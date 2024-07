PEPE Unchained: Memecoin und Layer-2-Blockchain in Kombination

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Es ist wahrhaftig kein großes Geheimnis, dass sich Meme-Coins in den letzten Jahren von großem Interesse erfreuen. Eine Vielzahl an Beispielen wie BONK, Book of Memes und SHIBA haben gezeigt, zu was Meme-Coins imstande sind, dank einer großen Meme-Community. Selbst der US-Präsident Joe Biden setzt auf die Beliebtheit von Memes in seiner aktuellen Wahlkampagne und lässt von seinen Mitarbeitern entsprechende über sich selbst anfertigen. Mit PEPE Unchained tritt nun ein Meme-Coin auf den Markt, der mittels der Layer-2-Blockchain einen etwas anderen Weg einschlägt.

PEPE Unchained setzt auf ein eigenes Ökosystem

Die meisten Meme-Coins sind klassische Spaß-Coins, sprich hinter ihnen verbirgt sich kein greifbarer Mehrwert. Im Prinzip können sie natürlich grundlegend als Zahlungsmittel eingesetzt werden, doch in der Praxis ist dies nur in den seltensten Fällen Realität. Das wohl bekannteste Beispiel dafür ist der Dogecoin, der als einer der ersten und zugleich erfolgreichsten Meme-Coins überhaupt Geschichte geschrieben hat. Der Ansatz zur Auflage war ausschließlich das Ziel, den Bitcoin nachzuahmen und sich über diesen “lustig” zu machen. In den Jahren danach ist Dogecoin nahezu nie als Zahlungsmittel in die Anwendung gekommen, abgesehen von einigen Pilotprojekten. Der Wert ist einzig durch die Community entstanden, die den Meme-Coin bis auf Platz 9 der aktuellen Rangliste befördert hat.

Auf die Meme-Community setzt auch PEPE Unchained, mit der bekannten Meme-Figur PEPE im Mittelpunkt. PEPE ist der Kryptoszene wahrhaftig kein unbekannter. Mit dem PEPE-Coin hat die bekannte und beliebte Figur innerhalb der letzten Monate für großes Aufsehen in der Kryptoszene gesorgt. Doch bei einem klassischen Meme-Coin soll es bei PEPE Unchained nicht bleiben. Der Fokus des Projektes liegt ebenso auf der Entwicklung eines eigenen Ökosystems innerhalb der Kryptowelt. Damit dies zur Realität wird, kommt die Layer-2-Blockchain zum Einsatz, die grundlegend auf Ethereum basiert, allerdings mit diversen Vorteilen gegenüber der klassischen Ethereum-Blockchain.

Layer-2-Blockchain setzt neue Maßstäbe

Die Ethereum-Blockchain zählt zu den modernsten und beliebtesten in der Kryptoszene und dient für viele Projekte als Basis. Dennoch hat sie zwei große Nachteile: die Skalierbarkeit und die Transaktionskosten. Bei Spitzenauslastung erreicht die Transaktionsgeschwindigkeit maximal 15 Transaktionen pro Sekunde. Die durchschnittlichen Kosten betragen aktuell 1,91 US-Dollar und steigen bei hoher Auslastung weiter an. Dieses Problem haben auch die Gründer von Ethereum erkannt und auf dieser Basis die Layer-2-Blockchain ins Leben gerufen, welche ein hohes Wachstum aufweist.

Layer-2-Blockchains lösen diese Probleme von Ethereum in Bezug zur Transaktionsgeschwindigkeit und den Transaktionskosten. Zum Vergleich: Die durchschnittlichen Transaktionsgebühren bei Layer-2-Lösungen liegen bei nur 0,0012 US-Dollar. Zusätzlich können sie Tausende von Transaktionen pro Sekunde verarbeiten und sind damit eine große Konkurrenz zur Blockchain von Solana. Für ein Projekt, wie es PEPE Unchained anstrebt, ist genau diese Generation von Blockchain eine passende Wahl. Dabei gilt es anzufügen, dass die Vorteile von Ethereum, wie beispielsweise eine hohe Sicherheit, ebenfalls zum Gesamtpaket gehören. Doch nun ein Blick auf die Roadmap des Projektes.

In nur vier Etappen zum Ziel von PEPE Unchained

Für ein derart ambitioniertes Vorhaben ist eine detaillierte Roadmap faktisch ein Must-have. Die Roadmap von PEPE Unchained unterteilt sich in insgesamt drei Phasen, von denen die erste bereits vollständig abgeschlossen werden konnte. Wichtige Meilensteine, die im Rahmen der ersten Projektphase erreicht werden konnten, waren der Launch der Website, der Start von Werbekampagnen und der Beginn des Presales. Darauf folgt direkt die zweite Phase, die sich auf das Marketing konzentriert, um PEPE Unchained in der Kryptowelt und weit darüber hinaus bekannt zu machen. Dadurch soll der Presale an Schwung gewinnen und schneller zum Abschluss kommen. Bisher konnten rund 3,5 Millionen US-Dollar eingeworben werden.

Die dritte und zugleich letzte Phase endet mit dem Launch des Ökosystems und der ersten Listung des $PEPU-Token an mehreren Kryptobörsen. Dabei gilt es anzufügen, dass je erfolgreicher der Start ist, desto schneller die großen Kryptobörsen mit einem Listing nachziehen könnten. Neben dem Listing und dem Aufbau eines eigenen Ökosystems auf Basis der Layer-2-Blockchain steht ein Staking-Programm auf der Agenda, das zur langfristigen Stabilität des Kurses beitragen soll. Der Start des Staking-Programms ist für die kommenden Wochen anberaumt und soll planmäßig über zwei Jahre laufen. Doch wie sieht die Verteilung der Tokens aus, die zur Verfügung stehen?

8 Milliarden $PEPU-Tokens auf sechs Kategorien aufgeteilt

Insgesamt stehen genau 8 Milliarden Meme-Coins zur Verfügung, die sich in insgesamt sechs Kategorien aufteilen. Der Großteil der Tokens ist für das Staking-Programm vorgesehen, um über die nächsten zwei Jahre hinweg konstant Renditen für die Anleger ermöglichen zu können. Neben dem Staking fließen 20 Prozent in den Vorverkauf, der derzeit im vollen Gange ist. Ebenfalls 20 Prozent der verfügbaren Tokens sind für das Marketing vorgesehen, welches sich in zwei Schwerpunkten unterteilt. Einerseits steht das Marketing in den sozialen Medien im Mittelpunkt, neben dem klassischen Marketing auf reichweitenstarken News-Seiten, mit einer großen Krypto-Leserschaft und Google-Ads. Die restlichen verbleibenden Tokens sind zu jeweils 10 Prozent für die Liquidität beim initialen Listing, der Projektfinanzierung und eine Erstbestückung des Ökosystems vorgesehen.

Noch ist der Meme-Coin nicht an einer Kryptobörse gelistet, steht den bereits gelisteten Krypto-Coins allerdings nichts nach, was vorangegangene Presales mehrfach bewiesen haben. Darüber hinaus befindet sich der Kryptomarkt allgemein in einer Korrekturphase, die sich langsam dem Ende entgegen neigen könnte, was sich historisch betrachtet von Investoren und Anlegern als beliebte Einstiegsmöglichkeit erwiesen hat. Der Kauf des $PEPU-Tokens kann selbst innerhalb von nur wenigen Schritten abgewickelt werden.

In einem ersten Schritt ist ein kompatibles Wallet mit der Website von PEPE Unchained zu verbinden. Anschließend wählt man die gewünschte Menge an Coins aus und wählt zudem die bevorzugte Zahlungsmethode. Derzeit werden ETH, USDT und BNB akzeptiert, sowie ist auch der Kauf via. Kreditkarte problemlos möglich. Nach der Zahlung muss in einem letzten Schritt nur noch der Kauf der Meme-Coins abgeschlossen werden. Die Coins selber werden zugänglich, sobald der Presale endet und der Coin an den Börsen gelistet wird.

