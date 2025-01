Kurswechsel der SEC

Die Ripple Kryptowährung XRP kostete am 15. Januar 2025 erstmals seit 2018 wieder mehr als 3 US-Dollar. Dies hat einen speziellen Grund.

• XRP übersteigt 3-Dollar-Marke

• Allzeithoch rückt näher

• Veränderte SEC-Politik erwartet



Wie auch so viele andere Kryptowährungen profitiert auch Ripple (XRP) vom Wahlsieg Donald Trumps. Während seines Wahlkampfes hatte der Republikaner die Krypto-Community umgarnt. Er werde der "Pro-Bitcoin-Präsident" sein, den Amerika brauche, hatte der 78-Jährige erklärt und versprochen, den Kryptomarkt weitgehend unreguliert zu lassen. Sein Ziel sei es, die USA zum weltweit führenden Zentrum der Branche zu machen, so Trump.

XRP übersteigt 3-Dollar-Marke

Am 15. Januar 2025 stieg die Ripple Kryptowährung XRP erstmals seit 2018 über die Marke von drei US-Dollar und notiert auch am heutigen Donnerstag darüber. Damit rückt für die nach Marktkapitalisierung weltweit drittgrößte Kryptowährung auch das vor elf Jahren (am 7. Juli 2014) erreichte Allzeithoch von 3,84 US-Dollar wieder in Sichtweite.

SEC im Fokus

Es werde Regeln geben, aber sie würden von Leuten gemacht, "die Ihre Branche lieben und nicht hassen", hat Trump der Krypto-Community während des Wahlkampfes versprochen. Und tatsächlich wird der für seinen harten Kurs gegenüber Digital-Währungen bekannte SEC-Chef, Gary Gensler, zum Einzug Donald Trumps ins Weiße Haus am 20. Januar zurücktreten.

Dieser Personalwechsel und der in diesem Zusammenhang erhoffte Kurswechsel der mächtigen US-Börsenaufsicht beflügelt den XRP-Kurs. Die Nachrichtenagentur Reuters hat bereits berichtet, dass mit dem Machtwechsel in Washington auch im Vorstand der SEC eine Mehrheit für kryptofreundliche Politik entsteht.

Laut Reuters kann die SEC nach der noch ausstehenden Bestätigung ihres neuen Chefs, Paul Atkins, durch den Senat dran gehen, laufende Gerichtsverfahren wie gegen Ripple zu prüfen. Dieser Rechtsstreit dauert nun schon Jahre: Im Jahr 2020 hatte die SEC Ripple unter dem Vorwurf verklagt, XRP als nicht registriertes Wertpapier verkauft zu haben. Mit dem Regierungswechsel in Washington hoffen die Marktteilnehmer diesbezüglich nun auf einen für Ripple positiven Schlussstrich.

Darüber hinaus verbessern sich mit dem Führungswechsel auch die Aussichten für XRP-ETFs. Diesbezüglich liegen der SEC bereits mehrere Anträge vor.

Redaktion finanzen.net