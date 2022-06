Nutzer halten: Sportbranche könnte Nutzer langfristig ans Metaverse binden

• Sport kann Nutzer langfristig ans Metaverse binden• Sport- und Kryptobranche sind bereits erfolgreich miteinander• Decentraland: "Sport wird in den nächsten sechs Monaten eine große Rolle spielen"

Sport wird in naher Zukunft eine große Rolle im Metaverse spielen

Verschiedene Branchen tun sich damit schwer, ihre Nutzer langfristig an das Metaverse zu binden. Den größten Erfolg dabei könnte jedoch die Sportbranche erzielen, da diese sowohl leidenschaftliche Fans, Fantasie und ikonische Teams in sich vereint, wie CoinDesk erklärt. Außerdem beweisen die erfolgreichen Metaverse-Initiativen von einigen Sportorganisationen und Teams in der Vergangenheit, dass dieser Bereich durchaus vielversprechend ist. Auch Sam Hamilton, Creative Director der Decentraland Foundation, teilt diese Ansicht. Er erklärt gegenüber CoinDesk, dass er der Meinung sei, dass die Beteiligung der Sportindustrie am Metaverse gerade erst anläuft.

Sport- und Kryptobranche

Dass die Sport- und Kryptowelt durchaus kompatibel sind, zeigen verschiedene Projekte. So stellte zum Beispiel erst im März die NFT-Plattform SportsIcon Pläne für ein sportbezogenes Metaverse vor. Damit sollen zum ersten Mal die größten Sportstars, Marken und Vereine an einem Ort vereint sein. Und auch die FIFA, der Weltfußballverband, hat vor der im November beginnenden Fußballweltmeisterschaft in Katar das Blockchain-Technologieunternehmen Algorand als offiziellen Blockchain-Partner verpflichtet. Nicht zu vergessen sind außerdem die verschiedenen NFTs, die zu Ehren berühmter Sportler und ihrer größten Erfolge geprägt wurden und weiterhin werden.

Decentraland

Auch das Decentraland, dessen Metaverse auf der Ethereum-Blockchain aufbaut, arbeitet derzeit an der Entwicklung einer virtuellen Sportinfrastruktur. Erst kürzlich wurde angekündigt, dass die spanische Sportplattform StadioPlus NFT-Sportinhalte in Vegas City, einem der größten auf Unterhaltung ausgerichteten Bezirke von Decentraland, verwalten wird. Hamilton deutete gegenüber CoinDesk außerdem an, dass das Protokoll, das er mit beaufsichtigt, seine Metaverse-Beteiligung in den nächsten Monaten deutlich erhöhen wird. "Sport wird in den nächsten sechs Monaten eine große Rolle spielen", so Hamilton. Auch der Geschäftsführer von Decentraland, Agustín Ferreira, erklärt, dass der Bereich Sport den Nutzern fesselnde und unterhaltsame Inhalte biete. "Wir machen Inhalte und veranstalten Events, weil sie den Leuten Spaß machen. Sie sind eine Gelegenheit für uns, etwas aufzubauen, uns auf die nächste Runde vorzubereiten und das Beste aus dem nächsten Bullenmarkt zu machen", so Ferreira gegenüber CoinDesk.

E. Schmal / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: PopTika / Shutterstock.com