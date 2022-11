Südkoreas Finanzaufsicht beobachtet Krypto-Großinvestoren

• Überwachung wegen Geldwäsche• Gescheitertes Blockchain-Projekt• Krypto-Wal transferiert riesige Bitcoin-Menge

Krypto-Wale sind dafür bekannt, immer wieder mit milliardenschweren Transaktionen Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen: Kleinere Investoren werden somit manipuliert, und im Anschluss tauchen die Krypto-Riesen meistens wieder jahrelang ab. So meldete zum Beispiel der erfahrene Blockchain-Analyst @Whale Alert auf Twitter, dass vor Kurzem wieder ein Krypto-Wal eine riesige Menge Bitcoin transferiert hat. Doch nun hat die Finanzaufsicht Südkoreas angekündigt, Krypto-Wale unter Beobachtung zu stellen, meldet Cointelegraph.

Verdacht auf Geldwäsche

Im Rahmen der Bekämpfung von Geldwäsche will die Finanzaufsicht die Krypto-Wale von nun an genauer überwachen. Die Financial Service Commission (FSC) gibt zu bedenken, dass insbesondere Stablecoins ein Zweckmittel für Geldwäsche seien. Gerade die Stablecoins, die von Krypto-Anlegern gerne genutzt werden, wären für kriminelle Interessen besonders geeignet. Aber nicht nur die Krypto-Wale sollen beobachtet werden, auch Privatanleger, die große Summen bewegen, dürften künftig in das Visier der Behörde geraten, so Cointelegraph. Die Kryptobranche wird nicht zuletzt wegen des öffentlichkeitswirksamen Zusammenbruchs des Blockchain-Projekts Terra (LUNA), das in Südkorea angesiedelt war, von der Finanzaufsicht im Auge behalten. Der LUNA-Token war im Mai diesen Jahres in eine Abwärtsspirale geraten und anschließend implodiert - für die Investoren weltweit ein Milliarden-Schaden. Die Behörden reagieren laut Cointelegraph, indem sie Fokus auf den Anlegerschutz legen und für 2024 einen umfänglichen Gesetzesrahmen zur Krypto-Regulierung planen.

Krypto-Wal gesichtet

Wie der erfahrene Blockchain-Analyst @Whale Alert Mitte Oktober dieses Jahres meldete, ist erst kürzlich ein unbekannter Krypto-Wal aufgetaucht und hat 12.970 Bitcoin transferiert, umgerechnet also 245 Millionen US-Dollar.

🚨 🚨 12,970 #BTC (248,039,161 USD) transferred from unknown wallet to unknown wallethttps://t.co/ASSrV7Lx5x - Whale Alert (@whale_alert) October 12, 2022

Der Empfänger steht derweil auf Platz 66 der reichsten Bitcoin-Wallets, er hält 0,068 Prozent der gesamten BTC-Umlaufmenge. Wann der Riese das nächste Mal auftaucht, ist ungewiss.

Redaktion finanzen.net

