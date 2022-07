Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.

Bitcoin erhöhte sich um 09:41 um 0,38 Prozent auf 23.749,57 US-Dollar, nachdem der Kurs am Vortag bei 23.660,26 US-Dollar gelegen hatte.

Indessen verstärkt sich der Bitcoin Cash-Kurs um 2,34 Prozent auf 148,45 US-Dollar. Am Vortag notierte Bitcoin Cash bei 145,05 US-Dollar.

Derweil notiert der Ethereum-Kurs bei 1.699,19 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (1.695,68 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,21 Prozent.

Währenddessen wird Litecoin bei 61,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 1,43 Prozent im Vergleich zum Vortag (60,40 US-Dollar).

In der Zwischenzeit bewegt sich Ripple kaum. Am Sonntagvormittag lag der Ripple-Kurs bei 0,3897 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3876 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,5254 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:40 bei 0,5312 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Monero-Kurs Zugewinne in Höhe von 1,08 Prozent auf 157,36 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 155,69 US-Dollar wert.

In der Zwischenzeit bewegt sich IOTA kaum. Am Sonntagvormittag lag der IOTA-Kurs bei 0,3236 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3155 US-Dollar.

Zeitgleich kommt der Verge-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,0036 US-Dollar am Vortag, tendiert Verge um 09:40 bei 0,0037 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:40 wurde ein Kurs von 0,1197 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1194 US-Dollar.

Währenddessen kommt der NEM-Kurs kaum von der Stelle. Um 09:40 werden 0,0506 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit verbucht der Dash-Kurs Zugewinne in Höhe von 2,21 Prozent auf 51,77 US-Dollar. Am Tag zuvor war Dash 50,65 US-Dollar wert.

Derweil notiert der NEO-Kurs bei 11,36 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (11,33 US-Dollar) ist das ein Gewinn von 0,30 Prozent.

