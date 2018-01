Kann man eigentlich auch nur einen halben Bitcoin kaufen?

Der Hype um den Bitcoin ist ungebrochen. Wer jetzt noch einsteigen möchte, der könnte womöglich zögern, weil ihn der hohe Bitcoin-Kurs abschreckt. Dabei muss man gar nicht einen ganzen Coin erwerben, vielmehr ist es möglich, einen halben, einen viertel oder sogar einen noch kleineren Bruchteil eines Bitcoin zu kaufen.

Diese Möglichkeiten gibt es

Beim deutschen Internet-Marktplatz bitcoin.de beispielsweise kann man die Münzen direkt von anderen Nutzern erwerben. Dabei sieht man in einer langen Liste an Angeboten, wie viele Bitcoins der Verkäufer anbietet und zu welchem Preis. Dabei werden auf der Plattform Coins in beliebiger Stückelung angeboten.

Eine weitere Möglichkeit ist der Erwerb von Coins über eine der zahreichen Bitcoin-Börsen wie Bitfinex, CEX.IO, Kraken, Bitstamp oder Paymium. Dort erfolgt der Handel automatisiert, während die Trades auf einem Marktplatz manuell abgewickelt werden. Das heißt: während man auf einem Marktplatz selbst nach einem passenden Angebot suchen muss, genügt es bei einer Börse anzugeben, wie viele Münzen zu welchem Kurs gekauft werden sollen. Findet die Börse ein passendes Angebot, wickelt sie die Transaktion ab. Je nach verfügbarem Angebot und dem Geldbetrag, der investiert werden soll, besteht auch an den Bitcoin-Börsen die Wahl zwischen verschiedenen Stückelungen bzw. Bruchteilen.

Für Interessenten, die jetzt noch auf den Bitcoin-Zug aufspringen möchten, bedeutet dies also, dass sie auch mit einem kleineren Geldbetrag einsteigen können. Immerhin kostete ein Bitcoin zu seinen Glanzzeiten rund 20.000 US-Dollar.

Nachteile einer kleinen Bitcoin-Stückelung

Doch selbst für Bitcoin-Interessenten, die sich dieser Möglichkeit bewusst sind, ist es nicht einfach. Denn für einen US-Dollar bekam man zu seiner Rekord-Zeit (bei einem Kurs von etwa 20.000 US-Dollar) nur rund 0,000050 Bitcoin. Das führt laut "Coindesk", einer auf Digitalwährungen spezialisierten Newsseite, zu psychologischen Barrieren.

Zum einen hätten viele Menschen ein Problem mit Dezimalzahlen, zitiert die Nachrichtenseite Erik Voorhees, Mitgründer und CEO der Kryptobörse ShapeShift, und hätten es demnach lieber mit ganzen Zahlen zu tun. Diese Meinung teilt auch der Entwickler Jimmy Song.

Dieser weist zudem noch auf ein weiteres Problem hin: Der Wert erscheine sehr klein. Und wie Song erklärt, mögen es viele Menschen nicht, eine so kleine Zahl zu sehen, wenn sie einen Blick in ihr Depot oder ihr Sparbuch werfen. Dies sei einer der Gründe dafür, dass sich alternative Cyberwährungen, die sogenannten Alt-Coins, zunehmender Beliebtheit erfreuten.

Ein Lösungsvorschlag

Auch in der Bitcoin-Community wird man sich zunehmend dieser Problematik bewusst. Deshalb hat Jimmy Song bereits einen Lösungsvorschlag in Form eines sogenannten Bitcoin Improvement Proposal (BIP) eingereicht, der bei den Börsen und teilnehmenden Geschäften auf Gegenliebe zu stoßen scheint.

Song plädiert für die Einführung der kleineren Einheit "Bit", die ein Millionstel Bitcoin wert sein soll. Somit wäre ein US-Dollar zur Glanzzeit des Bitcoin rund 50 "Bit" wert gewesen. Mit dieser Unter-Einheit könnten Nutzer deutlich leichter umgehen als mit einem ganzen Bitcoin, was die Kaufbereitschaft steigern sollte, so die Hoffnung von Jimmy Song.

Es gibt jedoch auch Bedenken: Kritiker befürchten, dass die Einführung einer neuen Einheit zusätzliche Verwirrung auslösen könnte, etwa dann, wenn nicht alle Geschäfte gleichzeitig den "Bit" akzeptieren würden.

Redaktion finanzen.net

