Krypto News: US-Inflation über Erwartungen - so reagieren Kryptowährungen

Heiß ersehnt waren die US-Inflationsdaten, die am heutigen Dienstag gemeldet wurden. Eigentlich war die Rechnung klar: Steigt die Inflation stärker als erwartet, gibt es eine Korrektur. Sehen wir eine Abkühlung, die die Konsensschätzungen übertrifft, folgt die Hausse. Doch erneut zeigt uns der Markt, dass man die Rechnung ohne ihn gemacht hat. Denn so einfach ist der Handel an den Finanzmärkten eben doch nicht. Die Inflationsrate sinkt weniger stark als erwartet. Doch der kurze Dip am Aktien- und Kryptomarkt wurde unmittelbar gekauft. Entgegen den Erwartungen notiert der digitale Währungsmarkt aktuell rund 3 % im Plus und damit wieder deutlich über der Market Cap von einer Billion $. Bitcoin springt mit einem 2 % Kursplus über 22.000 $, Ethereum pumpt sogar um 4 %. Was müssen Anleger jetzt zu den jüngsten US-Inflationsdaten wissen?

US-Inflation steigt im Januar um 0,5 % im Vergleich zum Dezember: Annualisierte Inflationsrate von 6,4 %

Eigentlich war vor den US-Inflationsdaten alles klar. Die Märkte gingen in den letzten Wochen schon von einem baldigen Ende der Zinserhöhungen aus. Die Inflation war klar rückläufig, das Ende der aggressiven Straffungspolitik fest eingeplant. Doch die jüngsten Inflationsdaten offenbaren mit einem Anstieg von 6,4 % im Vergleich zum Vorjahresmonat nur noch einen leichten Rückgang. Typischerweise läuft die Teuerung eben erst relativ stark zurück, doch dann wirdes deutlich schwieriger, die Entwicklung der Inflation in den Griff zu bekommen. Die Ökonomen gingen vorher von einer stärkeren Abkühlung der Inflation im Konsens aus. Insbesondere anziehende Energiepreise und auch teurer werdender Wohnraum waren im Januar 2023 abermals die Treiber für die US-Inflation.

US inflation doesn't look like it's going away anytime soon as consumer prices rose 0.5% in January, the most in three months.



BTV guests weigh in on the latest CPI data and its implications for the Federal Reserve https://t.co/AsdBAmSaSY pic.twitter.com/xrJOFbsJEq — Bloomberg TV (@BloombergTV) February 14, 2023

US-Inflationsdaten kommen rein, Bitcoin fällt und steigt dann explosiv

So ähnlich könnte man die Entwicklung am heutigen Mittag um 14.30 Uhr beschreiben. Denn zunächst gab es in den Finanz-Tickern die Nachricht, dass die US-Inflation doch nicht so stark wie erhofft nachgibt. Augenscheinlich sehen wir erste Tendenzen einer sich manifestierenden Teuerung, die die Arbeit der Fed weiterhin erschweren wird. Der Bitcoin Kurs macht das, was alle erwartet haben. Bitcoin gibt nach und korrigiert innerhalb weniger Minuten von rund 21.860 $ auf rund 21.500 $. Doch dann gibt es die Trendwende. Anleger stören sich nur wenig an den jüngsten US-Inflationsdaten und kaufen Bitcoin, sodass die Erholungsrallye mit noch höherem Volumen erfolgt. Nach einer kleineren Konsolidierung, nach Sprung über 22.300 $, festigt sich der Kurs. Aktuell wird der Bitcoin bei rund 22.125 $ gehandelt und stabilisiert sich mit einem tendenziell bullischen Volumen.

"Fake" Inflation came in worse than expected at 6.4%. What does this mean? Absolutely nothing. The Fed is going to print more currency out of thin air than anytime in history. Crypto will thrive in this environment. — Heidi (@blockchainchick) February 14, 2023

Muss die Fed jetzt die Zinsen stärker erhöhen?

Eigentlich ist nicht die Inflation Ursache für Korrekturen bei Kryptowährungen. Die Antwort der Fed in Form von Zinssteigerungen schadet der Entwicklung risikobehafteter Assetklassen. Nun könnte man davon ausgehen, dass die US-Notenbank doch aggressiver die Zinsen erhöht und eine Lockerung der Geldpolitik in weite Ferne rückt. Dennoch gab es im Laufe der vergangenen Wochen keine veränderten Erwartungen der Marktteilnehmer. Immer noch sehen 90,8 % – eine überwiegende Mehrheit – einen 0,25 % Zinsschritt bei der nächsten Fed-Sitzung im März. Während eine derartige Zinserhöhung somit vom Markt eingepreist ist, könnte ein größerer Zinsschritt wirklich eine deutliche Korrektur bedingen.

Kryptos reagieren weniger auf Makroökonomie, mehr auf Krypto-interne Probleme

Die Korrelation zwischen Aktien & Kryptos bleibt auch in 2023 stark positiv. Dennoch wenden sich Krypto-Anleger aktuell wieder vermehrt internen Entwicklungen zu. Ursächlich für die erste harte Korrektur in 2023 waren das Vorgehen der SEC gegen Kraken und neuerdings gegen Paxos, den Betreiber des Stablecoins BUSD. Im Gegensatz dazu hat sich eine ausgeprägte Resilienz entwickelt, wenn es um Inflationsdaten, Zinsentscheide oder makroökonomische Wachstumskennzahlen geht.

Former SEC Chairman and Kalorama Partners CEO Harvey Pitt on crypto regulation: “What is required are rules of the road… And they can’t be done solely through enforcement actions, they have to be done through comprehensive effort.” pic.twitter.com/JUsSu7fDuz — Yahoo Finance (@YahooFinance) February 14, 2023

Krypto-Presales zur Diversifikation

Alternativ könnte man kurzfristig auch Krypto-Presales ins Auge fassen, die während des Vorverkaufs aufgrund fixer Preise kein Downside haben und möglicherweise aufgrund eines bullischen Momentums nach dem ICO pumpen.

