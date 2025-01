Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Kryptowährungen haben das Jahr 2025 mit großem Schwung begonnen, was auf einen bullischen Auftakt hinweist. Bitcoin notiert wieder unmittelbar unter der 100.000-Dollar-Marke, während Altcoins wie XRP, Solana und Cardano ebenfalls deutliche Gewinne verzeichneten. Der Markt zeigt ein wachsendes Vertrauen, angeführt durch eine positive Marktsentiment und institutionelle Investitionen. Wer sich für die zweite Handelswoche in 2025 aufstellen möchte, sollte auch die Krypto News aus den vergangenen Tagen kennen.

Wall Street Pepe knackt 40 Mio. $ – bester Meme-Coin für 2025?

Wall Street Pepe (WEPE) hat in den letzten sieben Tagen die Marke von 40 Millionen US-Dollar im Presale überschritten, was den Coin zu einem der meistbeachteten Meme-Coins des Jahres macht. Die Community, bekannt als WEPE Army, ist stark gewachsen, mit kumuliert rund 45.000 Anlegern auf X und Telegram. Dieses Engagement könnte WEPE in den kommenden Monaten zu einem führenden Meme-Coin machen. Doch was steckt hinter WEPE?

Der Presale des Meme-Coins Wall Street Pepe hat in kurzer Zeit hohe Aufmerksamkeit generiert und beachtliche Mittel eingeworben. Hinter WEPE steckt ein innovativer Ansatz, der die Meme-Kultur mit der Welt der Finanzen kombinieren soll. Diese Mischung scheint bei der Krypto-Community auf breite Zustimmung zu stoßen. Das Ziel ist es, an den Erfolg früherer Meme-Coins wie PEPE anzuknüpfen und gleichzeitig neue Impulse zu setzen.

Wall Street Pepe will sich bewusst von klassischen Meme-Coins abheben. Obwohl das Projekt humorvolle Elemente betont, verfolgt es ernsthafte Ziele. Der Fokus liegt darauf, Fairness im Markt zu fördern. Insbesondere Kleinanleger sollen durch WEPE Zugang zu exklusiven Informationen und Strategien erhalten, um bessere Entscheidungen zu treffen.

SPX6900: Bester Top 100 Coin geht viral

SPX6900 hat sich in den letzten sieben Tagen als einer der Top-Performer im Kryptomarkt etabliert, mit einem Kursanstieg von fast 63 Prozent. Der Coin, der sich als rebellische Antwort auf traditionelle Finanzsysteme positioniert, hat die Top 100 der Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung erreicht und steht nun auf Platz 83 – Tendenz schnell steigend. Die virale Popularität von SPX6900 wird durch seine Community und das provokative Konzept getrieben. Die Stärke ist beeindruckend. Mit einem Kursplus von rund 12 Prozent zum Wochenstart und einem neuen Allzeithoch gibt es bei SPX direkt das nächste Kaufsignal.

BREAKING: #SPX6900 market cap is now greater than 58% of all publicly-traded companies.#SPX6900 has just surpassed Bain Capital, Hertz and Bumble. pic.twitter.com/9rJrpW0pjH — maddox (@maddox00000) January 5, 2025

Flockerz über 8,5 Mio. $ – letzte Chance bei dezentralem Meme-Coin

Flockerz (FLOCK) hat in der letzten Woche über 8,5 Millionen US-Dollar im Presale gesammelt, was auf das hohe Interesse an diesem dezentralen Meme-Coin hinweist. Das Projekt hebt sich durch sein Vote-to-Earn-System ab, das die Community aktiv an Entscheidungen beteiligt und zusätzliche Token als Belohnung bietet. Die dezentrale Struktur und das Engagement der Community machen Flockerz zu einem vielversprechenden Kandidaten im Meme-Coin-Segment. Denn FLOCK hebt sich vom Gros der Konkurrenz ab. Während es immer noch viel Scam und zentralisierte Risiken im Krypto-Space gibt, möchte Flockerz das Gegenteil bewirken.

Da der Presale ungefähr in zwei Wochen endet, könnten sich Anleger mit einer Analyse beeilen, wenn sie sich noch FLOCK zum fixen Preis sichern wollen.

SUI steigt um 25 %: Layer-1-Coin vor Sprung in die Top 10

SUI hat in den letzten sieben Tagen einen Kursanstieg von rund 25 Prozent verzeichnet, was das Interesse an diesem Layer-1-Blockchain-Projekt deutlich zeigt. SUI, bekannt für seine Skalierbarkeit und Effizienz, könnte bald die Top 10 der Kryptowährungen erreichen, wenn der aktuelle Wachstumstrend anhält. Denn in den vergangenen Tagen flippte SUI bereits LINK und TON.

In den letzten sieben Tagen hat das Sui Network einen wichtigen Meilenstein erreicht, indem es die Marke von 2 Milliarden Dollar an Total Value Locked (TVL) überschritten hat. Sui hat seit seinem Tiefpunkt vor fünf Monaten um rund 850 Prozent zugelegt und ein neues Allzeithoch erreicht. Mit einem Total Value Locked (TVL) von 2 Milliarden US-Dollar ist Sui inzwischen die zweitgrößte Blockchain außerhalb des Ethereum-Ökosystems. Laut dem folgenden Analysten ist insbesondere die Geschwindigkeit ein starkes Argument für Sui: Transaktionen dauern weniger als eine halbe Sekunde, was sie zur aktuell schnellsten Blockchain macht.

Sui is up 850% since the bottom 5 months ago and did a new ATH today.$SUI hit $2 billion TVL today and is now the 2nd largest non-EVM chain. Also, it just surpassed Avalanche and Hyperliquid in terms of TVL + passed $TON and $LINK, and is now the 12th biggest coin based on… pic.twitter.com/2wa3iabfkV — Route 2 FI (@Route2FI) January 4, 2025

