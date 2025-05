Während Bitcoin auf 100.000 US-Dollar steigt: Coinbase kauft massiv ein!

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Wer den Mut hatte, in der letzten Korrektur in Bitcoin zu investieren, der wurde in den letzten Tagen für seinen Glauben an die größte und älteste Kryptowährung belohnt. Nachdem sich der Bitcoin-Kurs bereits in den letzten Wochen von seinem Tiefstand erholen konnte, zog er gestern mit hoher Dynamik an. Mehr als 6,5 Prozent Kursgewinn erzielte Bitcoin allein am gestrigen Tag.

Damit wurde die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückerobert. An dieser Stelle könnte es nun nicht nur zur Auflösung zahlreicher gehebelter Short-Positionen kommen, sondern auch zu Anschlusskäufen. Das scheint auch die Führungsriege der bekannten Krypto-Börse Coinbase zu wissen, denn sie nutzt das aktuelle Kurslevel, um vor einem neuen Allzeithoch noch einmal einzukaufen.

(Der Bitcoin-Kurs konnte die wichtige Marke von 100.000 US-Dollar zurückerobern – Quelle: Tradingview.com)

Weshalb kauft Coinbase jetzt massiv Bitcoin?

Die in den Vereinigten Staaten von Amerika ansässige Krypto-Börse Coinbase gehört zu den größten Kryptowährungsbörsen weltweit. Mit über 3.700 Mitarbeitern, einer Marktkapitalisierung von 73 Mrd. US-Dollar und einem verwalteten Vermögenswert von 404 Mrd. US-Dollar ist Coinbase eines der führenden Kryptounternehmen.

Doch Coinbase verwaltet Kryptowährungen nicht nur, die Börse hält auch selbst hohe Krypto-Bestände. Darunter natürlich auch Bitcoin. Mehr als 1,3 Mrd. US-Dollar hält Coinbase in Kryptowährungen, einen Großteil davon in Bitcoin. Und dazu kommen jetzt noch weitere 250 Mio. US-Dollar. So viel hat Coinbase heute nämlich laut Vivek, einem bekannten Krypto-Analysten und Reporter des Bitcoin Magazines, in die größte und älteste Kryptowährung investiert.

LARGEST EXCHANGE COINBASE JUST BOUGHT 2,382 #BITCOIN WORTH $250 MILLION



HERE WE GO!!! pic.twitter.com/RbUuPEJc0k — Vivek (@Vivek4real_) May 8, 2025

Die Frage, weshalb Coinbase gerade jetzt investiert, dürfte relativ einfach zu beantworten sein. Viele Analysten gehen davon aus, dass die Rückeroberung der bedeutenden 100.000er-Kursmarke zu starken Anschlusskäufen führen könnte. Zudem befindet sich der Bitcoin-Kurs damit nur noch knapp unter seinem Allzeithoch bei 109.114,88 US-Dollar vom 20. Januar. Der aktuelle Kurs könnte also die letzte Gelegenheit für einen günstigen Einstieg sein, ehe der Kurs anschließend bis auf 150.000 US-Dollar steigen könnte. Während Bitcoin selbst einen neuen Angriff auf sein Allzeithoch startet, explodiert zudem die Nachfrage im ersten Meme Coin, der direkt an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt ist.

Erfahre jetzt alles über den neuen Bitcoin Meme Coin.

BTC Bull Token: Nachfrage explodiert

Praktisch jeder Anleger am Kryptomarkt kennt Geschichten von Meme-Coins, die regelrecht explodiert sind, deren Kurse sich vervielfacht haben und bei denen Anleger mit geringem Kapitaleinsatz zu Millionären wurden. Daher werden ständig neue Meme-Coins gelauncht, doch nur wenige haben echte Substanz und bieten Anlegern tatsächlich hohe Gewinne.

Der BTC Bull Token ($BTCBULL) ist daher gänzlich anders aufgebaut. Als Bitcoin Meme Coin weist der BTC Bull Token eine besonders enge Anbindung an die größte und älteste Kryptowährung und könnte Anlegern hohe Renditen einbringen. Vor allem, wenn Bitcoin auf 125.000 oder in weiterer Folge auf 150.000 US-Dollar ansteigt.

(Der BTC Bull Token ist stark an die Kursentwicklung von Bitcoin gekoppelt – Quelle: btcbulltoken.com)

Die Anbindung des BTC Bull Tokens an den Bitcoin-Kurs folgt einem ebenso einfachen wie genialen Konzept. Denn jedes Mal, wenn Bitcoin erstmals einen großen Meilenstein knackt, erhalten die Investoren von $BTCBULL eine einzigartige Belohnung. Steigt Bitcoin zum Beispiel erstmals auf 125.000 US-Dollar, findet beim BTC Bull Token ein Token-Burn statt. Steigt Bitcoin sogar auf 150.000 US-Dollar, erhalten alle Investoren von $BTCBULL einen Bitcoin-Airdrop!

Bislang gibt es keinen Coin auf dem gesamten Kryptomarkt, der Anlegern solche Vorteile bietet. Anleger könnten bei einem frühzeitigen Investment hohe Renditen beim BTC Bull Token erzielen. Das derzeit laufende ICO bietet sich dabei besonders gut für einen Einstieg an, da die Tokens hier zu einem niedrigen Kurs gekauft werden können, bevor der neue Coin an den Kryptobörsen gelistet wird.

Investiere noch heute in $BTCBULL.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.