Kursexplosion bei DOGE! Knackt der Meme Coin jetzt das Allzeithoch?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Die Entwicklung von Dogecoin ($DOGE) kann ohne Umschweife und ohne große Worte mit Recht als legendär bezeichnet werden. Ursprünglich war der Coin als reine Karikatur auf Bitcoin gedacht, legte allerdings in der Vergangenheit eine unglaubliche Entwicklung hin und erzielte damit nicht nur eine Marktkapitalisierung von fast 46 Mrd. US-Dollar, sondern begründete damit noch das gesamte Meme-Coin-Segment. Trotz seiner unglaublichen Erfolgsgeschichte schwächelte der Kurs des größten und ältesten Meme-Coins allerdings in den letzten Jahren. Doch diese Zeit scheint vorbei zu sein, denn in den letzten Tagen zeigte $DOGE eine geradezu explosive Kursentwicklung. Und das nicht ohne Grund …

(In den letzten Tagen ist der Kurs von $DOGE geradezu explodiert – Quelle: coinmarketcap.com)

ETF-Fantasie befeuert $DOGE-Kurs

Was den Kurs von Dogecoin derzeit wohl am stärksten treibt, ist die ETF-Fantasie rund um einen möglichen $DOGE-ETF, namens $DOJE, der eigentlich schon in dieser Woche gelauncht werden sollte, aber dessen Handelsstart mehrmals verzögert wurde. Dennoch geht der Bloomberg-Analyst Eric Balchunas davon aus, dass $DOJE nächste Woche an den Start gehen wird.

Update Part 3: Another delay. Launching next week. Mid week. Prob Thur. https://t.co/Lzk2pCVo0E — Eric Balchunas (@EricBalchunas) September 11, 2025

Obwohl es interessant und für $DOGE kurstreibend sein wird, wie der Handelsstart verläuft und wie hoch Zuflüsse und Handelsvolumen sein werden, dürfte alleine die Fantasie, die durch den Launch des ersten offiziellen $DOGE-ETFs entsteht, ausreichen, um den Kurs stark nach oben zu treiben. Vielleicht sogar über das alte Allzeithoch.

Allzeithoch voraus?

Der starke Anstieg der letzten Tage, der den Kurs von $DOGE um mehr als 44 Prozent nach oben geführt hat, zeigt einige starke bullishe Signale. Am Momentumindikator von Tradingview ist etwa erkennbar, dass das Momentum in $DOGE derzeit stark ansteigt. Gleichzeitig notiert der Kurs sowohl über der 200-Tage-Linie als auch über der 50-Tage-Linie.

Die beiden gleitenden Durchschnitte vergrößern auch ihren Abstand zueinander, was ebenfalls für steigende Dynamik im Aufwärtstrend spricht. Zudem ist $DOGE im Zuge des starken Momentums über einen markanten Widerstandsbereich gebrochen, was Anschlusskäufe zur Folge haben könnte, die ein interessantes Kursziel möglich machen …

(Im Zuge des starken Anstieges ist der Kurs von $DOGE über einen bedeutenden Widerstand gebrochen – Quelle: Tradingview.com)

Das aktuelle Allzeithoch von $DOGE wurde am 8. Mai 2021 bei 0,7376 US-Dollar markiert und liegt damit schon mehr als 4 Jahre in der Vergangenheit. Die aktuellen fundamentalen Nachrichten rund um den $DOJE-ETF könnten aber genau der Kurstreiber sein, den $DOGE benötigt, um auf einen neuen Höchststand auszubrechen, obwohl der alte noch über 100 Prozent entfernt liegt. Der Hyper um Dogecoin löst auch wieder einen neuen Meme Coin Hype aus, von dem Investoren vor allem bei Snorter ($SNORT) stark profitieren könnten.

Jetzt mehr über Snorter erfahren.

So viel Potenzial könnte jetzt in $SNORT stecken

Die aktuelle Dogecoin-Rallye sorgt auch bei vielen anderen Meme Coins für kräftige Kursgewinne. Doch gerade Einsteiger fühlen sich oft mit Meme Coins überfordert. Zu viele neue Token, undurchsichtige Smart Contracts und das Risiko, auf Scam-Projekte hereinzufallen. Das könnte sich durch Snorter jetzt ändern. Mit Snorter kommt ein neuer Trading Bot auf, der den Zugang zum Meme-Coin-Markt revolutionieren soll.

Statt sich durch komplizierte Börsen-Interfaces zu kämpfen, lässt sich Snorter direkt über den Telegram-Messenger bedienen. Das macht den Handel nicht nur extrem einfach, sondern auch schneller. Jeder Smart Contract wird außerdem vor dem Kauf automatisch gescannt. Projekte mit verdächtigem Code oder potenziellen Honeypots werden erkannt und aussortiert, wodurch Trader ein zusätzliches Sicherheitsnetz bekommen.

($SNORT Token-Vorverkauf – Quelle: Snorter Token Website)

Mit Snorter geht auch der eigene $SNORT-Token an den Start, der derzeit noch im Presale verfügbar ist. Bereits jetzt haben Investoren knapp 4 Millionen Dollar in den Token gesteckt und die Nachfrage steigt weiter. Der Tokenpreis wird im Laufe des Vorverkaufs mehrfach angehoben, wodurch frühe Käufer sofort von einem Buchgewinn profitieren.

Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage nach $SNORT nach dem offiziellen Börsenlisting nochmals stark anzieht, da immer mehr Trader den Bot aktiv nutzen werden. Mit steigender Userzahl dürfte auch der Token ein zentrales Element im Ökosystem werden und das könnte den Kurs nach dem Launch regelrecht explodieren lassen, wobei einige Analysten einen Kursanstieg um mehr als das 10-fache für möglich halten.

Jetzt $SNORT im Presale kaufen.





Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.