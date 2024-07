Reich mit Meme Coins? Book of Meme legt kräftig zu

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Lange Zeit ging es im Meme Coin-Ökosystem ausschließlich um Dogecoin. Heutzutage ist Dogecoin zwar weiterhin der größte Meme-Coin, allerdings geraten zunehmend neue Projekte in den Fokus. In diesem Jahr sorgt neben neuen Hunde-Meme-Coins wie Dogwifhat unter anderem Book of Meme für Furore. In den letzten 24 Stunden konnte Book of Meme um rund 5 Prozent zulegen. Noch besser sieht es auf Monatssicht aus. Daher ist die Verlockung oft groß, selbst in solche Projekte zu investieren. Aber können Anleger mit Investitionen in solch spekulative Meme Coins wirklich reich werden?

Book of Meme Kurs steigt um 27 Prozent, während andere Meme Coins an Wert verlieren

In den vergangenen sieben Tagen konnte der Book of Meme Kurs um satte 27 Prozent zulegen. Zum Vergleich: Ausnahmslos alle anderen Meme Coins unter den Top 200 Kryptowährungen haben im selben Zeitraum eine negative Kursentwicklung erfahren. Mit einer Marktkapitalisierung von rund 740 Millionen USD ist Book of Meme daher auf Rang 97 unter den wertvollsten Kryptowährungen überhaupt. Zudem sind nur noch 8 Meme Coins wertvoller als Book of Meme.

Die Book of Meme Website ist sehr einfach minimalistisch gestaltet

Umso erstaunlicher ist, dass Book of Meme trotz des Aufschwungs noch weit unter dem bisherigen Allzeithoch notiert. Denn aktuell wird ein BOME Token für 0,01 USD gehandelt. Das liegt rund 60 Prozent unter dem Allzeithoch vom 16. März. Dennoch befindet sich BOME nun mit einer Marktkapitalisierung von rund 740 Millionen USD wieder unter den 90 wertvollsten Kryptowährungen. Der große Vorteil von Book of Meme: Da der Meme-Coin auf der Solana-Blockchain beheimatet ist, profitiert dieser vom wachsenden Solana-Ökosystem. Und auch für Solana-Anleger sieht es aktuell nicht so schlecht aus. So hatte Solana kurzfristig sogar BNB als viertwertvollste Kryptowährung überholt.

Wer allerdings mit einer Investition in Book of Meme auf einen Millionengewinn spekuliert, wird hohe Summen investieren müssen. Denn selbst wenn BOME eines Tages die bis dato höchste Marktkapitalisierung, die je ein Meme-Coin erreicht hat, erreichen sollte (90 Milliarden USD), würde dies einer Vervielfachung von 121 entsprechen. Es wäre also ein Investment von rund 8.264 Euro notwendig, um bei einem solchen Wachstum die Millionenmarke zu durchbrechen. Besser sieht es für Anleger aus, die deutlich früher in den BOME Meme Coin investiert haben.

Mit Meme Coins Millionengewinne erzielen: Die Suche nach der Nadel im Heuhaufen

Um mit Meme Coins einen Millionengewinn zu erzielen, ist also entweder ein hoher Einsatz oder ein Glücksgriff notwendig. Von einem Glücksgriff können Anleger insbesondere dann sprechen, wenn sie in Milliardencoins wie Shiba Inu oder Pepe Coin investiert haben, als die Marktkapitalisierung noch bei unter 100 Millionen USD lag. Daher spekulieren Anleger in der Hoffnung auf einen solchen Treffer immer wieder auf Meme Coins mit niedriger Marktkapitalisierung. Ein solches Beispiel ist aktuell unter anderem Pepe Unchained (PEPU).

Pepe Unchained ist ein neuer Meme-Coin, der das Pepe-Meme mit einer eigenen Layer-2-Technologie verbindet. Denn der originale Pepe-Coin hat zwar eine große Community, allerdings ein großes Problem: Die Transaktionskosten auf der Ethereum-Blockchain sind zu hoch. Daher haben Coins auf der Solana-Blockchain wie Book of Memes oder Layer-2-Meme-Coins wie Base Dawgz langfristig einen Vorteil. Pepe Unchained egalisiert dies jedoch mit einer eigenen Layer-2-Technologie und einer direkten Bridge zwischen der Layer-2- und Ethereum-Blockchain. Theoretisch könnte so auf der Layer-2-Blockchain von Pepe Unchained in Zukunft ein ganzes Ökosystem entstehen.

Mehr über Pepe Unchained erfahren

Pepe Unchained: Der nächste 100X Meme Coin?

Noch befindet sich Pepe Unchained im Presale. Das bedeutet, dass Anleger den PEPU Token noch nicht auf Krypto-Börsen kaufen können. Stattdessen ist der Kauf nur über die offizielle Website von Pepe Unchained möglich. Bisher haben Investoren mehr als 6 Millionen USD in Pepe Unchained investiert. Dabei steigt der Kurs mit jeder Vorverkaufsstufe weiter an. Dadurch erzielen frühe Teilnehmer bis zum Launch bereits einen Buchgewinn. Die verwässerte Marktkapitalisierung wird beim Launch rund 70 Millionen USD betragen.

Für eine Vervielfachung von 121x wie beim Beispiel von Book of Meme wäre daher nur eine Marktkapitalisierung von rund 8,47 Milliarden US-Dollar notwendig. Das ist schon deutlich realistischer als eine Marktkapitalisierung von 90 Milliarden USD. Ob das Pepe Unchained gelingen kann, ist natürlich nicht garantiert. Ein Vorteil kann hierbei jedoch die hohe Staking-Rendite von über 200 Prozent pro Jahr sein. Denn während 20 Prozent der Token für den Vorverkauf reserviert sind, werden 30 Prozent der PEPU Token über den Staking-Mechanismus verteilt.

Jetzt Pepe Unchained staken

Jeder Handel ist riskant. Keine Gewinngarantie. Jeglicher Inhalt unserer Webseite dient ausschließlich dem Zwecke der Information und stellt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar. Dies gilt sowohl für Assets, als auch für Produkte, Dienstleistungen oder anderweitige Investments. Die Meinungen, welche auf dieser Seite kommuniziert werden, stellen keine Investmentberatung dar und unabhängiger finanzieller Rat sollte, immer wenn möglich, eingeholt werden. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.