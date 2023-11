MAKE Europe!-Kolumne

Bitwala kehrt mit VISA Debit Card zurück

10.11.23 14:49 Uhr

Bitcoin und Ethereum ausgeben, wo und wann man will: Bitwalas beliebte Made-in-Germany Mobile Wallet App zur Verwaltung von Bitcoin und Ethereum in Eigenverwahrung kehrt mit einer neuen VISA-Debitkarte auf den europäischen Markt zurück, gaben die Berlin im Rahmen des Berliner im Rahmen des Web Summit 2023 in Lissabon bekannt.

Niedrige Gebühren

Mit der VISA-Debitkarte können Kryptowährungen am Point of Sale, online oder gegen Fiat-Währung am Geldautomaten ausgegeben werden. Das ist es, was unsere Kunden möchten", sagte Dennis Daiber, CEO der Bitwala GmbH. Bitwala berechnet lediglich eine Handelsgebühr von 1%, während die VISA-Debitkarten, virtuellen IBANs und Wallets kostenlos sind. Bitwala ist immer noch auf mehr als 150.000

Bitwalas "Kern von Bitwala war schon immer auf Kryptowährungstransaktionen, insbesondere auf Bitcoin, ausgerichtet", erklärt Jan Goslicki, Mitbegründer von Bitwala. Auch der Relaunch vor wenigen Wochen seit am Markt geglückt: "Wir sehen deutlich, dass unsere Kunden einfache Optionen zum Kaufen, Verkaufen und Nutzen von BTC und ETH wünschen."

Bitwalas "Kern von Bitwala war schon immer auf Kryptowährungstransaktionen, insbesondere auf Bitcoin, ausgerichtet", erklärt Jan Goslicki, Mitbegründer von Bitwala. Auch der Relaunch vor wenigen Wochen seit am Markt geglückt: "Wir sehen deutlich, dass unsere Kunden einfache Optionen zum Kaufen, Verkaufen und Nutzen von BTC und ETH wünschen." Bald auch in Deutschland wieder verfügbar

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

