Der Bitcoin wird von Tether als meistgehandelte Kryptowährung übertrumpft

• Tether wird mit höherer Frequenz gehandelt als der Bitcoin• In China wird Tether als Einstieg in den Kryptomarkt verwendet• Tether wird von privater Firma herausgegeben und verwaltet

Tether mit größerem Handelsvolumen als der Bitcoin

Der Bitcoin ist die wohl bekannteste Kryptowährung weltweit, mit 149,4 Milliarden US-Dollar und damit knapp 70 Prozent der gesamten Marktkapitalisierung aller Kryptowährungen ist der Bitcoin auch die im Volumen bedeutendste Digitalwährung. Doch betrachtet man das tägliche, sowie monatliche Handelsvolumen aller Kryptowährungen, wird der Bitcoin auf Rang zwei verwiesen.

Die Digitalwährung Tether ist der weltweit meistgehandelte Krypto-Coin, im April 2019 überholte Tether den Bitcoin erstmals und verzeichnet seit August regelmäßig ein höheres Handelsvolumen. So wird Tether im Wert von 21 Milliarden US-Dollar täglich gehandelt, während das Handelsvolumen des Bitcoins rund 17,3 Milliarden US-Dollar beträgt. Daraus ergibt sich 18 Prozent monatlicher Mehrverkauf des Tether bei einer rund 36-mal geringeren Marktkapitalisierung von 4,1 Milliarden US-Dollar.

Lex Sokolin, Global Financial Technology Co-Head beim Blockchain-Entwickler ConsenSys, äußerte sich in einem Interview mit Bloomberg über die Signifikanz des Bitcoin-Konkurrenten: "Wenn es keinen Tether gäbe, würden wir täglich massive Handelsverluste erleiden - abhängig von der Datenquelle wären es ungefähr eine Milliarde US-Dollar". Der Tether sei möglicherweise die wichtigste Kryptowährung im Ökosystem der Digitalwährungen.

Tether dient als Bindeglied für asiatische Investoren

Tether ist somit der weltweit meistgehandelte Stablecoin - eine Kryptowährung, die Preisvolatilität zu vermeiden versucht. Dadurch dient Tether für viele Investoren als Einstiegswährung in den Kryptomarkt, vor allem in Ländern wie China, wo digitale Währungen staatlich verboten sind, können Käufer Bargeld gegen Tether tauschen, so Sokolin. Nach diesem Zwischenschritt ist es den chinesischen Investoren möglich, mit Tether in beispielsweise Bitcoin zu investieren.

Asiatische Händler machen 70 Prozent des gesamten Krypto-Handelsvolumens aus, laut Jeremy Allaire, CEO vom Technologieunternehmen Circle. Wobei Tether auf den zwei weltweit größten Handelsplattformen für Digitalwährungen, Binance und Huobi, bei 40 Prozent und 80 Prozent aller Transaktionen involviert sei.

Fehlende Transparenz und Unabhängigkeit bei Tether

"Ich glaube, Leute vertrauen gar nicht wirklich in Tether. Ich glaube, Leute benutzen Tether, ohne zu realisieren, dass sie es benutzen. Sie gehen davon aus, eigentlich Dollar in ihrem Account zu haben," erklärt Thaddeus Dryja, ein Wissenschaftler des MIT, im Interview mit Bloomberg. Das geschehe, da einige Webseiten ihren Nutzern den Glauben vermitteln, nicht mit Tether, sondern mit staatlicher Währung zu handeln.

Zudem wurde Tether in Vergangenheit häufig kritisiert, da die Kryptowährung privat von einem Unternehmen in Hongkong verwaltet wird, wohingegen der Bitcoin unabhängig und dezentralisiert gehandelt wird.

Das führt bei Tether zu Unklarheit über Mengensteuerung und zu welchem Anteil die Kryptowährung tatsächlich durch staatliche Währung gestützt ist. Hier verstrickt sich der Herausgeber ebenfalls in widersprüchliche Aussagen.

Henry Ely / Redaktion finanzen.net

