Krypto News Vorschau: Wichtige Ereignisse für die kommende Woche

Der Bitcoin-Kurs stabilisiert sich auf relativ hohem Niveau. Den Crash, der durch die Handelszölle ausgelöst wurde, hat Bitcoin noch deutlich besser weggesteckt als der Aktienmarkt. Die Kurse der Aktien der größten Unternehmen der Welt sind deutlich stärker eingebrochen als der Bitcoin-Kurs. Inzwischen geht es an den Finanzmärkten aber schon wieder bergauf. Anleger, die die Nachrichtenlage genau verfolgen, werden von den Kursschwankungen auch nicht ganz so hart getroffen, da vieles bereits vorhersehbar war. Auch in der kommenden Woche tut sich wieder einiges, sodass es sich lohnt, die Nachrichtenlage genau mitzuverfolgen.

Lockerung der Zollpolitik

Das große Thema, das seit Donald Trumps Amtseinführung nicht mehr wegzudenken ist, ist die Entwicklung rund um die Handelszölle. Trump will die heimische Wirtschaft stärken und schreckt dabei auch nicht vor extremen Maßnahmen zurück. Nachdem er in der letzten Woche noch Strafzölle gegen über 70 Länder verhängt hat, ist er inzwischen bereits zurückgerudert, was auch zu einer Erholung an den Märkten geführt hat.

Während die 90-tägige Zahlpause zu einer ersten Erholungsrallye geführt hat, dürfte es morgen vor allem im Tech-Bereich weiter bergauf gehen. Trump hat am Wochenende angekündigt, dass auch Smartphones und Computer von den Zöllen ausgenommen werden sollen, sodass die Aktien im Tech-Bereich morgen mit dem Öffnen der Börsen deutlich zulegen dürften.

Smartphones and computers are China’s largest export to the United States…



Now exempt from tariffs. pic.twitter.com/IDOttwotl0 — Geiger Capital (@Geiger_Capital) April 12, 2025

Da die Kursentwicklung im Tech-Sektor oft eng mit den Entwicklungen am Kryptomarkt verknüpft ist, dürfte es morgen auch für Bitcoin und Co. wieder bergauf gehen. Damit könnte sich der Bitcoin-Kurs schon langsam wieder der 90.000 Dollar Marke näheren.

Zentralbanken könnten bullishen Impuls liefern

Auch von den Zentralbanken könnten in der kommenden Woche wichtige Impulse geliefert werden. Zum einen steht eine Rede des Fed-Vorsitzenden Jerome Powell an und auch die Europäische Zentralbank wird in der kommenden Woche den nächsten Zinsentscheid bekanntgeben.

The FED is now hinting towards liquidity injection.



ECB, PBoC and other central bankers are also planning to start a QE program.



All these things are very bullish for alts, which has just retested its support trendline.



I think the next few months are going to be very bullish… pic.twitter.com/3zmvqoAswH — Reed Carson (@reed_carss) April 13, 2025

Da Trump mit seinen Entscheidungen vor allem die Fed in Bedrängnis bringt, stehen die Chancen gut, dass hier Maßnahmen getroffen oder zumindest signalisiert werden, die ebenfalls dafür sorgen könnten, dass die Kurse wieder steigen. Im Laufe der Woche wurde von der Fed bereits angedeutet, dass man bereit sei, die Märkte zu stützen, wenn das notwendig wäre.

Preiserhöhung bei Solaxy

Wer sich in den letzten Wochen mit Kryptowährungen befasst hat, ist wohl auch an Solaxy nicht vorbeigekommen. Dabei handelt es sich um ein neues Projekt, das seit Wochen für Aufsehen sorgt, da mit Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt kommt. Layer-2-Lösungen spielen im Ethereum-Ökosystem bereits eine zentrale Rolle und haben oft Bewertungen in Milliardenhöhe erreicht und dasselbe könnte Solaxy nun bevorstehen.

Die Solaxy-Chain könnte die Solana Main Chain schon bald deutlich entlasten, sodass Transaktionsabbrüche und Ausfallzeiten schon bald Geschichte sein könnten. Für Nutzer bedeutet das eine deutlich bessere Nutzererfahrung und ein stabileres Ökosystem, für Investoren könnte das eine einmalige Gelegenheit bedeuten.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Solaxy kommt mit dem $SOLX-Token, der schon bald für jede Transaktion und jedes DEX-Handelspaar benötigt wird und aktuell noch im Vorverkauf erhältlich ist. Anleger haben hier also noch die Möglichkeit, $SOLX noch vor dem Listing an den Kryptobörsen zum günstigen Fixpreis zu kaufen.

Da man nicht alle Tage die Gelegenheit bekommt, in einen neuen Coin mit neuer Blockchain in einer so frühen Phase zu investieren, wurden schon während des Presales fast 30 Millionen Dollar umgesetzt. Analysten gehen daher davon aus, dass der $SOLX-Kurs nach dem Launch durch die Decke gehen könnte. Einige erwarten sogar einen Kursanstieg von über 1.000 %, sodass frühe Käufer ihr Kapital hier in kurzer Zeit vervielfachen könnten. Allerdings wird der Vorverkaufspreis schon in weniger als 48 Stunden erhöht, was frühen Käufern schon einen ersten Buchgewinn einbringt.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $SOLX im Presale kaufen.

