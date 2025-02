Ripple Prognose: Sollte man jetzt XRP kaufen?

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Ripple CEO Brad Garlinghouse und andere Führungskräfte des Unternehmens haben kürzlich mit Präsident Donald Trump ein wichtiges Treffen abgehalten, das potenziell große Auswirkungen auf XRP haben könnte. Doch wie sieht die kurzfristige und langfristige Zukunft von XRP aus? Was erwarten Experten für das Jahr 2025? Wir werfen einen Blick auf die aktuelle XRP Prognose.

Das Treffen zwischen Ripple und Donald Trump

Im Januar 2025 traf sich Ripple-CEO Brad Garlinghouse mit dem wiedergewählten US-Präsidenten Donald Trump. Dieses Treffen fand in Trumps Residenz Mar-a-Lago statt und hat in der Krypto-Community große Wellen geschlagen. Garlinghouse teilte auf seinen sozialen Medien ein Bild des Treffens und bezeichnete es als wichtigen Schritt für die zukünftige Zusammenarbeit von Ripple und der US-Regierung. Das Treffen ist durchaus relevant, da es ein Signal für die politische Unterstützung für Ripple und XRP senden könnte.

In der Vergangenheit gab es bereits enge Kontakte zwischen Trump und Ripple. Trump hat mehrfach seine Unterstützung für Technologien wie Blockchain und Kryptowährungen zum Ausdruck gebracht. Besonders interessant ist die Möglichkeit, dass Ripple in Zukunft eine größere Rolle im US-Finanzsystem spielen könnte, was durch diese Treffen und die damit verbundene politische Unterstützung beflügelt wird. Zuvor plante Ripple in Zusammenarbeit mit Harris eine CBDC. Diese wird unter Trump jedoch nicht kommen, da er CBDCs in den USA nun offiziell verboten hat. Dennoch könnte eine Zusammenarbeit zustande kommen, das Ripple massive Spenden in Richtung Trump getätigt hat.

Die Preisprognosen für XRP im Jahr 2025 sind gemischt, aber die allgemeinen Erwartungen sind weitgehend optimistisch. Analysten gehen davon aus, dass XRP einen Preisanstieg erleben könnte. Einige Schätzungen sehen XRP in der ersten Hälfte des Jahres 2025 bei einem Preis von 3 bis 5 US-Dollar, wobei es sogar möglich ist, dass der Preis die 7 US-Dollar-Marke überschreitet, wenn sich die Marktbedingungen weiter stabilisieren. Vor allem in Bezug auf die Handelszölle braucht es Einigungen, da diese die Angst vor erneuter Inflation erhöht haben.

Kann XRP jetzt steigen?

Ein XRP-Anstieg könnte durch mehrere Faktoren begünstigt werden. Zum einen spielt die zunehmende Akzeptanz von Ripple als Zahlungsnetzwerk eine wichtige Rolle. Immer mehr Finanzinstitute setzen auf die Technologie von Ripple, um grenzüberschreitende Zahlungen zu erleichtern. Dafür wird XRP zwar nicht genutzt, aber dennoch ist es ein Narrativ, an das viele Anleger glauben. Darüber hinaus gibt es Hinweise darauf, dass Ripple in naher Zukunft einen Spot-ETF für XRP auf den Markt bringen könnte, was zusätzliches Interesse von institutionellen Investoren anziehen würde.

Wer auf Kryptowährungen mit Use Case setzen möchte, sollte womöglich auf andere Kryptowährungen schauen. Blockchains wie Solana ziehen beispielsweise echte Projekte an und bieten Infrastruktur für wichtige dApps. Ripple bietet zwar ebenfalls eine wichtige Infrastruktur, allerdings wird XRP dafür nicht benötigt. Mit Solaxy könnte Solana nochmal einen deutlichen Schub bekommen.

Solaxy (SOLX) ist eine Layer-2-Lösung, die speziell für das Solana-Netzwerk entwickelt wurde. Sie zielt darauf ab, die Skalierbarkeit und Effizienz von Solana zu verbessern, indem sie Transaktionen von der Mainchain auf eine zweite Layer verlagert. Dies soll die Netzwerküberlastung reduzieren und die Transaktionsgeschwindigkeit erhöhen.

Spannend bei Solaxy ist seine Multi-Chain-Infrastruktur, die eine Verbindung zwischen den beiden größten Blockchain-Ökosystemen, Solana und Ethereum, herstellt. Diese Interoperabilität ermöglicht es Nutzern, Vermögenswerte nahtlos zwischen den beiden Netzwerken zu übertragen und von den Vorteilen beider Blockchains zu profitieren.

Die native Kryptowährung von Solaxy ist der SOLX-Token. Dieser Token dient als Zahlungsmittel innerhalb des Solaxy-Ökosystems und ermöglicht es den Nutzern, an Staking-Programmen teilzunehmen, um zusätzliche Belohnungen zu erhalten. Der SOLX-Token ist aktuell im ICO zu kaufen und hat dort bereits über 18 Millionen US-Dollar eingesammelt.

