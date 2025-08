Kryptokurse am Samstagnachmittag

02.08.25 17:23 Uhr

Bitcoin, Ether & Co: So schlagen sich die Kryptowährungen am Samstagnachmittag

Bitcoin reduzierte sich um 17:11 um -0,06 Prozent auf 113.221,72 US-Dollar, nachdem er am Vortag bei 113.285,19 US-Dollar gelegen hatte. Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,7 Prozent auf 15,57 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 68,9 Prozent. Währenddessen zeigt sich Litecoin im Plus. Im Vergleich zum Vortag (106,64 US-Dollar) geht es um 2,15 Prozent auf 108,94 US-Dollar nach oben. Nach 3.486,84 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagnachmittag um -0,11 Prozent auf 3.483,11 US-Dollar gesunken. Indes fällt der Bitcoin Cash-Kurs. Für Bitcoin Cash geht es nach 534,66 US-Dollar am Vortag auf 533,11 US-Dollar nach unten (-0,29 Prozent). Nach 2,966 US-Dollar am Vortag ist der Ripple-Kurs am Samstagnachmittag um -2,67 Prozent auf 2,886 US-Dollar gesunken. Währenddessen verliert der Dash-Kurs um -1,34 Prozent auf 20,14 US-Dollar. Gestern war Dash noch 20,41 US-Dollar wert. Zudem gibt Monero nach. Um -1,46 Prozent reduziert sich der Monero-Kurs um 17:10 auf 293,22 US-Dollar, nachdem Monero am Vortag noch 297,56 US-Dollar wert war. Nach 5,771 US-Dollar am Vortag ist der NEO-Kurs am Samstagnachmittag um -1,59 Prozent auf 5,679 US-Dollar gesunken. In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Samstagnachmittag lag der IOTA-Kurs bei 0,1775 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,1797 US-Dollar. In der Zwischenzeit muss Cardano Verluste verbuchen. Um 17:11 fällt der Cardano-Kurs um -1,37 Prozent auf 0,7056 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,7154 US-Dollar an der Tafel. Zeitgleich kommt der Stellar-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,3825 US-Dollar am Vortag, tendiert Stellar um 17:10 bei 0,3753 US-Dollar. In der Zwischenzeitlich lassen sich bei NEM kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0026 US-Dollar lag, wird der NEM-Kurs um 17:11 auf 0,0025 US-Dollar beziffert. Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 17:10 werden 0,0059 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht. Redaktion finanzen.net Redaktion finanzen.net 1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.

