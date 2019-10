Die Auferstehung von Ripple: Feiert der Altcoin ein Comeback?

Werbung Jetzt Devisen mit bis zu Hebel 30 handeln Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Handeln Sie mit Devisen mit hohem Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100,00 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren! Jetzt informieren 76,4% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Das Open-Source-Protokoll Ripple , auf dem auch der XRP-Coin gehandelt wird, kam 2012 heraus und wurde von Ryan Fugger, Chris Larsen und Jed McCaleb ins Leben gerufen. XRP ist aktuell nach Marktkapitalisierung der drittgrößte Coin hinter Bitcoin und Ethereum . Doch gegen Bitcoin eindeutig zu bestehen, gestaltet sich für viele andere Kryptowährungen immer schwieriger: So hat der Bitcoin derzeit eine Marktdominanz von beinahe 70 Prozent und stellt damit die anderen Kryptowährungen in den Schatten. Doch es gibt Hinweise, dass Ripple den großen Konkurrenten zumindest in anderer Hinsicht den Rang ablaufen und ein Comeback feiern könnte.

Ripple steigt, während Bitcoin verliert

Das wird vor allem an der positiven Kursentwicklung von Ripple deutlich. Innerhalb eines Monats (10.09-08.10) konnte der Coin ein Plus von gut sieben Prozent verzeichnen. Im Gegensatz dazu konnte der Bitcoin in letzter Zeit nicht abliefern: Im selben Zeitraum verlor die beliebteste Kryptowährung um die 20 Prozent an Wert.

Das Verhältnis zwischen dem Bitcoin- und dem XRP-Kurs ist auch für viele Trader ein gutes Indiz dafür, wie Ripple momentan steht. Der Verhältniskurs wird in Sats angegeben, vor einem Monat betrugen diese noch um die 2.500.

Ripple hat "noch viel Platz nach oben"

Momentan konnte sich das Kursverhältnis auf 3.400 Sats erhöhen. Das entspricht einem Plus von gut 36 Prozent und scheint Ripple-Anleger zu freuen. So erklärt etwa Felix Grenda, Redakteur bei cryptomonday.de, dass noch "viel Platz nach oben" sei und prognostiziert weitere Kurszuwächse, die sich auf insgesamt 130 Prozent belaufen könnten.

Als Zielwert setzt er einen noch höheren Wert an. Um die 6.500 Sats könnte das Ripple-Bitcoin-Verhältnis erreichen, geschätzt anhand der vergangenen Performance. Das wären zum aktuellen Wert weitere Zugewinne in Höhe von 91 Prozent.

Relativ ruhig rund um Ripple

Um Ripple ist es in letzter Zeit relativ ruhig. Einzig der Kommentar des Ripple-CEOs, dass Facebooks Kryptowährung Libra nicht vor 2022 herauskomme, war zuletzt zu hören. Wie sich der Ripple-Coin in Zukunft entwickeln wird, bleibt abzuwarten. Anleger dürfen gespannt sein.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Wit Olszewski / Shutterstock.com, Akarat Phasura / Shutterstock.com