Ripple: Wie viel Gewinn ein Investment von vor 10 Jahren eingebracht hätte

Anlage im Fokus

So viel Gewinn hätte eine frühe Investition in Ripple Anlegern gebracht.

Am 20.10.2015 kostete Ripple 0,004643 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in XRP investiert worden wären, hätte man nun 21.537,15 Ripple im Depot. Da sich der XRP-USD-Kurs gestern auf 2,491 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 53.646,54 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 53.546,54 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 25.10.2024 erreicht und liegt bei 0,4998 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Ripple am 21.07.2025 bei 3,557 USD..

Redaktion finanzen.net