POL-Investition

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC): Wie viel Gewinn ein Investment von vor 5 Jahren eingebracht hätte

02.11.25 19:43 Uhr
Das wäre der Gewinn bei einer frühen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investition gewesen.

Werte in diesem Artikel
Devisen
POL/USD (Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-US-Dollar)
0,1885 USD -0,0041 USD -2,11%
Charts|News

Gestern vor 5 Jahren notierte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,014165 USD. Bei einer Investition von 10.000 USD in POL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 705.957,93 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,1925 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 135.923,89 USD wert. Damit wäre die Investition 1.259,24 Prozent mehr wert.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,1668 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 06.12.2024 bei 0,7155 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: sdx15 / Shutterstock.com