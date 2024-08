PEPE Unchained knackt 8 Millionen US-Dollar - Jetzt kaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Der Kryptomarkt hatte es in den letzten Wochen alles andere als einfach. Erst ging es für die meisten Kryptowährungen deutlich bergab, bis es nur wenige Stunden später wieder mit Kursgewinnen im zweistelligen Prozentbereich bergauf gehen sollte. Inmitten dieser turbulenten Phase gelang es dem neuen Projekt PEPE Unchained, die Marke von 8 Millionen US-Dollar an eingeworbenen Geldern zu knacken und zeigt damit deutlich, wie die Community zu dem Projekt steht. Doch sollte man jetzt ein Invest in Erwägung ziehen oder doch lieber die Finger davon lassen?

PEPE Unchained – Mehr als nur ein Meme-Coin

Was direkt beim ersten Blick ins Auge stößt ist die Meme-Figur namens PEPE, welche bereits in der Vergangenheit für Aufsehen am Kryptomarkt gesorgt hat und damit eine große Community an Investoren und Anlegern bzw. begeisterten Fans hinter sich versammeln konnte. Auf diese Meme-Community baut der Presale PEPE Unchained auf und verbindet dies mit technologischem Fortschritt. Im Zentrum von PEPE Unchained steht damit in der Zukunft neben dem Meme-Coin ein eigenes Krypto-Ökosystem, das sich derzeit im Aufbau befindet. Mit diesem Ansatz soll den sonst “nutzlosen” Meme-Coins ein Mehrwert verliehen werden.

Doch das Entwicklerteam muss glücklicherweise nicht beim Punkt Null anfangen, denn es greift auf die Layer-2-Blockchain von Ethereum zurück, die für Schnelligkeit und Kosteneffizienz steht. Damit kann nicht nur das Projektbudget deutlich gespart, sondern auch an Schnelligkeit in der Entwicklung gewonnen werden. Dabei gilt es anzufügen, dass die Layer-2-Blockchain als technologische Basis in der Kryptoszene eine große Beliebtheit besitzt und mittlerweile bei einer Vielzahl von Projekten Anwendung findet. Damit einher geht ein stetig steigendes Volumen, was über die Blockchain abgewickelt wird. Der Hauptvorteil in diesem Zusammenhang ist fast immer der gleiche: eine hohe Skalierbarkeit.

Die nächsten Schritte von PEPE Unchained

Doch wie geht es mit dem Projekt in den kommenden Wochen weiter? Die Antworten auf die Frage liefert die Roadmap von PEPE Unchained, welche mit dem Start des Projektes veröffentlicht wurde und in drei Etappen unterteilt ist. Doch erstmal ein Blick zurück auf die Meilensteine, die bereits erfolgreich erreicht werden konnten. In diesem Zusammenhang rücken der Launch der Website, der Start des Vorverkaufs und der Beginn der Entwicklung des Ökosystems in den Fokus. Darüber hinaus wurden die wichtigen Profile in den sozialen Medien aufgelegt, welche im Rahmen der Marketingstrategie einen wichtigen Baustein einnehmen.

Derzeit befindet sich die zweite Projektphase in vollem Gange, in der die Ausweitung des Marketings im Vordergrund steht, sowie das eigene Staking-Programm. Das Marketing fokussiert sich in dem Rahmen schwerpunktmäßig auf die sozialen Medien sowie auf klassische Marketingformen, wie zum Beispiel auf Werbung mittels gezielter Fachbeiträge oder Google-Ads. Doch das Marketing in den sozialen Medien sticht dabei hervor, denn es zeichnet sich durch günstige Kosten, einer hohen Reichweite, einer direkten Kommunikation an die Community sowie organischem Wachstum aus. Das Staking-Programm von PEPE Unchained ist zudem auf eine Dauer von zwei Jahren ausgelegt und soll positiv auf die Bindung der Käufer wirken.

Die dritte Projektphase nimmt das Listing an den Kryptobörsen sowie das neu geschaffene Ökosystem in den Fokus. Das Listing an den Kryptobörsen soll einerseits an dezentralen Kryptobörsen stattfinden, aber genauso an zentralen Kryptobörsen. Aus gutem Grund, denn das größte Volumen wird über die zentralen Kryptobörsen abgewickelt und stellen damit einen entscheidenden Erfolgsbaustein dar. Diese Phase wird ebenso mit gezielter Werbung begleitete, um den Start so erfolgreich wie möglich zu gestalten.In diesem Zuge ist auch der initiale Launch des neuen Ökosystems rund um PEPE Unchained geplant.

Die Tokenomics im Überblick

Neben einer klar strukturierten Roadmap ist es die Verteilung der Tokens, die sich auf den Erfolg des Projektes auswirkt. Dabei gilt es vorwegzunehmen, dass die Tokens auf eine Gesamtzahl von 8 Milliarden Stück begrenzt sind und somit ein Hardcap besitzen. Das Hardcap wirkt sich insbesondere dann deflationär aus, sobald sich alle Tokens auf dem Markt befinden. Doch wie ist die Verteilung der Tokens überhaupt geplant? Die Verteilung der Tokens unterteilt sich in sechs Kategorien, wobei für das Staking mit 30 Prozent der größte Anteil eingeplant ist. Dies verdeutlicht nochmal den starken Fokus des Projektteams auf die Bindung der Käufer an PEPE Unchained.

Neben dem Staking sind weitere 20 Prozent für den Vorverkauf eingeplant, der sich mittlerweile in einer fortgeschrittenen Phase befindet, denn der Großteil konnte mittlerweile verkauft werden. Daran schließen sich direkt weitere 20 Prozent an, die für das Marketing reserviert sind und PEPE Unchained auch über die Grenzen der Kryptoszene hinaus bekannt machen sollen. Darüber hinaus stehen 10 Prozent der Meme-Coins für die Liquidität beim Börsenstart zur Verfügung, neben 10 Prozent für die Liquidität beim Launch des neuen Ökosystems. Die verbleibenden 10 Prozent stehen für die Projektfinanzierung bereit und fließen insbesondere in Personal und Technik.

Jetzt in PEPE Unchained investieren oder Finger weg?

Nachdem die Kurse in den letzten Wochen deutlich gefallen sind und es in den letzten Tagen wieder deutlich bergauf geht, könnte sich die aktuelle Marktphase als gutes Momentum für ein Investment erweisen. Insbesondere der kommende September ist von Entscheidungen geprägt, denn die beiden großen Zentralbanken EZB und Fed haben dann ihren nächsten Zinsentscheid. Den Einschätzungen von mehreren Experten zufolge könnte es dann zu einer ersten bzw. zu einer weiteren Zinssenkung kommen. Der Kauf des $PEPU-Tokens kann bis zum ersten Börsenlisting ausschließlich über die Website von PEPE abgewickelt werden, allerdings in wenigen einfachen Schritten.

In einem ersten Schritt ist die Verbindung eines kompatiblen Wallets notwendig. Dafür stehen mehrere mittels Direktverlinkung zur freien Auswahl. Ist das Wallet verbunden, muss nur noch die Anzahl an Tokens eingegeben werden, die erworben werden sollen und der Kauf final abgeschlossen werden. Die Zahlung kann dabei entweder mittels USDT, ETH oder Kreditkarte durchgeführt werden. Doch es ist eine gewisse Schnelligkeit geboten, denn der Preis wird bereits in wenigen Stunden ein weiteres Mal ansteigen. Derzeit liegt der Preis noch bei günstigen 0,0089819 US-Dollar.

