Alien mit Bandana: Seltenes CryptoPunk-NFT wechselt für über 23 Millionen US-Dollar in Ethereum den Besitzer

• Rekord für teuerstes je verkauftes CryptoPunk-NFT verdoppelt• Käufer hat sich Ether für den Kauf "geliehen"• CryptoPunk auf Platz 4 der wertvollsten verkauften NFTs

Rekord auf einen Schlag verdoppelt

Die ikonischen Pixel-Bilder der CryptoPunk-Kollektion nehmen innerhalb der NFT-Szene einen besonderen Platz ein. Die CryptoPunk-Avatare gab es schon, als es sonst weit und breit noch keine anderen NFTs gab. Der Wert der Sammlung ist seit der Gründung stetig angestiegen und hat immer neue Höhen erreicht. Vor kurzem wurde nun der Rekord für das wertvollste je verkaufte CryptoPunk-NFT nicht nur gebrochen, sondern sogar verdoppelt: Für den gigantischen Betrag von fast 24 Millionen US-Dollar wurde eines von nur neun NFT-Bildern mit einem Avatar vom Typ Alien verkauft. Der bisherige Rekord hatte bei 11,8 Millionen US-Dollar gelegen, die laut t3n DraftKings-Aktionär Shalom Meckenzie bei einer Auktion bei Sotheby’s bezahlt hatte.

Werbung Volatile Marktphasen als Trading-Chance nutzen: Jetzt Kryptowährungen mit Hebel direkt handeln. Jetzt handeln 77% der Privatanlegerkonten verlieren Geld, wenn sie mit diesem Anbieter CFDs handeln. Sie sollten sorgfältig prüfen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren

Die CryptoPunk-Kollektion ist nicht nur einer der Grundsteine für die gesamte NFT-Szene, sondern auch eine der berühmtesten und ikonischsten Sammlungen überhaupt. Der CryptoPunk #5822, der nun für den Rekordbetrag den Besitzer wechselte, ist BTC-Echo zufolge einer von nur neun Stück insgesamt, der dem Typ Alien zugeordnet ist. Das verpixelte Portrait zeigt ein Männchen mit blassblauer Haut und einem Bandana auf dem Haupt.

Krypto-Unternehmer "leiht" sich 8.000 ETH für den Rekord-Kauf

Der Käufer des Rekord-NFTs ist Deepak Thapliyal, der CEO des Blockchain-Infrastrukturunternehmens mit dem Namen Chain. Ganze 8.000 Ether blätterte der Unternehmer dafür hin, umgerechnet entspricht dies einem Betrag von fast 24 Millionen US-Dollar. "Dank Compound Finance bin ich in der Lage, ETH zu halten, während ich dies kaufe. Im Grunde genommen habe ich ETH geliehen, um einen Punk zu kaufen," so Thapliyal gegenüber Robert Leshner, dem Gründer des Defi-Protokolls Compound Finance, das Thapliyal für die Transaktion genutzt hatte.

CryptoPunk unter den Top 5 der teuersten NFTs

Mit dem Verkauf des seltenen Alien-NFTs wurde nicht nur der Rekord innerhalb der CryptoPunk-Kollektion gebrochen: Die Transaktion nimmt auch den vierten Platz auf der Liste der teuersten verkauften NFTs aller Zeiten ein. Laut t3n thront auf dem ersten Platz das NFT "Everydays: The First 5000 Days" des NFT-Shooting-Stars Beeple mit 69,3 Millionen Dollar, gefolgt von dem an die dezentrale Organisation AssangeDAO für 54 Millionen Dollar verkaufte NFT "Clock" des Künstlers Pak. Auf dem dritten Platz rangiert wieder Beeple mit seiner Hybridskulptur "Human One", die für 29 Millionen US-Dollar den Besitzer wechselte.

Im Fall von CryptoPunk sind die Preise am unteren Ende des Spektrums zwar nicht mehr ganz so astronomisch, von günstig kann jedoch auf keinen Fall die Rede sein. Wie Bitcoin.com berichtet, liegt das zum jetzigen Zeitpunkt günstigste Stück aus der Sammlung bei immerhin noch satten 71,52 Ether beziehungsweise rund 209.000 US-Dollar. Laut der letzten Sieben-Tage-Statistik von cryptoslam.io lagen die Verkäufe der CryptoPunk-Sammlung bei 50,7 Millionen US-Dollar, mit einem Anstieg von 69,35 Prozent, zu dem natürlich der Rekord-Verkauf an Deepak Thapliyal maßgeblich beigetragen hatte.

Thomas Weschle / Redaktion finanzen.net

Bildquellen: archy13 / Shutterstock.com, Sergei Elagin / Shutterstock.com