash-Crash bedingen. Insoweit bleibt der Dogecoin abhängig von Elon Musk, dessen Handlungen leider auch in 2023 kaum vorhersehbar sind. Zugleich drohen Gewinnmitnahmen, vom 24-Stunden-Hoch ist der Dogecoin mittlerweile schon ein deutliches Stück entfernt.

Dogecoin-Logo auf Twitter: DOGE-Bullen kennen kein Halten mehr

Der jüngste Pump scheint einem einzigen Grund geschuldet – der Dogecoin wird zum Twitter-Logo. Zahlreiche Krypto-affine Twitter-Kanäle verweisen auf die Veränderung – so auch die umsatzstärkste Krypto-Börse Binance.

Twitter looking a little different. — Binance (@binance) April 3, 2023

Die Begriffe „Dogecoin“ oder „Dogecointothemoon“ trenden aktuell bei Twitter. An offiziellen Meldungen mangelt es jedoch noch. Ob es endlich eine weitergehende Integration von DOGE in Twitter gibt oder aber doch alles nur ein kleiner Spaß von Elon Musk war – das wird erst die Zukunft zeigen. Und abhängig davon, dürfte der Dogecoin entweder weiter pumpen oder wieder korrigieren. DOGE-Bullen zeigen sich vermehrt im Risk-on-Modus. Wer auf überdurchschnittlich hohe Risiken verzichten möchte, bleibt kurzfristig an der Seitenlinie und steigt nicht in einer potenziellen Übertreibung ein.

Nicht das erste und wohl auch nicht das letzte Mal

Elon Musk, der CEO von Tesla und SpaceX, hat in den letzten Jahren immer wieder Tweets über den Dogecoin veröffentlicht und damit den Kurs des Meme-Coins massiv beeinflusst. Seine Tweets haben sowohl positive als auch negative Auswirkungen auf den Dogecoin Kurs – und sind mitunter legendär. Als Musk beispielsweise seine Unterstützung für Dogecoin öffentlich bekundete, stieg der Preis der Kryptowährung innerhalb kürzester Zeit um mehrere hundert Prozent. Auf der anderen Seite hat Musk auch schon den ein oder anderen Flash-Crash verursacht. Insoweit kann man mitunter anzweifeln, ob der „Dogefather“ seiner Verantwortung gerecht wird.

Doch die parabolischen Kursbewegungen haben Musk nicht nur Freunde gemacht. Zahlreiche DOGE-Halter sahen sich geschädigt und verklagten den Twitter-CEO. Elon Musk und seine Anwälte beantragten erst vor wenigen Tagen, ein 258 Milliarden US-Dollar schweres Gerichtsverfahren einzustellen. Demnach seinen Musks Tweets zum Dogecoin zu vage, um einen Betrugsversuch zu konstruieren.

Autor: Daniel Robrecht

Nach seinem Rechtswissenschaften- und Management-Studium entschied sich Daniel für eine Tätigkeit als freiberuflicher Autor und verfasst mittlerweile seit rund 10 Jahren qualitative Publikationen zu diversen Fachthemen. Als Investor sammelte er jahrelang Erfahrung mit Aktien & Kryptowährungen. Neben einem langfristigen Investitionsansatz agiert Daniel auch leidenschaftlich kurzfristig an den Märkten. Durch gezielte Weiterbildungen an internationalen Hochschulen hat er sich ein umfangreiches Wissen rund um die Kapitalmärkte, Aktien, Kryptowährungen und Decentralized Finance angeeignet. Primär konzentriert sich Daniel auf allgemeine Markttrends, spannende Aktien, Wirtschaftsnachrichten und den digitalen Währungsmarkt. Auch im Privatleben gibt es für ihn keinen Tag ohne die Finanzmärkte. Als Autor schreibt Daniel für führende deutschsprachige Publikationen in diesem Bereich. Daniel publiziert unter anderem für Finanzen.net, Business2Community, und FXStreet.de. Daniel auf LinkedIn.