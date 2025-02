Krypto News Vorschau für die kommende Woche

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Eine turbulente Woche geht am Kryptomarkt dem Ende zu. Während Investoren, die auf Bitcoin gesetzt haben, vergleichsweise ruhig schlafen konnten, hat es Anleger mit Altcoins im Portfolio einmal mehr hart getroffen. Seit Wochen befinden sich viele der beliebtesten Altcoins im freien Fall, wobei auch Verluste von weit mehr als 50 % keine Seltenheit sind. Die neue Woche hält wieder einige Gelegenheiten und Ereignisse bereit, sodass Anleger, die zuletzt mit Verlusten zu kämpfen hatten, vielleicht doch wieder Renditen erzielen können. Wer informiert ist, hat dabei einen klaren Vorteil.

Letzte Chance bei Wall Street Pepe ($WEPE)

Wer sich mit neueren Kryptowährungen und Meme Coins befasst, ist in den letzten Wochen wohl nicht an Wall Street Pepe vorbeigekommen. Der neue Meme Coin aus der Pepe Familie ist erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich, sodass Anleger die Möglichkeit haben, vor dem Listing an den Kryptobörsen zum günstigen Fixpreis einzusteigen. Dabei bricht Wall Street Pepe aktuell alle Rekorde. Innerhalb kürzester Zeit haben Anleger über 70 Millionen Dollar investiert.

($WEPE Token-Vorverkauf – Quelle: Wall Street Pepe Website)

Noch nie hat ein neuer Meme Coin im ICO in so kurzer Zeit über 70 Millionen Dollar umgesetzt, weshalb sich der Prognosen der Analysten bereits überschlagen. Die meisten gehen davon aus, dass $WEPE der nächste Milliarden Dollar Meme Coin werden könnte. Für diejenigen, die im Presale eingestiegen sind, würde das Renditen von weit mehr als 1.000 % bedeuten.

Allerdings endet der Vorverkauf schon laut dem Countdown auf der Website in wenigen Tagen und die Tatsache, dass die Nachfrage aktuell so hoch ist, legt die Vermutung nahe, dass der Coin sogar schon vorher ausverkauft sein könnte. Wer also noch vor dem Handelsstart an den Börsen und einer potenziellen Kursexplosion zum günstigen Fixpreis einsteigen möchte, hat nicht mehr lange Zeit.

Jetzt noch für kurze Zeit $WEPE im Presale kaufen.

Michael Saylor kauft wieder Bitcoin

Michael Saylor ist nicht nur zu einer bekannten Figur am Kryptomarkt geworden, seine Handlungen sind inzwischen auch in gewisser Weise für den Bitcoin-Kurs mitverantwortlich. Immerhin schafft es der Unternehmer, immer wieder Milliarden von Dollar aufzutreiben, mit denen er Bitcoin kauft, was den Kurs natürlich langfristig in die Höhe treibt. Auch heute hat er wieder einen Kauf angedeutet, der morgen offiziell von Strategy angekündigt werden dürfte.

Death to the blue lines. Long live the green dots. pic.twitter.com/SOtFHRoykd — Michael Saylor (@saylor) February 9, 2025

Inzwischen besitzt sein Unternehmen bereits Bitcoin im Wert von über 45 Milliarden Dollar und es sieht nicht danach aus, als wäre hier schon bald Schluss. Da immer mehr Unternehmen die Strategie von Saylor kopieren und zumindest einen Teil ihrer Cash-Reserven in Bitcoin stecken, fließt auch immer mehr Kapital in den Markt, was zu einer noch nie dagewesenen Rallye führen könnte. Davon dürften auch zahlreiche Altcoins wieder profitieren.

Preiserhöhung bei Solaxy ($SOLX)

Ein weiterer Coin, den Anleger aktuell im Auge behalten sollten, ist Solaxy ($SOLX). Solaxy liefert die erste Layer-2-Lösung für Solana, sodass es auf der Highspeed-Blockchain in Zukunft nicht mehr zu Überlastungen und Totalausfällen kommen könnte. Wenn sich die Layer 2 von Solaxy durchsetzt, würde das die Main Chain massiv entlasten.

Solaxy kommt mit dem $SOLX-Token, der aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Dabei haben Anleger den großen Vorteil, dass der Tokenpreis bis zum Handelsstart an den Börsen noch mehrfach erhöht wird, sodass frühe Käufer schon einen ersten Buchgewinn erzielen können. Die nächste Preiserhöhung findet bereits in der kommenden Woche statt.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Die Gelegenheit, einen neuen Coin mit neuer Blockchain schon im ICO zu kaufen, ergibt sich nicht oft, weshalb Investoren bereits Token im Wert von fast 20 Millionen Dollar gekauft haben. Sollte $SOLX wie viele andere Coins mit eigener Blockchain eine Bewertung in Milliardenhöhe erreichen, könnten frühe Käufer ihr Kapital hier in kurzer Zeit vervielfachen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.