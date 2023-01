MAKE EUROPE: USDC gewinnt die Abstimmung mit den Füßen

ERC20 Analyse

Transaktionen mit einem Wert von weniger als $500 machten für den ERC20-Token täglich rund $100,000 aus. Jede Minute werden gut 20 Transaktionen mit einem Wert unter der $500-Schwelle ausgeführt. Das sind typischerweise Zahlungen mit QR-Code per Smartphone oder Abo- und Servicegebühren von $0.01 aufwärts, wie sie im Online- und stationären Einzelhandel oder von privat zu privat vorkommen.

Nachdem USDC den andauernden Kryptowinter stabil gemeistert hat, nimmt nun auch seine Popularität zu. Er ist schon heute das, was der Digitale Euro gern einmal wäre: Stabil, einfach, transparent. In diesem Sommer werden in Brüssel die Weichen für den Digitalen Euro gestellt.

Alternative zum Digitalen Euro

Zwar nehmen die USDC Transaktionen unter $500 zu, sie machen aber im Gesamthandelsvolumen bislang nur einen verschwindenden Bruchteil aus. Auch neunstellige Volumina sind keine Seltenheit, allerdings handelt es sich hierbei häufig um Swaps oder Staking, nicht um Übertragungen. USDC wird hauptsächlich für den Handel auf Kryptowährungsbörsen verwendet, da es als stabiler Wertspeicher dient und die Volatilität anderer Kryptowährungen ausgleicht.

Genau das gibt den kleinen Beträgen die Wertstabilität und die Netzwerkeffekte, die die EZB gern sehen würde. Während die USA mit einer privaten Stablecoin-Lösung schon längst auf dem Weg sind, steht dem Digitale Euro noch eine komplizierte Debatte bevor. Die Bank for International Settlements (BIS) hat in ihrem jüngsten Bericht erklärt, dass die Einführung einer digitalen Währung durch Zentralbanken eine "umfassende Überprüfung" erfordern würde, da es "erhebliche Herausforderungen" bei der Umsetzung geben könnte.

Politik ist zu langsam

Diese Prüfung sollte nicht zu lange dauern. Eine digitale Währung könnte dazu beitragen, die Effizienz des Zahlungsverkehrs zu verbessern und den Wettbewerb im Finanzsektor anzuregen. Doch was aus der Sonnemannstraße in Frankfurt bislang kommt, klingt eher als wolle man bloß keinem Weh tun außer Paypal: Der Digitale Euro sollte eine sichere und geschützte Alternative zu digitalen Währungen wie Kryptowährungen sein und den Bürgern der Europäischen Union die Möglichkeit geben, elektronisch mit dem Euro zu bezahlen, ohne auf Banken oder andere Finanzinstitute angewiesen zu sein.

Doch das stimmt, wie sich in verschiedenen EZB-Publikationen zeigt nur teilweise. Das Versprechen der Anonymität hat Lagarde bereits aufgehoben. Und auch die Banken wolle man nicht abschaffen, so die EZB.

An den Bürgerinnen und Bürgern vorbei geplant?

Bislang hat nur jeder dritte Eurobürger vom Digitalen Euro überhaupt gehört. Oft ist die erste Reaktion: Mag ich nicht. Wird hier wiedermal ein Großprojekt am Nutzer und der Marktrealität vorbei geplant? Welchen Nutzen hat der Digitale Euro, wenn doch immer einer den Daumen auf der angeblich freien Währung hat?

Wie jeder ERC-20 Token kann auch USDC kann auch verwendet werden, um andere Kryptowährungen zu kaufen und zu verkaufen, sowie für Zahlungen und Überweisungen. Es gibt auch eine Vielzahl von DeFi-Projekten die USDC als Basiswährung verwenden und ermöglichen so etwa Kreditaufnahmen und -vergabe in USDC. Es wurde von der Firma Circle geschaffen und durch die Zusammenarbeit von Circle und Coinbase unterstützt. USDC wird auf der Ethereum-Blockchain verwaltet und hat den Vorteil, dass es von der US-amerikanischen Finanzaufsichtsbehörde reguliert wird und somit eine gewisse Sicherheit und Transparenz bietet.

Obwohl USDC ein langweiliges Spekulationsobjekt ist, da Stablecoins sich durch ihre Werterhaltungsfunktion im Internet of Value etablieren, erfüllen sie deswegen auch für Verbraucher ihren Zweck im echten Leben.

von Roman Keßler, MAKE Europe GmbH

Roman Kessler ist Web3-Entwickler bei der MAKE Europe GmbH in Frankfurt. Im Herzen Europas baut der FinTech-Profi international prämierte Internetanwendungen rund um Bitcoin, Ethereum und den Digitalen Euro.

