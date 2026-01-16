Krypto News Rückblick: Das war diese Woche wichtig!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hat in der vergangenen Woche ein erstes, vorsichtiges Aufatmen gezeigt. Bitcoin konnte um rund fünf Prozent zulegen und damit einen wichtigen Ausbruch nach oben markieren, während auch der Gesamtmarkt etwas fester tendierte. Noch fehlt es an echter Dynamik und breiter Euphorie, doch die jüngste Bewegung hat die Risikobereitschaft vieler Anleger spürbar erhöht. Statt defensiver Zurückhaltung rücken wieder Chancen und neue Narrative in den Fokus. Gleichzeitig gab es abseits der Kurse mehrere spannende Entwicklungen. Unser Krypto News Rückblick – 10 spannende Themen der vergangenen Woche.

Politischer Streit bremst Krypto-Gesetz in den USA

Der CLARITY Act hat in der vergangenen Woche einen deutlichen Rückschlag erlitten und für neue Unsicherheit im US-Kryptomarkt gesorgt. Eigentlich sollte der Gesetzentwurf im Senate Banking Committee weiter beraten werden, doch kurzfristig wurde der wichtige Markup-Termin verschoben. Auslöser war der überraschende Rückzug von Coinbase, das seine Unterstützung für den aktuellen Text aufkündigte. Konzernchef Brian Armstrong begründete dies mit zu starken Einschränkungen für DeFi-Anwendungen, tokenisierte Wertpapiere und Geschäftsmodelle rund um Stablecoins.

LATEST: Coinbase threatens to withdraw support for CLARITY Act if it restricts stablecoin rewards beyond disclosure requirements, per Bloomberg. pic.twitter.com/u7U6LzkxJQ — Cointelegraph (@Cointelegraph) January 12, 2026

Berichten zufolge zeigte sich auch das Weiße Haus verärgert über den Alleingang und deutete an, seine eigene Unterstützung zu überdenken.

Bitmine investiert in führenden Youtuber

In der vergangenen Woche sorgte eine ungewöhnliche Partnerschaft für Aufsehen im Kryptomarkt. Das Unternehmen BitMine Immersion Technologies, das als großer Ethereum-Treasury-Holder bekannt ist, kündigte ein Investment von 200 Millionen US-Dollar in Beast Industries an, die Firma hinter YouTube-Star MrBeast. Das Ziel der Zusammenarbeit ist es, neue digitale Finanzprodukte zu entwickeln, die Reichweite aus der Creator-Welt mit Krypto- und DeFi-Elementen verbinden.

Für das Umfeld um Fundstrat-Chef Tom Lee ist dieser Schritt eine klare Wette auf neue Vertriebswege für Krypto-Dienstleistungen. Statt sich nur über Börsen und Apps zu verbreiten, sollen bekannte Persönlichkeiten und Marken künftig eine größere Rolle spielen. MrBeast erreicht vor allem ein junges, digitales Publikum, das als besonders aufgeschlossen für neue Finanzmodelle gilt.

Ethereum treasury company Bitmine deploys $200M into MrBeast’s Beast Industries.



This is what mainstream adoption actually looks like. pic.twitter.com/1zVFEnavQ8 — EmergingCrypto (@EmergingCrypto) January 15, 2026

Bitcoin Hyper explodiert über 30,7 Mio. Dollar

Der Markt für Bitcoin-Layer-2-Lösungen hat zu Beginn des Jahres 2026 spürbar an Dynamik gewonnen, und in der vergangenen Woche stand vor allem Bitcoin Hyper im Mittelpunkt. Dass das Projekt bereits über 30,7 Millionen US-Dollar in einer frühen Phase einsammeln konnte, unterstrich das wachsende Interesse an funktionalen Erweiterungen für Bitcoin. Der Ansatz überzeugt viele Investoren, weil er nicht die Basisschicht verändern will, sondern deren Sicherheit bewahrt und darüber eine leistungsfähige zweite Ebene aufbaut.

Mehr über Bitcoin Hyper erfahren

Technologisch setzt Bitcoin Hyper auf eine Architektur, bei der die eigentliche Rechenarbeit ausgelagert wird, während die finale Absicherung weiterhin über die Bitcoin-Blockchain erfolgt. Transaktionen werden gebündelt und mit kryptografischen Beweisen zurückgespielt, was Kosten senkt und die Geschwindigkeit erhöht. Als Ausführungsumgebung kommt die Solana Virtual Machine zum Einsatz, wodurch Entwickler auf bekannte Werkzeuge zurückgreifen können. Eine spezielle Bridge ermöglicht es zudem, native BTC in das neue Netzwerk zu übertragen und dort produktiv zu nutzen. Der starke Kapitalzufluss in der vergangenen Woche zeigte, wie groß die Erwartungen an diesen Ansatz inzwischen sind. Wer hier noch günstig einsteigen möchte, kann HYPER einfach über die Website kaufen.

Mehr über Bitcoin Hyper erfahren

Vitalik skizziert Ethereums Zukunftsvision

In der vergangenen Woche hat Ethereum-Gründer Vitalik Buterin eine neue Grundsatzdebatte über die langfristige Ausrichtung des Netzwerks angestoßen. In einem ausführlichen Beitrag machte er deutlich, dass Ethereum den sogenannten „Walkaway-Test“ bestehen müsse: Die Blockchain solle auch dann stabil und zuverlässig funktionieren, wenn sich Entwickler oder Institutionen eines Tages zurückziehen. Buterin betonte, dass Ethereum keine Plattform sein dürfe, die nur durch ständige Eingriffe am Leben gehalten wird. Stattdessen müsse sie wie eine selbsttragende Infrastruktur funktionieren. Er benannte mehrere zentrale Baustellen, darunter bessere Skalierbarkeit, ein zukunftsfähiges State-System für Nodes, mehr Sicherheit gegen neue Angriffsformen und eine stabilere ökonomische Basis für Proof of Stake. Sein Kernargument war klar: Weiterentwicklung bleibt wichtig, darf aber nicht zur Voraussetzung für die grundsätzliche Funktionsfähigkeit werden.

Ethereum itself must pass the walkaway test.



Ethereum is meant to be a home for trustless and trust-minimized applications, whether in finance, governance or elsewhere. It must support applications that are more like tools – the hammer that once you buy it's yours – than like… — vitalik.eth (@VitalikButerin) January 12, 2026

Riot dreht Bitcoin-Mining zu KI-Infrastruktur

In der vergangenen Woche sorgte Riot Platforms, Inc. für eine der spannendsten Meldungen an der Schnittstelle von Bitcoin, Rechenzentren und Künstlicher Intelligenz. Das Unternehmen kündigte an, das zentrale Gelände seines Rockdale-Standorts in Texas vollständig zu übernehmen und gewann gleichzeitig Advanced Micro Devices (AMD) als langfristigen Mieter für hochleistungsfähige Dateninfrastruktur.

Riot hat 200 Acres am Rockdale Site für 96 Millionen US-Dollar erworben, finanziert durch den Verkauf von etwa 1.080 Bitcoin aus der eigenen Bilanz. Das Gelände verfügt über 700 MW Netzanschluss, Wasser- und Glasfaseranschlüsse, ideale Voraussetzungen für moderne Rechenzentren.

$RIOT just made a massive pivot from "just a miner" to AI landlord.



​They sold ~1,080 $BTC to fund a $96M land buy in Rockdale, then immediately signed a 25MW data center deal with $AMD.



​The Deal Specs:

︎ ​Term: 10 years

︎ ​Base Value: ~$311M

︎ ​Potential Value: Up… pic.twitter.com/rLSkIK5y3Q — Karol Kozicki (@k2__investment) January 16, 2026

Parallel wurde ein 10-jähriger Mietvertrag mit AMD über zunächst 25 MW kritischer IT-Leistung geschlossen, der Riot etwa 311 Millionen US-Dollar Umsatz bringen soll. Optionen für Verlängerungen könnten den Vertrag auf bis zu 1 Milliarde US-Dollar bringen, AMD hat Erweiterungsrechte auf bis zu 200 MW Kapazität gesichert.

Maxi Doge: Neuer Memecoin setzt auf Fitness-Narrativ

In der vergangenen Woche rückte auch der Memecoin Maxi Doge stärker in den Fokus der Memecoin-Szene, nachdem das Projekt die Marke von rund 4,5 Millionen US-Dollar eingesammeltem Kapital erreichte. Damit zeigte sich, dass der Markt weiterhin offen für neue, klar positionierte Meme-Konzepte ist. Maxi Doge ordnet sich zwar optisch in die Reihe der bekannten Hunde-Coins ein, verfolgt inhaltlich jedoch einen deutlich zugespitzten Ansatz. Statt reiner Ironie setzt das Projekt auf ein überzeichnetes Fitness- und Leistungsnarrativ, das Disziplin, Selbstoptimierung und Risikobereitschaft miteinander verbindet.

Direkt zum Maxi Doge Presale

Der muskulöse Shiba Inu dient dabei als leicht verständliches Symbol für Fortschritt und Durchhaltevermögen. Ergänzt werden soll dies durch Community-Elemente wie Challenges und spielerische Wettbewerbe. In einem Umfeld, in dem Aufmerksamkeit und einfache Botschaften entscheidend sind, konnte sich Maxi Doge mit dieser klaren Inszenierung zuletzt sichtbar positionieren. Der Einstieg ist noch im Presale möglich, das Staking bringt hier rund 60 Prozent APY.

Direkt zum Maxi Doge Presale

X-API-Ban trifft InfoFi-Projekte hart

Ferner hat X seine Entwickler-API-Richtlinien drastisch verschärft, was unmittelbare Auswirkungen auf das gesamte InfoFi-Ökosystem hatte. Das Unternehmen kündigte an, künftig keine Anwendungen mehr zu erlauben, die Nutzer für das Posten von Inhalten mit Token oder anderen Belohnungen entlohnen, weil solche Mechanismen laut Plattformleitung zu einer „enormen Menge an AI-Slop und Reply-Spam“ geführt hätten.

We are revising our developer API policies:



We will no longer allow apps that reward users for posting on X (aka “infofi”). This has led to a tremendous amount of AI slop & reply spam on the platform.



We have revoked API access from these apps, so your X experience should… — Nikita Bier (@nikitabier) January 15, 2026

Diese neue Regelung führte dazu, dass API-Zugänge für betroffene Apps sofort entzogen wurden. Dadurch sind Projekte, die ihre Kernmechaniken auf diesen API-Zugriff stützten, faktisch funktionsunfähig geworden. Besonders Kaito reagierte in der letzten Woche: Die Plattform kündigte die Abschaltung ihrer Social-Reward-Funktion „Yaps“ und aller damit verbundenen Leaderboards an, weil diese ohne API-Integration nicht weiterbetrieben werden können.

Ripple zündet Startup-Motor an Universität

Zuletzt rückte die Zusammenarbeit zwischen Ripple und der University of California, Berkeley stärker in den Fokus, nachdem das neue Accelerator-Programm University Digital Asset Xcelerator (UDAX) als strategischer Ausbau der Partnerschaft vorgestellt wurde. Das Ziel der Initiative ist es, akademische Forschung, Gründerkultur und die Infrastruktur des XRP Ledgers enger miteinander zu verzahnen. Anders als frühere Programme, die vor allem Lehre und Forschung förderten, soll UDAX gezielt den Weg von der Idee zum marktreifen Produkt begleiten. In der ersten Kohorte, die bereits im Herbst 2025 startete, wurden mehrere Teams aus Bereichen wie tokenisierte Finanzmärkte oder dezentrale Versicherungen betreut. Einige dieser Projekte schafften bereits den Sprung auf das XRPL-Mainnet oder konnten ihre Geschäftsmodelle deutlich schärfen.

Introducing the University Digital Asset Xcelerator (UDAX). @UCBerkeley and Ripple's University Blockchain Research Initiative launched a pilot program to accelerate the transition from academic innovation to institutional XRP utility: https://t.co/KMyVjPvXT2



The UDAX – UC… — Ripple (@Ripple) January 16, 2026

Für Ripple ist das ein strategischer Schritt, um das eigene Ökosystem systematisch mit neuen Anwendungen zu stärken.

Stablecoins ersetzen Banktransfers: IBKR geht nächsten Schritt

In der vergangenen Woche sorgte Interactive Brokers für eine der wichtigsten Adoption-Meldungen zwischen traditionellem Finanzwesen und Krypto-Ökosystem: Der Broker erlaubt nun rund um die Uhr die Finanzierung von Brokerage-Konten über Stablecoins, angefangen mit USD Coin (USDC). Die Einzahlungen können 24/7 auf Blockchain-Netzwerken wie Ethereum, Solana und Base gesendet werden und werden nahezu sofort in US-Dollar umgewandelt und dem Konto gutgeschrieben.

Der neue Service wird in Kooperation mit der Infrastrukturplattform zerohash bereitgestellt, die für jede Transaktion eine sichere Wallet-Adresse generiert und die automatische Conversion gewährleistet. Interactive Brokers selbst erhebt keine Gebühren für Stablecoin-Einzahlungen, Kunden tragen lediglich die Netzwerk-Fees und eine geringe Umwandlungsgebühr von zerohash.

From wallet to trading account. Instantly.@IBKR opts for 24/7/365 account funding with stablecoins, powered by zerohash. pic.twitter.com/SHp0Im7bgd — zerohash (@zerohashx) January 15, 2026

Bereits in der kommenden Woche will Interactive Brokers weitere große Stablecoins integrieren, darunter Ripples RLUSD und PayPals PYUSD.

Pakistan testet Stablecoins im Staatsverkehr

Spannende Nachrichten gab es zuletzt auch aus Pakistan. So unterzeichnete das Land eine Vereinbarung mit SC Financial Technologies, einem mit World Liberty Financial verbundenen Unternehmen aus dem Umfeld der Trump-Familie. Kern der Kooperation ist die mögliche Integration des dollarbasierten Stablecoins USD1 in den grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. Das Ziel ist es, Rücküberweisungen und internationale Zahlungen schneller, günstiger und effizienter abzuwickeln.

Today, World Liberty Financial signed a Memorandum of Understanding with the Ministry of Finance to drive innovation in digital finance, with a strong focus on the use of stablecoins for international payments. A move that reinforces the growing global interest in Pakistan as a… https://t.co/6w9knMDrfH pic.twitter.com/D7ZM9gSf83 — Clazn (@clazn0x) January 14, 2026

Das Memorandum of Understanding sieht vor, dass SC Financial gemeinsam mit der pakistanischen Zentralbank an einer regulierten Einbindung arbeitet. Der Stablecoin soll dabei parallel zu einer geplanten staatlichen Digitalwährung genutzt werden, wodurch ein hybrides Modell entsteht. World-Liberty-CEO Zach Witkoff reiste zur Unterzeichnung persönlich nach Islamabad. Für Pakistan, das jährlich über 36 Milliarden US-Dollar an Remittances erhält, könnte dies ein wichtiger Schritt zur Modernisierung der Zahlungsinfrastruktur werden.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.