Krypto News: TON ist heute nach Ankündigung über Partnerschaft mit HashKey Top-Performer

Toncoin (TON) hat heute nach der Ankündigung einer strategischen Partnerschaft mit der HashKey Group einen signifikanten Kurssprung verzeichnet. Die Zusammenarbeit zielt darauf ab, das Ton-Ökosystem weiter auszubauen und innovative Web3-Gaming-Erfahrungen zu fördern. Doch wie wird es nun für TON weitergehen?

HashKey hat Kooperation mit Toncoin angekündigt

Die HashKey Group hat eine bedeutende Partnerschaft mit der Toncoin Foundation angekündigt, um die Entwicklung des Ton-Ökosystems weiter voranzutreiben. Die Kooperation konzentriert sich darauf, die Gaming-Plattform Catizen zu unterstützen, die auf Telegram basiert und sich durch zahlreiche katzenbasierte Mini-Spiele auszeichnet. HashKey wird regulatorische Beratung und technischen Support für die Blockchain-Infrastruktur von Catizen bieten, um deren Gaming-Erfahrungen im Ton-Ökosystem zu verbessern.

Der Managing Director von HashKey Global betonte die Bedeutung dieser Zusammenarbeit und erklärte, dass das Potenzial von Web3 genutzt werden soll, um einzigartige Spielerfahrungen zu schaffen und die Entwicklung des Ton-Ökosystems voranzutreiben. Durch die Nutzung von Telegrams Reichweite erhoffen sich beide Partner, mehr Entwickler anzuziehen und das Wachstum des Ökosystems zu fördern.

Catizen hat sich als Vorreiter im Bereich GameFi etabliert und innerhalb von nur 150 Tagen eine globale Nutzerbasis von über 29 Millionen Menschen aufgebaut, darunter 3,5 Millionen täglich aktive Nutzer. Der Vorsitzende der Catizen Foundation sieht in der Partnerschaft mit HashKey eine Chance, die Lebensdauer typischer Spiele durch die Integration von Web3-Technologien zu verlängern. Ziel ist es, durch eine starke Community und die Zusammenarbeit von erfahrenen Spieleentwicklern und Web3-Designern eine dauerhafte Wirkung zu erzielen.

TON reagiert sehr positiv auf diese Nachrichten

Die jüngste Kooperation zwischen der Ton Coin Foundation und Hash Key hat zu einer positiven Kursentwicklung von TON geführt. Innerhalb der letzten 24 Stunden stieg der Wert der Kryptowährung um über 6 %, was sie zur am besten performenden unter den Top 100 Coins machte. Der Kurs erreichte in der Spitze 7,01 $, bevor er leicht auf 6,81 $ zurückfiel. Auf Wochenbasis verzeichnet TON somit ein Plus von 8,5 %, während er im Monatsvergleich noch ein Minus von 6,6 % aufweist, bedingt durch den starken Einbruch in den letzten beiden Juliwochen, der am 5. August mit einem Tiefstand von unter 5 $ gipfelte. Der aktuelle Wert von 6,81 $ zeigt jedoch, wie gut sich TON von diesem Tief erholen konnte.

Das Jahr 2024 war bislang sehr erfolgreich für TON Coin. Vor Beginn des Bullenmarktes lag der Kurs Ende 2023 noch unter 2 $, konnte sich jedoch in einer Wachstumsphase über März und April auf über 7 $ steigern und erreichte Mitte Juni ein Allzeithoch von 8,2 $. Dies brachte TON Coin in die Top Ten der größten Kryptowährungen, wo er aktuell mit einer Marktkapitalisierung von 17,17 Milliarden $ auf Rang acht liegt. Auch das Handelsvolumen ist mit über 460 Millionen $ in den letzten 24 Stunden verhältnismäßig hoch.

Quelle: CoinMarketCap.com

Obwohl Anleger befürchteten, dass die Rallye mit dem jüngsten Kursverfall auf unter 5 $ beendet sein könnte, gibt der aktuelle Aufschwung erneut Hoffnung. Sollte es TON gelingen, sich in den kommenden Tagen wieder über 7 $ zu positionieren, könnte eine erneute Rallye in Richtung 8 $ und möglicherweise ein neues Allzeithoch folgen. Weitere Partnerschaften und positive Entwicklungen könnten sogar dazu führen, dass der Coin erstmals die 10 $-Marke überschreitet.

Der jüngste Hype um TON Coin ist auch darauf zurückzuführen, dass viele neue Krypto-Projekte auf Telegram aufbauen, wie es sich aus der Kooperation mit Hash Key und der Catizen Foundation zeigt. Gleichzeitig entwickeln sich auch abseits von Telegram spannende neue Krypto-Projekte, wie das Play-to-Earn-Tamagotchi-Projekt PlayDoge, das ebenfalls großes Potenzial aufweist.

Neben Catizen zeichnet sich PlayDoge aktuell als eines der beliebtesten Krypto-Gaming-Projekte ab

PlayDoge hat sich neben Catizen als eines der gefragtesten Krypto-Gaming-Projekte etabliert. Mit einer einzigartigen Mischung aus Meme-Kultur und Play-to-Earn-Elementen begeistert es die Community und zieht immer mehr Investoren an. Im Zentrum des Projekts steht ein niedliches Shiba Inu-Maskottchen, das die Spieler in einer mobilen Spielumgebung ähnlich dem klassischen Tamagotchi betreuen können. Die Spieler kümmern sich um ihre virtuellen Haustiere, füttern sie, trainieren sie und verdienen dabei $PLAY-Token, die sowohl im Spiel als auch auf dem freien Markt genutzt werden können. Die besten Spieler, die in den Ranglisten aufsteigen, werden zusätzlich mit $PLAY-Token belohnt, was den Anreiz verstärkt, sich intensiv mit dem Spiel auseinanderzusetzen.

Interessierte Anleger haben die Möglichkeit, frühzeitig in das Projekt einzusteigen, indem sie $PLAY-Token auf der offiziellen Website im aktuell noch laufenden PreSale erwerben. Diese können mit BNB, USDT oder ETH getauscht werden, und sogar Zahlungen per Bankkarte sind möglich. Der Smart Contract von PlayDoge wurde vollständig auditiert, was den Investoren zusätzliche Sicherheit bietet, dass das Projekt solide und vertrauenswürdig ist.

Quelle: PlayDoge.io

Mit einem bereits gesammelten Vorverkaufsvolumen von über 6 Millionen Dollar zeigt PlayDoge, dass sein Coin trotz der aktuellen Marktschwankungen weiterhin stark nachgefragt wird. Der bevorstehende Start des Krypto-Games im Stil des beliebten 90er-Jahre Spiels Tamagotchi wird diesen Hype wahrscheinlich weiter verstärken. Sobald das Spiel live geht, können die Spieler ihre virtuellen Shiba Inu-Haustiere auf ihren mobilen Geräten betreuen und dabei $PLAY-Token verdienen. Der $PLAY-Token wird derzeit zum Vorverkaufspreis von 0,0053 $ angeboten.

