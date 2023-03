Oasys (OAS) Kursprognose: Chancenreichste Gaming-Blockchain

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

GameFi stellt einen der interessantesten und den am meisten genutzten Anwendungsfall unter den verschiedenen Kryptosektoren dar. Denn laut den Angaben von DappRader haben die Blockchaingames im Januar 2023 fast die Hälfte aller Blockchaintransaktionen ausgemacht. Durch die raktenartigen Erfolge der ersten Kryptogame-Pioniere entdeckten immer mehr renommierte Spieleentwickler den neuen plattformübergreifenden Multiverse-Trend für sich und sind ebenfalls in den Markt eingestiegen. Insbesondere im Jahr 2023 werden viele Veröffentlichungen erwartet, sodass immer mehr von der Blockchaingame-Renaissance sprechen. Eine der führenden Gaming-Blockchains dabei ist Oasys. Was genau hinter OAS steckt und wie die Kursprognose aussieht, wird nun im Folgenden vorgestellt.

Was ist Oasys?

Die öffentliche Proof-of-Stake-Blockchain Oasys wurde im Februar 2022 gegründet und speziell für Blockchaingames entwickelt. Dabei wurden Partnerschaften mit 21 Gaming- und Web3-Technologieunternehmen aufgebaut, welche das Netzwerk als Validatoren unterstützen. Zu Ihnen zählen unter anderem Ubisoft, Bandai Namco, SEGA, Square Enix, WeMade, double jump.crypto, NEOWIZ, Com2us, Netmarble und Yield Guild Games.

Weitere Partner sind der auf GameFi spezialisierte NFT-Marktplatz tofuNFT, das Gaming-Technologie-Studio Mythical, das japanischen Gaming- und Social-Media-Unternehmen GREE und der japanische Mobilfunkbetreiber SoftBank. Finanziert wird Oasys unter anderem von Galaxy Interactive, Nexon, Presto Labs, MZ Web3 Fund, Hyperithm, Jets Capital, Jsquare, AAG, YJM Games, and ChainGuardians.

Das Team von Oasys erwartet in Zukunft unterschiedliche digitale Welten von den einzelnen Unternehmen, Spielen und Contenterstellern. Dabei können die Nutzer zwischen unterschiedlichen Metaversen wechseln, weshalb sie auch von einer „Multiverse Ära“ sprechen, die vergleichbar mit dem Ansatz von Magic ist. Damit die Interoperabilität zwischen diesen Multiversen geboten und die Besitzerschaft geklärt ist, werden Blockchains und NFTs genutzt.

Seit dem neuen Framework für eine dezentralisierte Governance wird die Blockchain von den Projektbeteiligten bestimmt. Die Vision liegt dabei in einer vollständig dezentralen und autonomen Gaming-Blockchain. Auf diese Weise soll auch die breite Gaming-Community über die Richtung der Blockchain durch das Halten der OAS-Token abstimmen. Die Implementierung dieser Funktionen soll im ersten Quartal 2023 starten und bis zum zweiten Quartal 2024 dauern.

Wie funktioniert die Blockchain von Oasys?

Die bisherigen Layer-1-Blockchains waren nicht nutzerfreundlich genug. Denn die Transaktionsgeschwindigkeit war langsam und es wurden hohe Gasgebühren verlangt. Angesichts dessen wurde ebenso eine Mainstreamadaption behindert. Auch die später entstandenen Layer-2-Lösungen hatten noch verhältnismäßig hohe Kosten verursacht.

Deswegen wurde Oasys als Layer-1 gegründet, welches eine öffentliche EVM-Sidechain ist. Die Spielentwickler können dann ihre eigenen Layer-2-Lösungen für ihre Metaversen betreiben. Die Layer-1 von Oasys wird hingegen nur selten von den Nutzern verwendet.

Oasys setzt sich aus zwei unterschiedlichen Komponenten zusammen. Eine von ihnen ist die Hub-Layer, welches eine hochskalierbare Layer-1 ist. Sie zeichnet sich durch eine hohe Netzwerkstabilität, Skalierbarkeit, Datenverfügbarkeit und Umweltfreundlichkeit aus.

Die andere Komponente ist die Verse-Layer, die eine Layer-2-Lösung ist, welche die Skalierungslösung von Ethereum nutzt. Sie verursacht keinerlei Gasgebühren, kann innerhalb von einer Sekunde Transaktionen versenden, ist Betrugs-resistent und bietet äußert flexible FT- (Fungible Token) und NFT-Designs (Non Fungible Token).

Alles Wichtige über Tokenomics und den OAS-Token

Innerhalb von Oasys wird passend zu dem Multiverse-Ansatz auch eine Multi-Token-Wirtschaft verwendet. Auf diese Weise kann für jedes Verse ein eigenes Ökosystem mit Game- und Dapp- Token erschaffen werden.

Bei dem OAS-Token hingegen handelt es sich um die native Kryptowährung des Ökosystems. Der OAS-Token wird als Hauptwährung des Ökosystems für die Gasgebühren, die Verse-Einzahlungen für die Erstellung eigener Projekte, dezentrale Governance, Staking und Zahlungen verwendet.

Was hat den Kurs von Oasys in letzter Zeit bewegt?

Das erste Blockchaingame, welches auf Oasys entwickelt wurde, ist das rundenbasierte Rollenspiel Kanpani Girls RE: BLOOM, welches von dem Kanpani Girls von DMM.com abgeleitet wurde und bereits im zweiten Quartal 2023 veröffentlicht werden soll.

Im vergangenen Jahr wurde zudem ChainGuardians im Ökosystem aufgenommen, welches die beiden Spiele ChainArena und ChainGunnies auf der Blockchain entwickeln will. Diese sind dabei in Zusammenarbeit mit dem japanischen Web3-Entwickler CryptoGames entstanden, welcher mit CryptoSpells und NFT Wars bekannt geworden ist.

Ebenso wurde im vergangenen Jahr auch schon das Spiel aus der Zusammenarbeit zwischen SEGA, double jump.tokyo und Oasys angekündigt. Dabei handelt es sich um ein Blockchain-Kartenspiel, welches vermutlich auf dem HOME Verse veröffentlicht wird und die Lizenzen von SEGAs Romance of the Three Kingdoms verwendet.

In diesem Jahr ist bereits das Yooldo Verse mit seinem preisgekrönten Spiel Trouble Punk: Cyber Galz der Gaming-Blockchain von Oasys beigetreten. Was sich in jüngsten Vergangenheit ergeben hat, wird nun im Folgenden vorgestellt:

Partnerschaft zwischen Oasys und Red Door Digital

Die Gaming-Blockchain Oasys hat eine strategische Partnerschaft mit dem japanischen Blockchaingamestudio Red Door Digital aufgebaut. Auf diese Weise sollen die beiden Communitys vereint und ein besseres Spielerlebnis geboten werden. Künftig wird Red Door Digital ein eigenes Ökosystem auf der Oasys Blockchain entwickeln, welches RDD Verse genannt wird und das Spiel Reign of Terror enthält, das sich aus den drei Spielen Awakening, Uprising und Full Game zusammensetzt und ein taktisches RPG ist. Dieses verfolgt dabei nach Aussagen des CEOs das Konzept Play-and-Own.

9Lives Arena von double jump.tokyo tritt HOME Verse von Oasys bei

Das japanische Blockchaingamestudio double jump.tokyo hat ihr 1v1-PVP-Fantasy-Kampfspiel mit dem Namen 9Lives Arena von dem US-Entwickler Stargazer in das HOME Verse von Oasys aufgenommen. Das Game wird als hochintensives Kampfspiel mit Permadeath-Mechanik bezeichnet, bei welchen die Nutzer ihre Ausrüstung und Fertigkeiten strategisch planen müssen. Ebenso wurden für das HOME Verse auch noch die Spiele Dark Throne, Alkenome Monsters und Brave Frontier Heroes angekündigt. Ursprünglich war das Game 9Lives Arena jedoch für Enjiin angekündigt, wobei nun gewechselt wurde. Das Spiel ist auch bereits auf Epic Games gelistet und die Veröffentlichung für das vierte Quartal des Jahres 2023 geplant.

Partnerschaft zwischen Oasys und SBI VC Trade

We are pleased to announce that #Oasys partners with #SBI VC Trade, the crypto solutions arm of Japan’s SBI Group



Integrating SBI Web3 wallet, we can simplify trading NFTs in blockchain games, reducing the barriers to entry for users.https://t.co/IqzVVXpSnY — Oasys Blockchain for Games (@oasys_games) March 24, 2023

Zudem hat Oasys eine weitere Partnerschaft mit SBI VC Trade, dem Krypto-Ableger von der japanischen SBI Group, bekannt gegeben. Auf diese Weise soll die Nutzerbasis in Japan ausgebaut und Blockchainindustrie dort vorangetrieben werden. Zusammen soll eine sichere und gebührenfreie Handelsumgebung für die Nutzer bereitgestellt werden. Dafür wird die Wallet von SBI künftig auch die Oasys Blockchain unterstützen. Auf diese Weise wird auch die Einstiegshürde für die Nutzer gesenkt, so wie es Oasys zuvor schon mit MetaMask tat.

Virtua Fighter NFTs von Yu Suzuki

Das NFT-Projekt OASYX wird auf der Gaming-Blockchain Oasys von double jump.tokyo veröffentlicht und kündigt eine exklusive Zusammenarbeit mit dem 3D-Kultspiel von SEGA, Virtua Fighter, an. Das Projekt soll dabei die ersten drei Games der Reihe umfassen sowie von dem preisgekrönten Erfinder, Yu Suzuki, überwacht werden. Insgesamt stehen 1.000 NFTs von Virtua Fighter zur Verfügung, von denen 10.000 für die NFT-Kollektion geprägt wurden. Sie setzt sich dabei aus elf Charakteren zusammen.

Oasys (OAS) Kursprognose 2023

Aktuell befindet sich Oasys auf Platz 2.697 der größten Kryptowährungen, mit einer bisher unbekannten Marktkapitalisierung. Von den insgesamt 10 Mrd. Token ist bisher eine unbekannte Anzahl im Umlauf, zumindest kann diese nicht über die Coin-Register nachgesehen werden. Nach Abschätzung der Tokenangebotskurve sollten sich aber rund 400 Mio. OAS im Umlauf befinden, was gerade einmal nur 4 % des Gesamtangebots entspricht. Somit muss noch eine hohe Inflation eingeplant werden. Denn bereits 72 Monate nach dem Start werden die Token fast vollständig emittiert sein. Somit könnte der Wert der OAS bei der gleichen Marktkapitalisierung theoretisch um ein Fünfundzwanzigstel sinken.

Oasys ist seit dem 12. Dezember 2022 auf Coinmarketcap gelistet und konnte von dem ersten Notierungspreis von 0,06538 US-Dollar um 11,53 % auf 0,07292 US-Dollar ansteigen. Aufgrund der kurzen Existenz von Oasys wurde das Allzeithoch dabei in diesem Jahr am 20. Februar 76,08 % über dem aktuellen Niveau ausgebildet.

Das tägliche Handelsvolumen kann weitere Rückschlüsse auf das Interesse an Oasys geben. Dieses hatte das höchste Niveau am ersten Notierungstag mit 27,47 Mio. US-Dollar. Seitdem ist es jedoch um 92,39 % auf aktuell 2,09 Mio. US-Dollar zurückgegangen. Denn trotz der renommierten Gamingstudios, welche das Projekt unterstützen, und des Umstandes, dass Play-to-Earn-Games 48 % aller Blockchaintransaktionen ausgemacht haben, besteht nur ein geringes Interesse. Denn bei Oasys handelt es sich noch um ein relativ unbekanntes Projekt, welches auf Coinmarketcap erst auf 5.081 Watchlists gemerkt wurden. Somit bietet sich derzeit eine der besten Anlagechancen auf dem Kryptomarkt.

Der OAS-Kurs hat seit seinem Start nur unerheblich zugelegt. Derzeit befindet sich Oasys in einem bullischen Dreieck, wobei der Kurs am Cluster des 50er-Fibonacci-Levels und diagonalen Widerstands wieder abgeprallt ist. Sollte der Widerstand bei 0,0703 US-Dollar durchbrochen werden, befinden sich die nächsten Unterstützungen bei 0,0678, 0,0608, 0,0560 und 0,0494 US-Dollar. Bietet der Cluster genügend Support, so liegen die nächsten Widerstände bei 0,0786, 0,0828, 0,0921 und 0,1071 US-Dollar.

